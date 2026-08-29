Pritzker y Bailey ofrecen diferentes visiones para la educación de Illinois

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SPRINGFIELD – El gobernador JB Pritzker dijo durante las festividades de la Feria Estatal de Illinois este mes que está de acuerdo en que las escuelas públicas necesitan más fondos.

Pero también se jactó de los fondos adicionales que su administración ya ha proporcionado, y dijo que eso ha llevado a un mejor rendimiento en lectura y matemáticas, a pesar de que según la propia medida del estado, la mayoría de las escuelas en Illinois siguen sin contar con fondos suficientes.

"Subimos los puntajes de lectura y matemáticas de octavo grado a un nuevo máximo", dijo Pritzker a una multitud en el almuerzo de la Asociación de Presidentes del Condado Demócrata de Illinois el miércoles 19 de agosto. "Obtuvimos una quinta clasificación en la nación para la educación K-12 de Illinois. Ampliamos el preescolar y obtuvimos la tasa de graduación de secundaria más alta en la historia de Illinois ".

Mientras tanto, su rival republicano, Darren Bailey, dijo que cree que la manera de mejorar la educación en Illinois es a través de menos interferencia del gobierno, no más fondos.

"Dejen que las comunidades locales, dejen que los padres decidan cómo quieren que sus hijos sean educados", dijo a los periodistas fuera de una reunión del Comité Central Estatal Republicano el jueves. "Saca al gobierno".

Esos fueron solo algunos de los comentarios que los dos candidatos a gobernador hicieron durante los eventos políticos en torno a la Feria Estatal, un evento que tradicionalmente marca el inicio no oficial de la campaña electoral general.

El tema de la financiación escolar

El año fiscal estatal que comenzó el 1 de julio marca el décimo año de financiamiento de escuelas públicas bajo el modelo de Financiamiento Basado en la Evidencia. Los legisladores promulgaron ese sistema en 2017 para mejorar la adecuación y la equidad en las finanzas escolares de Illinois, y fue promulgado por el entonces gobernador Bruce Rauner, un republicano.

Esa ley estableció el objetivo de llevar a todos los distritos a niveles adecuados de financiación para este año fiscal. Y en los años transcurridos desde su aprobación, el financiamiento estatal anual para la educación K-12 ha aumentado más de $ 3 mil millones, y la mayor parte de ese dinero se dirige a los distritos con menos fondos en el estado.

Sin embargo, las cifras más recientes de la Junta de Educación del Estado de Illinois muestran que más de dos tercios de los distritos escolares de primaria, secundaria y unidades del estado tendrán fondos insuficientes este año. Y la "brecha de adecuación" general, la diferencia entre los distritos de financiamiento y su objetivo de adecuación según la ley, ahora es de $ 6.8 mil millones y está creciendo.

Además, Capitol News Illinois informó en julio que si bien el estado ha progresado en la reducción de las disparidades basadas en la riqueza en la distribución de los fondos escolares, todavía existen disparidades significativas en las tasas de impuestos a la propiedad que las personas pagan para financiar la parte local de los costos de educación. La investigación mostró que los propietarios de viviendas en los distritos más pobres pagaban tasas impositivas que eran dos veces más altas que las de los distritos más ricos.

Pritzker responde

Cuando se le preguntó sobre esas tendencias mientras hablaba con los reporteros en el recinto ferial, Pritzker dijo que estaba de acuerdo en que el estado necesita continuar aumentando los fondos para la educación, y dijo que "la adecuación siempre es un desafío".

Pero luego pasó rápidamente a ciertas mediciones de rendimiento que mostraban que los estudiantes de Illinois mejoraban en varias métricas.

"Tenemos una tasa de graduación más alta que nunca en la historia del mantenimiento de registros en el estado de Illinois", dijo. "Tenemos una tasa de graduación más alta en general. También tenemos una tasa de graduación más alta para los estudiantes latinos en la escuela secundaria. Tenemos una tasa de graduación más alta para los estudiantes negros en la escuela secundaria, y el hecho de que ahora tengamos una mejor proporción de estudiantes por maestro es otra razón por la que estamos obteniendo mejores resultados ".

(Fotografía de Capitol News Illinois tomada por Peter Hancock) El gobernador JB Pritzker responde preguntas de los reporteros después de revelar la vaca mantequilla 2026 en la Feria Estatal de Illinois el jueves 12 de agosto de 2026.

Ese es un mensaje que Pritzker ha estado impulsando tanto desde la oficina del gobernador como en la campaña electoral. El 17 de agosto, su oficina emitió un comunicado de prensa promocionando las clasificaciones del estado de acuerdo con varias encuestas de calidad educativa.

Ese mismo día, su campaña emitió una declaración destacando el historial de su administración en educación al tiempo que anunciaba que había recibido el respaldo de la Asociación de Educación de Illinois, el sindicato de maestros más grande del estado.

Bailey responde

Mientras tanto, Bailey ha estado transmitiendo un mensaje completamente diferente sobre la educación, señalando, a veces de manera inexacta, la cantidad de estudiantes que obtienen puntajes por debajo del dominio en las evaluaciones estatales estandarizadas.

