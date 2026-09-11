La matrícula de NIU cae en 2026 un 1,7% con respecto al año pasado; 17% en la última década

Read in English

La matrícula de otoño en Northern Illinois University ha bajado un 1,7% con respecto al año pasado. La matrícula total en la universidad es de 15,811 estudiantes.

Un comunicado de NIU dice que es una de las clases de primer año más grandes que han tenido en la última década. Este otoño, la universidad recibió a 2.301 nuevos estudiantes de primer año y 1.403 nuevos estudiantes de transferencia.

NIU dice que la clase de primer año entrante tiene el GPA de secundaria más alto registrado en 3.43. Más de la mitad de los nuevos estudiantes de primer año también son estudiantes universitarios de primera generación.

Por segundo año consecutivo, la escuela de derecho de NIU alcanzó una inscripción récord y hubo un aumento del 19% en los nuevos estudiantes de doctorado en el nivel de posgrado.

La publicación de la universidad no mencionó inicialmente la inscripción de estudiantes internacionales, que se prevé que continúe disminuyendo en la mayoría de las universidades.

En NIU, la matrícula total ha bajado un 2,6% en los últimos cinco años y un 17% en la última década.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.