El Distrito de Parques de DeKalb dice que la reapertura de la piscina de Hopkins Park está programada para el 15 de agosto

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No se había escuchado de nadar en Hopkins Park desde que su piscina al aire libre cerró por la temporada en 2023.

La piscina de casi 90 años en Sycamore Road fue demolida en noviembre de 2024 para dar paso a una instalación moderna con servicios actualizados.

El sitio permaneció cerrado durante todo 2025 y la construcción comenzó en el verano de ese año.

El mal tiempo y un retraso de 10 meses en el permiso a principios de este año hicieron que la reapertura de la piscina volviera a mediados de agosto.

La piscina renovada incluye una piscina recreativa con entrada sin profundidad, nuevos toboganes de agua, vestuarios renovados e infraestructura adicional.

La renovación de $ 14 millones se financió a través de los fondos existentes del distrito de parques y bonos alternativos que son reembolsables durante un período de 20 años.

El Distrito de Parques de DeKalb dice que está utilizando su límite anual de impuestos a la propiedad existente para pagar lentamente esta deuda.

Los esfuerzos de construcción aún están en curso en Hopkins antes de la apertura del próximo mes.

Según la Superintendente de Recreación del Distrito de de Parques de DeKalb, Chrissy Tluczek, todavía se está trabajando en el cercado perimetral y las líneas sanitarias.

Los muebles de cubierta no llegarán hasta el 10 de agosto para que el calafateo de concreto se pueda terminar primero.

Además, la piscina necesita una inspección final del Departamento de Salud Pública de Illinois.

La piscina se abre oficialmente al público el 15 de agosto, pero el distrito de parques también organizará una apertura suave el 13 de agosto.

Un total de 125 personas seleccionadas al azar de una lotería tendrán acceso temprano a la piscina.

Las solicitudes de lotería deben presentarse antes del 7 de agosto a las 11:59 p.m. en el sitio web del Distrito de Parques de DeKalb.

Traducido del inglés por Carlos Loera.