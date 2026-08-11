¿Por qué tantos de los centros de detención juvenil del condado de Illinois no cumplen con las normas estatales año tras año?

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Cientos de niños de Illinois están detenidos en centros de detención juvenil del condado mientras esperan su procedimiento judicial. En las inspecciones anuales, el estado ha encontrado que varias no cumplen con las normas estatales de salud, seguridad y calidad año tras año. ¿De quién es el trabajo para que cumplan? Peter Medlin de WNIJ informa...

Esta primavera, el centro de detención juvenil del condado de Knox, conocido como Mary Davis Home, se cerró después de un caso legal de varios años. La American Civil Liberties Union (ACLU) de Illinois acusó al centro de castigar a los niños con confinamiento solitario, encerrándolos en celdas pequeñas durante 23 horas al día con luces brillantes y fluorescentes que nunca se apagan, lo que hace que dormir sea casi imposible.

En declaraciones juradas, los adolescentes describieron el aislamiento constante y los registros al desnudo que los hacían sentir desesperanzados y suicidas.

Solo unos años antes, en 2023, en todo el estado, el centro de detención juvenil del condado de Franklin también cerró también como resultado de una demanda similar de la ACLU en régimen de aislamiento.

En ambos casos, las auditorías estatales primero llamaron la atención sobre estas terribles condiciones. Cada año, los informes del Departamento de Justicia Juvenil de Illinois, o IDJJ, los marcaban como no conformes con las normas estatales y enumeraban recomendaciones. Pero, cada año, los problemas persistían.

"Es extraño la forma en que funcionan las leyes en Illinois", dijo John Albright. Está con el Departamento de Justicia Juvenil y es la persona que prepara esos informes anuales. "Realizamos estas inspecciones de los centros de detención, pero realmente no tenemos ninguna autoridad formal para hacer cumplir ninguna mejora".

Kevin Fee es el director legal de la ACLU de Illinois.

"El estado tiene la capacidad legal de presentar demandas ante los tribunales para impugnar las condiciones de estas instalaciones", dijo, "pero, por la razón que sea, ha decidido no hacerlo. Es una especie de responsabilidad de grupos como el nuestro intervenir y presentar una demanda cuando descubrimos, a través de nuestra investigación, que las condiciones son inconstitucionales ".



J.B.H. v. Knox County Attorney Complaint — Document #1 Declaraciones juradas de adolescentes que alegan mala conducta en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Knox

Los centros de detención juvenil del condado, curiosamente, no forman parte del Departamento de Justicia Juvenil de Illinois. Son operados localmente, por una combinación de la junta del condado y el juez principal de cualquier tribunal de circuito que tenga jurisdicción, algunos de los cuales no tienen mucha experiencia previa con la detención de menores. Al final del día, depende principalmente de ellos garantizar el cumplimiento.

También significa, técnicamente, que los centros de detención del condado son parte del sistema judicial en Illinois, lo que los exime de la supervisión pública a través de la Ley de Libertad de Información. La tarifa dice que no hay razón para esa exención.

"Lo combinas con las preocupaciones de privacidad apropiadas, como la confidencialidad", dijo, "lo que hace que sea aún más difícil obtener información sobre los casos judiciales, las razones del confinamiento e incluso la identidad de los jóvenes. Tienes estas instalaciones que básicamente se convierten en una especie de cajas negras que están aisladas del mundo exterior, del escrutinio externo ".

La Oficina Administrativa de los Tribunales de Illinois también supervisa las instalaciones. Visitan mensualmente y publican informes basados en un conjunto diferente de estándares que el IDJJ. También pueden reembolsar a los condados para ayudar a pagar al personal del centro de detención. La Corte Suprema de Illinois puede sancionar a los centros cuando están fuera de cumplimiento. Otra oficina estatal, la Oficina del Defensor del Menor Independiente, investiga las quejas presentadas por niños. Solo ha tenido jurisdicción sobre los centros de detención del condado durante unos pocos años.

Fee dice que así no es como funciona el sistema en otros estados.

"Es algo único que la supervisión sea tan descentralizada y fragmentada como lo es en el estado de Illinois", dijo. "En muchos estados, hay una supervisión más uniforme por parte de una agencia estatal".

Cientos de niños, a veces de tan solo 10 años, están encerrados en estas instalaciones en un momento dado. Hasta 2024, la Comisión de Justicia Juvenil de Illinois publicó informes mensuales que mostraban cuántos jóvenes estaban alojados en centros del condado, por cuánto tiempo y por qué estaban allí.

En el último informe, desde diciembre de ese año, había más de 400 jóvenes en 16 centros, ahora 15 después del cierre del Mary Davis Home en el condado de Knox. La mayoría de los jóvenes estuvieron allí menos de tres días, pero muchos se quedaron más de un mes. La razón más común fue la falta de comparecencia ante el tribunal o la violación de una condición de liberación.

