En los últimos años, más de 100 programas de cuidado infantil han cerrado en los condados de Winnebago y Boone

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Un nuevo informe destaca las necesidades de la primera infancia en los condados de Winnebago y Boone.

En los últimos tres años, 116 programas de cuidado infantil han cerrado en los dos condados. Es más que en cualquier región del estado, fuera de Chicago y el condado de Cook, según informes de Birth to Five Illinois.

Livia Bane es la gerente del consejo regional de los condados de Winnebago y Boone. Dice que también han abierto nuevos centros.

"Algunos grandes pasos hacia atrás combinados con algunos pasos hacia adelante", dijo, "por lo que te hace sentir que el impulso está ahí, pero todavía no estamos igualando la necesidad con la demanda y la disponibilidad".

De esos 116 cierres, 67 fueron hogares de cuidado infantil familiar exentos de licencia, es decir, programas en el hogar que atienden a tres o menos niños. Esa es la mayor parte de cualquier región del estado, incluida Chicago. De hecho, es más del doble que cualquier otra región.

Bane dice que aún no está exactamente segura de por qué tantos de esos programas cerraron en los condados de Winnebago y Boone.

Dice que todavía hay una gran necesidad para el cuidado de niños para los padres que trabajan de noche y los fines de semana.

El informe también menciona reducciones de fondos a un programa de becas, ECACE ,destinado a atraer a más trabajadores de la primera infancia.

"Históricamente, el campo de la primera infancia no está altamente compensado", dijo Bane, "por lo que la reducción de esas barreras realmente marcó una diferencia para nuestra región, y con la reducción, veremos una reducción en aquellos que están ingresando al campo".

Al mismo tiempo, dice que todavía hay algunas iniciativas que intentan facilitar las cosas para aquellos que quieren trabajar en la primera infancia. Ella dice que Rock Valley College está en proceso de convertirse en la única universidad de Illinois fuera de Chicago en recibir la acreditación de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños.

Birth to Five también se ha asociado con The Workforce Connection en Rockford para desarrollar un aprendizaje en la primera infancia para acelerar la llegada de nuevos maestros al salón.

En general, Bane dice que sigue siendo optimista. El estado también acaba de abrir su nuevo Departamento de Primera Infancia, que espera que haga que el sistema sea más fácil de navegar para los padres. Antes de la nueva agencia, los programas, servicios y administración de la primera infancia se alojaban en una red de diferentes agencias estatales, lo que a menudo dificultaba que los padres y proveedores encontraran lo que necesitaban.

Bane también está entusiasmado con las colaboraciones locales, como Winning Start Winnebago , donde todos los bebés nacidos en el condado recibirán un kit de "bienvenida al recién nacido" y una visita de un proveedor de atención médica.

Traducido del inglés por Carlos Loera.