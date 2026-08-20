Dos nuevas leyes de Illinois tienen como objetivo reformar el sistema de detención juvenil

Recientemente, Peter Medlin de WNIJ informó sobre el sistema de detención juvenil del condado de Illinois . Dos nuevas leyes estatales buscan reformarlo. Habló con Elizabeth Clarke, fundadora del organismo de control de detención juvenil Juvenile Justice Initiative, sobre el impacto que las leyes podrían tener...

Peter Medlin (PM): Una de las leyes hace un par de cosas, pero creo que dos de los principales aspectos destacados son poner fin a la práctica de detener a niños menores de 12 años, y luego a los 13 el próximo año, y establecer elChild First Reform Task Force es otra gran parte de ello. ¿Puedes hablar un poco sobre algunas de las grandes piezas que son realmente importantes para esa legislación?

Elizabeth Clarke (EC): Bueno, fue una batalla de 14 años para poner fin a la detención preventiva, realmente, el encarcelamiento, de niños menores de 13 años. A lo largo de esos 14 años, los números bajaron, afortunadamente. La investigación es clara en que sacar a los niños, especialmente a los niños pequeños, de su hogar es profundamente dañino y tiene implicaciones para toda la vida, incluidas tasas de mortalidad más altas; profundamente dañino.

A pesar de eso, fue difícil pasar porque los oponentes dijeron: "Bueno, ¿qué más vamos a hacer con ellos?" Entonces, parte del proyecto de ley que se aprobó es que, en los casos en que los niños no pueden ser detenidos pero no se pueden encontrar recursos alternativos, la libertad condicional lo documentará. Porque una de las cosas que nunca hemos sabido es dónde faltan los recursos. ¿Dónde se necesitan y qué recursos se necesitan? ¿Intervenciones temporales? ¿Salud Conductual? ¿Algún tipo de colocación en el hogar? Documentar eso va a ser una parte clave.

Dentro de un año, vamos a saber mucho más sobre los recursos que las personas en el sistema sienten que faltan y dónde faltan, y eso nos ayudará a mejorar nuestro sistema dramáticamente.

(PM): Y la otra gran parte de esa legislación es el establecimiento del Child First Reform Task Force. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? ¿Qué van a hacer?

(EC): Entonces, una recomendación que ha estado en los libros durante tres décadas, es que se reforme el sistema de detención juvenil. Todo el sistema es turbio; no hay aplicación. Necesita ser completamente revisado. La primera parte del Child First Reform Task Force es solo abordar eso, mirarlo. Pero tenemos muy pocos datos.

También hemos cambiado el estándar de detención en ese proyecto de ley. No solo aumentó la edad, sino que dijo que ya no podemos detener a los niños por delitos contra la propiedad. Ya no detenemos a adultos por delitos contra la propiedad. Ya no vamos a encerrarlos por "daño a uno mismo", peligro para uno mismo. Quiero decir, eso siempre fue absurdo. Si son un peligro para sí mismos, ese es un problema de salud conductual. Eso no es algo donde los castigas.

El otro cambio es en la "falta de comparecencia ante el tribunal", lo cual es absurdo porque estás hablando de niños que no tienen agencia sobre a dónde van cada día, y que están legalmente obligados a ir a la escuela, ¿entonces los vas a encarcelar porque no comparecen ante el tribunal? Entonces, el estándar también está cambiando. Creo que dentro de un año sabremos mucho más sobre quién es la población de la que estamos hablando.

(PM): Si vamos a tener muchos más datos en el próximo año, ¿qué esperamos que nos digan esos datos?

(EC): Creo que nos dirá que necesitamos muchas, muchas menos camas de las que tenemos en este momento, y algo sobre dónde las necesitamos, para que podamos comenzar a pensar en la regionalización en lugar de tener 14 [centros de detención juvenil del condado] dispersos por todo el estado.

Tienes los condados de Vermillion, Champaign y Sangamon seguidos. Quiero decir, están dispersos al azar en todo el estado en este momento. Entonces, dónde realmente necesitamos camas, cuántas necesitamos, qué recursos necesitamos implementar. Todo eso tenemos que resolverlo.

Pero todo esto va a estar bajo el lente de Child First Justice, que es transformador. Será que lideraremos al país en el uso de esta lente de Child First Justice; el niño primero, los delincuentes en segundo lugar. Mirar a los niños como niños, a partir del marco de las aspiraciones de la Convención sobre los Derechos del Niño: cuáles son sus necesidades, cuáles son nuestras obligaciones con ellos como sociedad y luego todo a través de una lente de justicia restaurativa. El gobernador acaba de firmar un proyecto de ley que fomentará el uso de la justicia restaurativa en casos juveniles.

(PM): Usted ha hablado sobre cómo gran parte de ese trabajo y gran parte de ese impulso por la justicia restaurativa en este sistema proviene del trabajo que ha estado ocurriendo en Irlanda del Norte. Tanto tú como otras personas han viajado a Irlanda del Norte para obtener más información al respecto.

(EC): Es asombroso. Es un enfoque hacia la justicia, y ahora esperan expandirlo al sistema de adultos en Irlanda del Norte. Es un enfoque de la justicia que realmente enseña habilidades para la construcción de la paz y es fundamental en las comunidades particularmente afectadas por el conflicto y la violencia. Irlanda del Norte nos dice que puedes poner en marcha un sistema que capacite a las personas sobre cómo dialogar entre sí, cómo resolver los conflictos pacíficamente a través de estas medidas restaurativas.

(PM): La Iniciativa de Justicia Juvenil publicó un gran informe hace aproximadamente un año y medio sobre la necesidad de revisar la detención juvenil en Illinois. Enumera una serie de recomendaciones, algunas de las cuales parecen haber sido incluidas en estas nuevas leyes; estoy seguro de que no todas. Para ti, ¿cuáles son algunas de las áreas más urgentes que aún necesitan reforma?

(EC): La otra cosa que quiero mencionar que es algo realmente importante en la vida de los niños es que solo hay un condado en Illinois que revisa la decisión de encerrar a un niño las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, si un niño llega a la mayoría de los condados de Illinois, aparte de Cook, un viernes, no van a tener una audiencia judicial de esa decisión de encerrarlo hasta el lunes.

Por otro lado, si vienes el viernes y tienes una decisión judicial ese viernes y la corte dice: "Bueno, realmente no eres un peligro para el público, así que vamos a enviarte a casa con estas condiciones", entonces puedes volver a la escuela el lunes por la mañana, y no te perderás tanto.

Todos los jugadores en el sistema son culpables de arrastrar los pies y decir: "Oh, no podemos hacer audiencias de detención los fines de semana", pero, ya sabes, los hospitales están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Por qué los tribunales no pueden hacer audiencias de detención las 24 horas del día, los 7 días Y, realmente, ninguna audiencia debe realizarse sin un abogado en persona con el niño, eso también es muy importante.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.