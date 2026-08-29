El fiscal general de Illinois se une a la demanda contra el Servicio Postal por las reglas de votación por correo

SPRINGFIELD — El Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, anunció el miércoles que se ha unido a una demanda multiestatal contra el Servicio Postal de los Estados Unidos que desafía las nuevas reglas que pretenden darle autoridad para regular el voto por correo en las elecciones federales.

La demanda se presentó dos días después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara una orden judicial inferior que había impedido que la administración Trump implementara una orden ejecutiva que busca prohibir que cualquier persona que no figure en una base de datos de ciudadanos estadounidenses aprobada por el gobierno federal emita una boleta por correo.

"Estamos pidiendo a la corte un aliviode emergencia porque la administración está tratando de socavar el acceso de nuestros ciudadanos a la votación a las pocas semanas de las elecciones de mitad de período", dijo Raoul en un comunicado de prensa. "La Constitución de los Estados Unidos otorga claramente a los estados, no al poder ejecutivo, el poder de administrar las elecciones, y estoy comprometido a luchar rápidamente contra esta regla descaradamente inconstitucional".

El caso se presentó en un tribunal federal de Massachusetts, el mismo tribunal que emitió una orden judicial en julio que impedía que la administración Trump implementara la orden ejecutiva. Los demandantes incluyen fiscales generales de 23 estados, incluidos Illinois, Washington, DC y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

La orden ejecutiva de Trump

El 31 de marzo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva titulada "Garantizar la verificación e integridad de la ciudadanía en las elecciones federales". Pide que el Departamento de Seguridad Nacional cree una "Lista de Ciudadanía Estatal" para cada estado que identifique a los residentes de ese estado que se confirme que son ciudadanos estadounidenses que tendrán 18 años en el momento de las próximas elecciones.

También ordena al Servicio Postal de los Estados Unidos que desarrolle regulaciones administrativas que prohíban a los carteros transmitir boletas por correo hacia o desde cualquier persona que no esté incluida en esas listas.

La demanda cita algunas de las propias publicaciones del presidente en las redes sociales como evidencia de que su orden ejecutiva es parte de una estrategia para mantener a los republicanos en el poder en Washington.

Entre ellos se incluye una publicación del 29 de mayo de 2020 en Twitter, que ahora se conoce como X, traducida diciendo que la votación por correo "LLEVARÍA AL FINAL DE NUESTRO GRAN PARTIDO REPUBLICANO". También cita una publicación del 18 de agosto de 2025 en Truth Social que dice que su objetivo es "deshacerse de LAS BOLETAS POR CORREO".

Sin embargo, según los informes de noticias publicados, el propio Trump emitió una boleta por correo a principios de este mes en las elecciones primarias de Florida.

Implementación de las restricciones

El Servicio Postal finalizó las reglas administrativas para implementar la orden ejecutiva el viernes 21 de agosto, antes de que la Corte Suprema emitiera su orden el lunes siguiente. Pero no está claro cómo, o si, las nuevas reglas se implementarán antes de las elecciones de noviembre de este año.

Un portavoz de la Junta Electoral del Estado de Illinois le dijo a Capitol News Illinois en un correo electrónico el miércoles que no ha recibido ninguna lista federal de ciudadanos estadounidenses que residen en el estado y que no se le ha informado si existe alguna.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Jessica Arzate y Carlos Loera.