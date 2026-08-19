Varias culturas en Rockford se unen para entenderse mejor

Read in English

El Distrito de Parques de Rockford, la organización Eliminate Racism 815 y el capítulo de Rockford de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color reunieron a las personas durante un festival diseñado para crear un sentido de pertenencia en la comunidad.

Unity Fest es un evento anual que comenzó en 2024.

El pasado sábado por la tarde, 8 de agosto, una multitud diversa de personas se reunió alrededor del Levings Unity Pavilion en Levings Lake para celebrar el festival anual.

Dick Rundall es uno de los cofundadores de Eliminate Racism 815. Esta organización cuenta con cuatro equipos de acción que trabajan con determinados sectores. Esas áreas son la educación, la economía y la justicia penal. El cuarto equipo trabaja en la construcción de relaciones.

Rundall dijo que la organización quiere crear la querida comunidad de la que habló Martin Luther King Jr.

"Incluso si estamos trabajando con una organización, hemos hecho la investigación. nos hemos dado cuenta de que sí, están creando disparidades raciales", agregó. No están haciendo las cosas de manera equitativa. Lo que sea, entramos y no los atacamos ni los juzgamos ni los criticamos. Señalamos los hechos y decimos, y queremos ayudarte a resolver este problema ".

Rundall dijo que adoptan un enfoque de soluciones al encontrar otras organizaciones en la comunidad que han resuelto problemas similares y comparten esos éxitos.

Tricia Carlson vive en Roscoe. Esta es la primera vez que se une al evento Unity. Carlson dijo que aprender sobre otras culturas a través de los medios no es la manera.

"Al venir a este tipo de eventos, hemos aprendido mucho sobre la humanidad y las personas que nos rodean todos los días, y no es lo que dicen las noticias", dijo. Todos queremos las mismas cosas ".

La visión de Carlson es que el evento crezca.

Su hermano, Dominick Barcellona, asiste a reuniones trimestrales con Eliminate Racism 815.

"Lo que me llevó a conocer a Ann y Dick Rundall. y a través de eso, hacer buenas conexiones y simplemente continuar esas relaciones es muy importante", agregó.

Dijo que este tipo de eventos rompen las barreras raciales.

Rundall, uno de los cofundadores de Eliminate Racism 815, explicó cómo a las personas les gusta estar cerca de aquellos con quienes comparten similitudes.

"Crecemos cuando estamos cerca de personas que son diferentes", explicó, "y para mí, estar cerca de un grupo de personas con mucha diversidad va a producir crecimiento, pero también las personas descubren que, oye, somos iguales en muchos sentidos".

Dijo que este tipo de eventos le recuerdan a las personas cuánto tienen en común. Rundall agrega que se necesitará un esfuerzo de todos en la comunidad para ayudar a aliviar el racismo.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.