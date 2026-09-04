Los organizadores del festival de Elgin ayudarán a difundir el amor a través de la música, la comida y la comunidad

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El año pasado, el alcalde de Elgin, David Kaptain, proclamó el Festival Love on the Lawn, un día lleno de música, comunidad y comida, un día festivo de Elgin. Yvonne Boose de WNIJ habla con los fundadores Mike Page y Tyrell Thornton antes de la celebración de este sábado.

YB

Han pasado 5 años, chicos. ¿Puedes decirme cómo se siente comenzar algo tan pequeño y ver dónde está en este momento?

MP

Se siente increíble. Sabía desde el principio que llegaríamos aquí. Siempre creí en la comunidad que ellos vendrían y participarían. Solo toma tiempo cuando estás construyendo algo. Pero es una maravilla ahora. Este año colaboramos con el Boricua Fest, por lo que incluso va a ser más grande.

YB

Ahora cuéntame cómo sucedió tu asociación.

MP

Oh, ¿con el Boricua Fest o, o yo y Tyrell?

YB

Tú y Tyrell.

MP

Nos conocimos en la universidad, en Kirkwood Community College en Iowa. Sí, ambos fuimos allí a jugar baloncesto. Y luego ambos renunciamos e ayudó producir mi primer canción,

TT

Saltamos directamente a la música.

MP

Saltamos directamente a la música y él hizo mi primer ritmo.

TT

Sí, hemos estado trabajando juntos todo el tiempo, todos los días desde la universidad.

YB

¿Cómo cambiaron las cosas del baloncesto a la música?

TT

Él siempre quiso hacer música. ¿Me entiendes? Siempre quise hacer ritmos desde antes de ir a la universidad. Él siempre quiso ser artista, rapero y escritor, así que lo armamos.

MP

Sí, hemos estado persiguiendo este sueño 20 años haciendo todo. Y empezamos a hacer shows en la universidad. Empezamos a hacer shows. Conocimos a algunas personas que estaban haciendo shows, de comedia, y fue una gran experiencia, pero comenzamos a trabajar con ellos. Lo hemos estado haciendo desde entonces. Empezamos en Iowa haciendo shows y conciertos. En nuestro primer show, perdimos cada centavo. Pero seguimos adelante, sin embargo, seguimos adelante.

YB

¿Qué tan importante es para ti que personas de todo el país vengan a Elgin, Mike, tu ciudad natal, para celebrar durante este festival?

MP

Eso es más grande que la vida. Así es como sabes que tenemos algo que se quedará para siempre. Queremos que la gente venga y vea cómo vibramos en Elgin, la energía y cómo, ya sabes, tenemos niños de 5 a adultos de 65, 90 años. Y este año celebramos los pilares de la comunidad, por lo que nuestros tres pilares tienen 90 años. Uno de ellos es mi abuelo, Dave Covington, y Margaret Spivey, y Ernest Broadnax. Sin embargo, es increíble, ¿me entiendes? Mi abuelo es alguien de quien estoy aprendiendo mucho, es por eso que quería sacarlo porque en mi comunidad deberíamos saber sobre alguien como él que hizo tanto y que comenzó todo. Él fue el primero, fue el primer jugador de baloncesto negro en ECC College.

YB

Cuando hablas de los pilares y las personas mayores, mencionaste en otra entrevista que no tienen que conducir una hora, simplemente pueden venir.

MP

Sí, eso es importante porque yo crecí y, al ver a mi comunidad de ancianos, nunca los vi realmente ir a Chicago tanto para ir a los shows todo el tiempo. Somos una comunidad muy unida, así que quería ser la que les trajera algo, para que no tuvieran que viajar e ir, quiero decir, no hay nada de malo en ir a Chicago, pero solíamos ir al Bud Billiken Parade todo el tiempo, pero ¿por qué no hacer que Chicago venga a Elgin y la gente vea cómo somos?

YB

Tyrell, ¿de qué parte de Chicago eres?

Orador 3

El oeste de Chicago.

YB

¿Cuánto sabías sobre Elgin antes de conocer a Mike?

TT

No sabía mucho en absoluto. Sabía que existía. Eso es todo.

MP

Esa es una buena pregunta.

TT

Nunca había estado allí. Sin embargo, sabía que estaba ahí.

YB

Me gustaría saber cuáles son tus pensamientos sobre la ciudad ahora y qué tan cerca estás de las personas de esta comunidad.

TT

Amo a Elgin. Es como si fuera de ahí ahora. Como si me abrazaran con los brazos abiertos. Como la casa de la abuela es mi casa de la abuela. Como todos, me muestran amor cada vez que paso por allí. Todo es amor.

MP

Es así.

YB

Entonces, también escuché que este festival se conoce como la reunión familiar más grande. ¿Por qué se conoce así?

Orador 2

Oh, porque son, son muchas unidades familiares que vienen allí. Empezamos con la familia, así que estoy presionando para que los niños salgan. Estoy presionando para que la familia salga junta. Es por eso que lo hicimos muy asequible, probablemente el festival más asequible de Illinois porque queremos que traigas a cinco, seis, siete miembros de la familia y puedas disfrutar.

YB

Y ahora, veo que viene Mýa. Hable más sobre la alineación de este año.

TT

Tenemos a Mýa. Tenemos seis súper dope house DJs que van a estar todo el día a partir de las 2:00 p.m., 2:30. ¿Me entiendes? Y luego Mýa solo va a venir y suavizar todo.

MP

Sí.

TT

Dale esa vibra.

MP

Dale esa vibra real de los años 80 y 90, como la vibra de principios de los 2000.

YB

Gracias, chicos, por tomarse el tiempo para hablar conmigo y estoy emocionada. Y espero poder asistir. Creo que solo he venido, creo que vine a la de Musiq Soulchild, mi amigo y yo, pero ustedes cuídense.

MP

Tú también.

El archivo de audio tiene la versión extendida de la entrevista. (en inglés)

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.