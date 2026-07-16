WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)
Encontrar eventos: Este fin de semana 17 - 19 de julio
¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.
viernes 17 de julio
Después del cierre: La armonía de musica coreana
Biblioteca Publica de DeKalb
DeKalb, IL
6:30 pm – 7:30 pm
sabado 18 de julio
Exposición de arte de feria de jardín
Centro de visitantes del Arboreto de Klehm
Rockford, IL
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio
domingo 18 de julio
Dónde está Wally en Dixon, IL. Una búsqueda de la figura Wally alrededor de Dixon, IL
Para más información, visita www.booksonfirst.com
7AM – 8 PM, cada dia hasta el 31 de julio, 2026.