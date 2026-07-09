Se identifica al sospechoso desnudo después de que se denunciaran agresiones en el centro de DeKalb

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La policía de DeKalb arrestó a un hombre el jueves 2 de julio, después de recibir llamadas al 911 sobre agresiones físicas y sexuales que ocurrieron en la Biblioteca Pública de DeKalb y en el área alrededor del DeKalb Farmers Market.

Dos mujeres fueron llevadas al hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida, mientras que una tercera mujer se negó a recibir atención médica.

En el momento de su detención, el sospechoso se había quitado la ropa.

El sospechoso fue llevado al hospital para una evaluación médica relacionada con el posible uso de narcóticos.

Maurice Kemp II está a cargo de lo siguiente:

1 cargo de intento de agresión sexual criminal agravada (Clase 1)

2 cargos de intento de agresión sexual criminal (Clase 2)

1 cargo de abuso sexual criminal agravado (Clase 2)

2 cargos de abuso sexual criminal (Clase 4)

3 cargos de batería agravada vía pública (Clase 3)

3 cargos de restricción ilegal (Clase 4)

La policía está pidiendo a cualquier persona que haya presenciado estos incidentes que se comunique con el departamento.

Traducido del inglés por Carlos Loera.