Illinois Head Start Association comparte historias de cómo la aplicación de la ley de inmigración ha impactado a los niños en sus guarderías

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La aplicación de la ley de inmigración está aumentando de nuevo en el norte de Illinois.

Illinois Head Start Association publicó recientemente un informe que comparte "historias comunitarias" anónimas de cómo la actividad de ICE ha impactado a los niños en sus guarderías.

El reportero de educación de WNIJ, Peter Medlin, se sentó con la directora ejecutiva de Illinois Head Start, Lauri Morrison-Frichtl, para hablar sobre el tema...

Peter Medlin (PM): ¿Qué los hizo querer compartir estas historias de esta manera?

Lauri Morrison-Frichtl (LMF): Bueno, como saben, el otoño pasado y principios de este año, ICE estuvo en todas nuestras comunidades de Head Start, especialmente en las áreas de Chicago y varias otras áreas en todo el estado.

Todos los días escuchaba a directores que lloraban y decían: "Esto es horrible, esto es terrible". Nuestras familias y niños están experimentando todo esto. En ese momento, dije "Tenemos que hacer algo". Es parte de nuestra historia. Esto les está sucediendo a nuestros niños y familias en todo el estado. Acabamos de decidir que necesitamos comenzar a recopilar estas historias para que no se olviden.

(PM): ¿Cómo ha impactado, durante el año pasado, el aumento de la aplicación de la ley de inmigración a los niños que ustedes cuidan, tanto emocionalmente como en su capacidad de aprendizaje?

(LMF): Oh, cielos, la experiencia de tener funcionarios de inmigración en nuestra calle usando máscaras, portando armas, disparando gases lacrimógenos, soplando silbatos, todo eso es traumático para nuestros niños.

No podíamos llevar a los niños al patio de recreo, por ejemplo, por miedo al ICE y al gas lacrimógeno. A los niños les preocupaba que se los llevaran. Incluso durante el juego de roles, durante el tiempo de clase, representaban su trauma. Ya sabes, "Si no eres bueno, ICE va a venir a buscarte". Entonces, esos son los tipos de historias. Sabemos lo que el trauma hace a los niños y su aprendizaje.

(PM): ¿Puedes leer una de las historias de uno de los niños que presentaste en las historias de tu comunidad?

(LMF): Claro que sí. El primo mayor de Sophia fue detenido durante una redada a primera hora de la mañana. Desde entonces, Sophia, una de nuestras niñas de Head Start, duerme con su mochila llena de ropa y su peluche favorito. Su abuela dice que tiene miedo de que se la lleven de repente y quiere estar lista.

Los maestros están compartiendo que está teniendo pesadillas. Ha retrocedido en el entrenamiento para ir al baño y tiene una ansiedad por la separación que no existía antes.

También tenemos niños que, si sus padres llegan tarde a recogerlos, incluso por cinco o 10 minutos, temen que sus padres hayan sido capturados por ICE. ¿Puedes imaginarlo? Tienen comportamientos extremos y ansiedad de colapso debido a eso. El padre se presentará a recogerlos, pero ya está en su memoria.

Illinois Head Start Association Una historia infantil anónima de un centro de Head Start Illinois

(PM): ¿Puedes hablar sobre cómo ha afectado a tu personal y al funcionamiento de los centros? Una vez más, obviamente, es mucho más difícil enseñar a los niños si ellos o sus maestros están ansiosos o asustados. Ha tenido personas afiliadas a Head Start detenidas, padres y asistentes de clase temerosos de salir de su hogar, rotación de personal, más niños ausentes.

(LMF): Correcto. Tuvimos que hacer adaptaciones para nuestra fuerza laboral. Por supuesto, gran parte de nuestro personal vive en familias de estatus mixto. Están preocupados por su propia familia. El personal nos ha pedido alojamiento para llegar al trabajo porque ICE está esperando fuera del edificio.

No almacenamos los archivos y la información de los niños en la parte delantera de nuestra oficina; están en la parte trasera de la oficina, por lo que ICE no los tiene fácilmente (disponibles) si entran en una instalación privada.

Tuvimos que contratar guardias de seguridad para ayudar al personal que entraba y salía, y a nuestras familias durante la entrega y recogida. Tuvimos poca asistencia durante estos tiempos. Tuvimos que apoyar a las familias tomando alimentos, artículos de tocador, pañales y cosas que las familias necesitan y que tienen miedo de salir y obtener.

(PM): En las últimas dos semanas, la actividad de ICE en Illinois ha vuelto a aumentar. ¿Lo han estado viendo en sus centros y han visto algo de esa ansiedad y trauma de nuevo?

(LMF): Sí, me alegra que hayas mencionado eso de nuevo. Varios directores se pusieron en contacto conmigo y me dijeron: "ICE está en nuestro estacionamiento".

Esta vez estamos mejor preparados porque experimentamos esto, por lo que tenemos sistemas implementados. Hay sistemas de comunicación que implementan con sus socios comunitarios donde se alertan y se apoyan mutuamente.

Illinois Head Start Association Una historia anónima compartida por un programa de Head Start Illinois

(PM): Ustedes en la primera infancia piensan que están ayudando a construir la base para los niños, tanto emocional como académicamente. Tuviste que descubrir cómo cambiar los protocolos y resolver las cosas en el momento. Tengo curiosidad si has estado pensando en el impacto a largo plazo que esto podría tener en los niños.

(LMF): Sí, uno de nuestros objetivos principales es preparar al niño y a la familia para el jardín de infantes. Cuando entren en el sistema K-12, van a llevar este equipaje con ellos. Nuestro objetivo es comenzar a desempacar ese equipaje y apoyar al niño y a la familia en este proceso. Pero es extremadamente difícil cuando esto todavía está sucediendo dentro de las comunidades. Todo ese miedo y ansiedad que los niños llevan consigo, y que la familia está viendo y llevando con ellos.

Los niños son inteligentes. Ellos entienden esto. Ellos saben lo que está pasando, De niño, solo piensa en esto: es casi como una zona de guerra para ellos. Cuando piensas en todos los hombres que llevan armas, usan máscaras, toda la maldad y la violencia, nuestros hijos son testigos y ven todo eso. Entonces, nuestra expectativa es, sí, el nivel de apoyo que se necesita ahora y que se seguirá necesitando va a ser tremendo.

Traducido del inglés por Carlos Loera.