La Copa Mundial de Béisbol Femenino está en marcha en el Rockford Rivets Stadium

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Los espectadores sentados cerca del banquillo canadiense en el estadio Rivets se animaron el miércoles después de que un sencillo de la jugadora Cassie Matlock le ganara a Canadá las dos primeras carreras del torneo de este año.

En el juego inaugural de la Copa Mundial de Béisbol Femenino de este año, Canadá derrotó a Hong Kong en una victoria decisiva por 13-0.

Seis equipos internacionales se enfrentarán cara a cara en Loves Park esta semana para competir por el título de este año.

Incluyen Australia, Canadá, Hong Kong, México, Corea del Sur y los Estados Unidos.

Nueve juegos se llevarán a cabo en el Rockford Rivets Stadium desde el miércoles 22 de julio hasta el viernes 24 de julio.

Cada día está programado para tener tres juegos, programados a las 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

El campeonato de dos etapas de este año es la 10ª edición de la Copa Mundial de Béisbol Femenino organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Rockford, Illinois, es reconocida como "La cuna del béisbol" y un epicentro histórico para el béisbol profesional femenino.

Los Rockford Peaches fueron uno de los equipos más exitosos en la Liga Profesional de Béisbol Femenino de Estados Unidos (AAGPBL) de 1943 a 1954.

Como miembro fundador de la AAGPBL, los Peaches ganaron cuatro campeonatos de liga en 1945, 1948, 1949 y 1950.

Los Rockford Peaches fueron el tema de la película de 1992 A League of Their Own dirigida por Penny Marshall.

El Centro Internacional de Béisbol Femenino, una organización sin fines de lucro de Rockford, está supervisando un plan de desarrollo de tres fases de $ 30 millones para crear un museo y centro de actividades de seis acres.

La primera fase dedicada a la restauración y gran reapertura del Breyer Stadium, hogar de los Rockford Peaches, se completó este mes.

Las prácticas para la Copa Mundial de Béisbol Femenino se llevarán a cabo en el histórico Estadio Breyer en Maybelle Blair Park.

Traducido del inglés y revisado por Carlos Loera.