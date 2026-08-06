Illinois ofrece una reducción temporal del impuesto sobre las ventas en las compras de regreso a clases

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Los padres que comiencen las compras de regreso a clases recibirán una exención temporal del impuesto sobre las ventas durante 10 días este mes.

Desde el viernes 7 de agosto hasta el 16 de agosto, el impuesto estatal sobre las ventas de útiles escolares se reducirá del 6.25% al 1.25%. Los artículos con un impuesto sobre las ventas más bajo incluirán suministros tradicionales como marcadores y lápices, cuadernos y carpetas y otros artículos de clase, así como muchas compras de ropa.

"Los padres mantendrán más de sus dólares ganados con tanto esfuerzo, mientras que los estudiantes obtendrán lo que necesitan para comenzar bien el año escolar", dijo el gobernador JB Pritzker en un evento en Palatine para resaltar la iniciativa.

Los artículos de ropa, incluidos los zapatos, que cuesten menos de $ 125 calificarán para una tasa de impuesto sobre las ventas más baja, mientras que no habrá límite de precio en los útiles escolares. Sin embargo, todas las compras seguirán estando sujetas a los impuestos locales sobre las ventas.

El programa le cuesta al estado $ 10 millones, una cantidad mínima del presupuesto de $ 55.9 mil millones.

Pritzker culpó al presidente Donald Trump por el aumento de la inflación, diciendo que sus políticas han aumentado los costos y han hecho la vida más difícil para las familias de Illinois.

"No podemos controlar una inflación más amplia en la economía, pero hay algunas cosas que podemos hacer para facilitar la vida", dijo Pritzker.

Al lanzarse al modo de campaña con el día de las elecciones a tres meses de distancia, Pritzker dijo que la exención del impuesto sobre las ventas es el último ejemplo de cómo su administración ha tratado de reducir los costos para los residentes de Illinois. Señaló las iniciativas para aumentar el salario mínimo, proporcionar beneficios alimentarios a las personas que perdieron la elegibilidad para el apoyo federal y perdonar la deuda médica. También promocionó una legislación que reforma los seguros y prohíbe las tarifas ocultas como otras formas en que ha ahorrado dinero a los residentes de Illinois.

El feriado fiscal sobre las ventas de útiles escolares es una de las dos iniciativas de desgravación fiscal en el presupuesto del año fiscal 2027. Los legisladores también suspendieron el aumento anual del impuesto al combustible hasta el 1 de enero, lo que ahorra a los conductores alrededor de 1 centavo por galón.

El presupuesto también incluyó cientos de millones de dólares en nuevos impuestos, principalmente a las empresas, ya que los legisladores aumentaron el gasto en menos del 1 por ciento.

La última vez que el estado aprobó un programa de este tipo fue en 2022, la última vez que Pritzker se postuló para la reelección.

El feriado fiscal sobre las ventas también se produce días después de que aumentara el impuesto sobre las ventas en el área de Chicago. El impuesto sobre las ventas aumentó el 1 de agosto en un cuarto de punto en los condados atendidos por la Autoridad de Tránsito del Norte de Illinois, que incluye los condados de Cook, Lake, McHenry, DuPage, Kane y Will.

Los legisladores estatales aprobaron el aumento de impuestos el año pasado para ayudar a financiar el transporte público y evitar un déficit masivo de fondos este año y recortes significativos de servicios.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisada por Carlos Loera.