"Cuando el 70% de nuestros niños en todo el estado no pueden leer, escribir y hacer matemáticas a nivel de grado, ese es un problema y todos lo saben", dijo Bailey a los periodistas. "Y el sistema de las Escuelas Públicas de Chicago, mi corazón se rompe por ellos, el 90% de los niños allí. -Vaya al sitio web de la Junta de Educación del Estado de Illinois. Léanlo. Esos no son mis números. Esos son los números del estado ".

De hecho, según el Boletín de Calificaciones 2025 del estado, solo el 47.6% de los alumnos de Illinois obtuvieron puntajes por debajo del dominio en artes del lenguaje inglés, mientras que el 61.6% obtuvo puntajes por debajo del dominio en matemáticas.

En las Escuelas Públicas de Chicago, el Boletín de Calificaciones 2025 mostró que el 58% de los alumnos obtuvieron puntajes por debajo del dominio en artes del lenguaje inglés, mientras que el 73% lo hizo en matemáticas.

Sin embargo, esas fueron las primeras pruebas administradas bajo un nuevo sistema de puntuación en el que se redujeron las puntuaciones de corte para determinar la competencia. Los funcionarios de ISBE dijeron que se hizo para reflejar el rendimiento de los alumnos con mayor precisión.

Bailey también dejó de lado la sugerencia de que las puntuaciones bajas podrían ser el resultado de una financiación inadecuada y que la mayoría de los alumnos de Illinois asisten a escuelas que no cuentan con fondos suficientes.

"El financiamiento no es el problema", dijo. "¿Por qué el dinero siempre es la respuesta a todos los problemas que tenemos? El dinero no es la respuesta a todos los problemas que tenemos ".

(Fotografía de Capitol News Illinois tomada por Peter Hancock) El candidato republicano a gobernador Darren Bailey habla con los reporteros después de una reunión del Comité Central Estatal Republicano de Illinois el jueves 20 de agosto de 2026.

Cuando se le pidió que explicara cómo se propone mejorar la educación en el estado, Bailey dijo: "Saca al gobierno de esto. Menos gobierno, y dejar que la gente, deje que los distritos escolares se controlen a sí mismos ".

"El gobierno no necesita exigirlo y regularlo", dijo Bailey. "Dejen que las comunidades locales, dejen que los padres decidan cómo quieren que sus hijos sean educados".

Aaron Del Mar, compañero de postulación de Bailey, se hizo eco del llamado de Bailey a una participación estatal menos directa en el financiamiento escolar y sugirió en cambio que Illinois debería optar por un nuevo programa federal respaldado por la administración Trump que proporciona créditos fiscales para la contribución a los fondos de becas de escuelas privadas.

Eso es similar al antiguo programa de crédito fiscal de Illinois llamado Invest in Kids, que los legisladores permitieron que expirara en 2023.

"¿Por qué no le preguntas a JB Pritzker por qué no opta por el programa federal que traería dólares y recursos federales a Illinois?", dijo Del Mar. "Treinta y dos estados ya han optado... pero JB Pritzker quiere poner sus ambiciones políticas para las primarias demócratas (presidenciales) de 2028 frente a la educación de los estudiantes de Illinois. Cuando JB Pritzker opte por el programa federal, podemos comenzar a hablar más sobre educación ".

Controversia sobre la evolución

También durante la feria, la campaña Pritzker trató de revivir las críticas a la participación de Bailey en la fundación de una escuela religiosa privada en el sur de Illinois en 2016, Full Armor Christian Academy, que enseña un plan de estudios basado en la Biblia que incluye la enseñanza del creacionismo en las clases de ciencias.

Bailey renunció a su papel de dirigir la iglesia poco antes de lanzar su campaña para gobernador en 2022. La campaña de Pritzker publicó anuncios en ese momento criticando a la escuela por usar libros de texto publicados por Bob Jones University Press que sugerían que los humanos y los dinosaurios alguna vez caminaban por la tierra al mismo tiempo.

Este año, la campaña de Pritzker colocó dinosaurios inflables fuera de una reunión del Día Republicano en el recinto ferial para burlarse de Bailey.

El acto enfureció a Bailey, especialmente cuando los reporteros le pidieron que comentara al respecto. Bailey no respondió directamente a las críticas ni declaró una posición sobre la evolución, y le dijo a un periodista de Chicago que "no estaba allí". También acusó a Pritzker de usar el tema para desviar la atención de los problemas del estado mientras se enfocaba en postularse para presidente en 2028.

Luego, el lunes, Bailey emitió una declaración diciendo que la escuela había recibido un "mensaje amenazante" y acusó a Pritzker de poner a los niños en peligro al usar una retórica de campaña "imprudente".

"Pritzker es libre de atacar a Darren Bailey", decía el comunicado. "Puede gastar sus miles de millones arrojando todo el barro político que quiera a otro candidato. Pero un gobernador que no solo arrastra a estudiantes, maestros y familias a la alcantarilla política, sino que también los pone en peligro con su retórica imprudente, ha perdido cualquier derecho al liderazgo moral ".

Un portavoz de la Policía Estatal de Illinois dijo en un correo electrónico el lunes que está ayudando a la Oficina del Sheriff del Condado de Clay a investigar una amenaza hecha a la escuela, pero no ofreció comentarios adicionales.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.