El número total de niños en los centros de detención del condado ha disminuido en los últimos años. Patrick Keenan-Devlin lo ha visto como un abogado defensor de menores. Es el director ejecutivo del Centro Moran para la Defensa de la Juventud, con sede en Evanston.

"Es importante, obviamente, para la salud mental del niño", dijo. "Es fundamental para sus resultados, porque sabemos que los niños que pasan tiempo en detención tienen tasas de reincidencia mucho más altas".

Departamento de Justicia de Menores de Illinois Captura de pantalla del extracto del informe del Departamento de Justicia Juvenil de Illinois en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Winnebago

En los informes del IDJJ del año pasado, la mayoría de las instalaciones no cumplieron con al menos un área como la disciplina o la educación. Ocho de ellos no habían cumplido en la misma área durante varios años consecutivos.

El condado de LaSalle no ha cumplido con la educación todos los años desde que el estado comenzó a publicar informes en línea en 2022. Cada año, los informes dicen que están obligados a contratar a un maestro de educación especial.

Chuck Goodwin es su director de servicios judiciales. Él dice que solo este mes, finalmente pudieron contratar a alguien, después de al menos cuatro años.

-"Es frustrante, quiero decir, para todos nosotros", dijo Goodwin.

Él dice que la dotación de personal siempre es un desafío.

"Tienes que tener a alguien con la aptitud adecuada", dijo, "que sea capaz de trabajar con los niños, que tenga paciencia y pueda comunicarse".

En el condado de Will, cada año IDJJ recomienda que el centro de detención cambie las políticas para mitigar el uso de "agentes químicos", es decir, rociar con pimienta a los niños en el centro. El informe estatal más reciente dice que son un valor atípico, usándolos 29 veces en 2024, cuando la mayoría de los centros en Illinois no usan agentes químicos en absoluto.

Su director de servicios judiciales dice que cumplen con los estándares de IDJJ. Pero el IDJJ enumera los agentes químicos en su sección "Áreas de incumplimiento y recomendaciones".

Departamento de Justicia de Menores de Illinois Captura de pantalla del informe de 2025 del Departamento de Justicia Juvenil de Illinois sobre el Centro de Detención Juvenil del Condado de Will.

En el condado de Winnebago, cada año se ha considerado que el centro no cumple con la disciplina para confinar a los jóvenes debido a la baja dotación de personal, aunque señala que han realizado mejoras sustanciales.

Debbie Jarvis es la Directora de Servicios Judiciales en el Condado de Winnebago. Ella dice que cada centro es único, por lo que es difícil decir por qué los centros no cumplen, pero hay problemas que todos enfrentan.

"Cuando hablo con los superintendentes de todo el estado, la dotación de personal ha sido una de las mayores dificultades que todos ellos han tenido", dijo. "Hay una alta rotación y hay brechas."

Jarvis dice que ha mejorado recientemente. La Oficina Administrativa de los Tribunales de Illinois ha aprobado más puestos, lo que permite a los condados hacer frente al costo del salario de un nuevo empleado y luego ser reembolsados por el estado. Dice que el pago inicial también ha aumentado en muchas instalaciones.

Kevin Fee, de la ACLU de Illinois, dice que confinar a los niños siempre es extremadamente tenso.

"Cuando tienes falta de personal, cuando tienes falta de fondos", dijo, "solo exacerba los problemas que creo que a menudo ves en los intentos de encarcelar a los niños en esta etapa crucial de su desarrollo".

Y Fee dice que es vital considerar el desarrollo juvenil. Él dice que a menudo se habla de estos niños como si fueran prisioneros adultos.

"Casi siempre se pierde lo jóvenes que son estos niños", dijo. "En muchos casos, cuando te sientas al otro lado de la sala de entrevistas frente a un niño de 11 o 12 años, se pone de relieve muy rápidamente la gravedad de la situación con la que estás lidiando".

Independientemente de la dotación de personal, Fee dice que es justo cuestionar si estos centros deben usarse en absoluto.

"Escúchelos hablar sobre sus vidas", dijo Fee. "Escúchelos hablar sobre sus desafíos. Escúchelos hablar sobre las circunstancias que los llevaron a ser encarcelados en estas instalaciones. Si la gente pudiera hacer eso, creo que estas instalaciones probablemente dejarían de existir muy, muy rápidamente".

Pero, dice, dado que existen, los centros de detención tienen que tomar en serio sus responsabilidades y poner a los jóvenes en condiciones de prosperar, no solo mientras están encerrados en la instalación, sino cuando regresan a casa.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisada por Carlos Loera y Jessica Arzate.