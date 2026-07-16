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Encontrar eventos: Este fin de semana 17 - 19 de julio

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Published July 16, 2026 at 4:00 PM CDT
Updated July 16, 2026 at 4:00 PM CDT
Ann Barnes
/
shutter speed via pexels.com

¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.

viernes 17 de julio

Después del cierre: La armonía de musica coreana
Biblioteca Publica de DeKalb
DeKalb, IL
6:30 pm – 7:30 pm

sabado 18 de julio

Exposición de arte de feria de jardín
Centro de visitantes del Arboreto de Klehm
Rockford, IL
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio

domingo 18 de julio

Dónde está Wally en Dixon, IL. Una búsqueda de la figura Wally alrededor de Dixon, IL
Para más información, visita www.booksonfirst.com
7AM – 8 PM, cada dia hasta el 31 de julio, 2026.
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