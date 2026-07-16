Encontrar eventos: Este fin de semana 17 - 19 de julio

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viernes 17 de julio

Después del cierre: La armonía de musica coreana

Biblioteca Publica de DeKalb

DeKalb, IL

6:30 pm – 7:30 pm

sabado 18 de julio

Exposición de arte de feria de jardín

Centro de visitantes del Arboreto de Klehm

Rockford, IL

9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio

domingo 18 de julio