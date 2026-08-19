Mrs. Illinois 2026 de DeKalb planea usar su plataforma para ayudar a sanar a la comunidad

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La mayoría de la gente puede pensar en trajes de baño, vestidos de gala o incluso maquillaje cuando se trata de un concurso, pero una mujer de DeKalb ganó una corona que representa algo más profundo para ella. Planea usar esta plataforma para ayudar a difundir la conciencia sobre la salud mental.

Alaysia González Giraldo es esposa y madre de cuatro hijos, pero este año se ganó el título de Mrs. Illinois 2026. Creció en Aurora y luego se mudó a Montgomery. Ahora vive en DeKalb. Dijo que quería hacer cosas nuevas este año. Se encontró con una publicación en Facebook para Mrs. Illinois United America por United Crown America, iniciado en 2024 por Harley Zepeda. Este no es el típico concurso. Se hace en línea. Hay diferentes divisiones, desde niños pequeños hasta mayores de 40 años, tanto solteras como casadas.

"Estoy en la división de Mrs.", explicó Giraldo, "así que presenté la solicitud para Illinois, y terminaron decidiendo que les gustó mi foto. Les gustaron las preguntas que respondí, así que terminaron eligiéndome".

Giraldo quería revivir un sueño que nunca se hizo realidad cuando era más joven.

Cuando tenía 12 años, compitió en el concurso National America Miss, donde ganó el subcampeonato. Iba a competir a nivel nacional, pero su familia tenía otras obligaciones financieras.

Giraldo dejó atrás la vida del certamen y continuó con su vida. Pero dijo que algo se sentía diferente a medida que pasaba a la adolescencia.Ella lidió con algunas cosas traumáticas durante ese tiempo. Uno fue el asesinato de su tío. Luego, cuando tenía 16 años, quedó embarazada pero no se le permitió quedarse con el bebé.

"Siento que de alguna manera fue como un aborto forzado y lidiar con dos pérdidas y tratar de llorar esas pérdidas al mismo tiempo, siento que definitivamente aumentó los comportamientos negativos de mi enfermedad mental", dijo.

Una enfermedad que no sabía que tenía en ese momento. Se encontró en una relación cuando tenía 17 años. El novio quería terminarlo. Dejó la escuela y le dijo que ya no quería vivir. Fue a un parque y el exnovio se comunicó con ella para averiguar su ubicación. Le dijo a la oficina del decano y la policía se involucró. Después de ese incidente, Giraldo fue llevada a un centro de salud mental, Ascension Mercy Behavioral Health en Aurora. Fue diagnosticada con trastorno bipolar. La pusieron bajo medicamento.

"Empecé a sentirme un poco mejor", dijo, "pero también fue revelador en la perspectiva de que estaba allí con otros niños que literalmente estaban pasando por psicosis, o eran esquizofrénicos. Um, enfermedades mentales más graves de las que tenía en ese momento ".

Varios años después, Giraldo descubrió que el diagnóstico original no era correcto. Recibió terapia ordenada por la corte. Giraldo le dijo al terapeuta que pensaba que estaba lidiando con un trastorno límite de la personalidad.

"Mi gerente en ese momento en mi trabajo, me dijo que ella lo tenía", dijo Giraldo, "y le pedí que explicara cómo se ve. Y terminó explicándomelo. Estoy como, 'Dios mío, estos son exactamente los mismos síntomas que estoy teniendo'".

Giraldo se reunió con un psicólogo y fue entonces cuando le diagnosticaron formalmente un trastorno límite de la personalidad.

Pero, ¿cómo podría alguien confundir los dos trastornos?

"Lo que también es un poco confuso es que ambos son TLP", dijo Suzanne Degges-White, profesora y presidenta del Departamento de Asesoramiento y Educación Superior de Northern Illinois University.

Explicó la diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad.

"Con el trastorno bipolar, hay más de ese cambio entre las fases maníacas y las fases depresivas, y es mucho más un trastorno del estado de ánimo donde el límite es más un trastorno, un tipo de pensamiento y cómo las personas piensan sobre las cosas", dijo.

Degges-White continuó diciendo que el trastorno límite de la personalidad afecta la forma en que vemos las relaciones y cómo nos vemos a nosotros mismos.

Giraldo dio un ejemplo personal.

"Tal vez alguien cancele los planes, ahora estoy pensando, ‘oh, me odian. Ya no quieren ser mi amigo'. Entonces empiezo a alejarlos antes de que sienta que podrían lastimarme o alejarme, y son pequeñas cosas, pequeños malentendidos que pueden hacerme sentir odiada. No soy digna."

Giraldo compartió que también fue abusada sexualmente cuando era niña.

Degges-White dijo que algo como el abuso sexual puede desencadenar un trastorno límite de la personalidad.

"Algunas de las buenas noticias es que la investigación tiende a mostrar que a medida que las personas envejecen, los síntomas se vuelven menos graves, por lo que las personas pueden superar eso con, por supuesto, la ayuda de la terapia y la intencionalidad".

Giraldo dijo que quiere educar a la mayor cantidad de personas posible sobre este trastorno y que tener el título de Mrs. Illinois le da la plataforma para hacerlo.

Compartir su historia ha llevado a otros a comunicarse con ella. Algunos le han dicho que piensan que están lidiando con lo mismo que ella, pero explican que no tienen acceso a la atención médica. Es capaz de compartir su historia con ellos.

"Si puedo educar a una persona sobre mi diagnóstico y ayudarles a entenderse un poco mejor", dijo Giraldo."Siento que mi misión está completa".

Está tomando medicamentos y dijo que le está yendo bien. Dijo que su propósito en la vida es sanar a las personas. Quería descubrir cómo podría continuar haciendo esto y al mismo tiempo ganarse la vida decentemente para ayudar a mantener a su familia.

"Y la respuesta que seguía apareciendo una y otra vez era enfermería, y mi madre es enfermera", agregó, "Mi madrina es doctora. Su madre, a la que llamo abuela, también es enfermera".

Giraldo comenzará el programa de enfermería en Kishwaukee College en el otoño. También planea competir por el título de Mrs. United America.

Ella continuará hablando en eventos alrededor de la ciudad y dijo que espera comenzar una tutoría para niñas pequeñas. Pero lo principal que quiere hacer es difundir el mensaje sobre el cuidado de la salud mental.

Si necesita a alguien con quien hablar sobre problemas de salud mental para usted o alguien cercano, llame al 988 Suicide & Crisis Lifeline.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisada por Jessica Arzate y Carlos Loera.