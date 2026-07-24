© 2026 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

La Copa Mundial de Béisbol Femenino está en marcha en el Rockford Rivets Stadium

Northern Public Radio | By Sam Naftzger
Published July 24, 2026 at 2:00 PM CDT
1 of 5  — Untitled 2.jpg
Game one underway at the 10th Edition of the WBSC Women's Baseball World Cup.
Sam Naftzger
2 of 5  — Untitled 1.jpg
T-shirt available for sale at Wednesday's game.
Sam Naftzger
3 of 5  — Untitled 4.jpg
The flags of Canada and Hong Kong flying from masts at the Rockford Rivets Stadium.
Sam Naftzger
4 of 5  — Untitled.jpg
Canada's Ela Day-Bédard waiting to bat during Wednesday's game.
Sam Naftzger
5 of 5  — Unitled 3.jpg
The Canada-Hong Kong game at Rivets Stadium.
Sam Naftzger

Read in English

Los espectadores sentados cerca del banquillo canadiense en el estadio Rivets se animaron el miércoles después de que un sencillo de la jugadora Cassie Matlock le ganara a Canadá las dos primeras carreras del torneo de este año.

En el juego inaugural de la Copa Mundial de Béisbol Femenino de este año, Canadá derrotó a Hong Kong en una victoria decisiva por 13-0.

Seis equipos internacionales se enfrentarán cara a cara en Loves Park esta semana para competir por el título de este año.

Incluyen Australia, Canadá, Hong Kong, México, Corea del Sur y los Estados Unidos.

Nueve juegos se llevarán a cabo en el Rockford Rivets Stadium desde el miércoles 22 de julio hasta el viernes 24 de julio.

Cada día está programado para tener tres juegos, programados a las 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

El campeonato de dos etapas de este año es la 10ª edición de la Copa Mundial de Béisbol Femenino organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Rockford, Illinois, es reconocida como "La cuna del béisbol" y un epicentro histórico para el béisbol profesional femenino.

Los Rockford Peaches fueron uno de los equipos más exitosos en la Liga Profesional de Béisbol Femenino de Estados Unidos (AAGPBL) de 1943 a 1954.

Como miembro fundador de la AAGPBL, los Peaches ganaron cuatro campeonatos de liga en 1945, 1948, 1949 y 1950.

Los Rockford Peaches fueron el tema de la película de 1992 A League of Their Own dirigida por Penny Marshall.

El Centro Internacional de Béisbol Femenino, una organización sin fines de lucro de Rockford, está supervisando un plan de desarrollo de tres fases de $ 30 millones para crear un museo y centro de actividades de seis acres.

La primera fase dedicada a la restauración y gran reapertura del Breyer Stadium, hogar de los Rockford Peaches, se completó este mes.

Las prácticas para la Copa Mundial de Béisbol Femenino se llevarán a cabo en el histórico Estadio Breyer en Maybelle Blair Park.

Traducido del inglés y revisado por Carlos Loera.
Sam Naftzger
Sam Naftzger is a general assignment reporter with Northern Public Radio. As a DeKalb native, they grew up listening to WNIJ on car rides to and from school with their dad. They are a graduate of Knox College and the Public Affairs Reporting program at the University of Illinois-Springfield. Naftzger previously worked at WNIJ as a multimedia producer for music program Sessions from Studio A. Outside of work, they enjoy writing fiction, playing the bass guitar and watching old B movies.
See stories by Sam Naftzger