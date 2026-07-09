Trump afirma que la migración durante el gobierno de Biden aumentó las primas de los seguros de autos; expertos lo atribuyen a otros factores

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:



Donald Trump afirmó que el aumento de la llegada de inmigrantes sin estatus legal durante el gobierno de Joe Biden elevó las primas de los seguros de automóviles y atribuyó su posterior disminución a las políticas migratorias de su propia administración.

Expertos dijeron que, en realidad, el aumento se debió a factores relacionados con la pandemia de COVID-19, los problemas en las cadenas de suministro y el encarecimiento de las reparaciones.

Otros factores, según el vocero del Insurance Information Institute (III), un centro de estudios que provee información sobre el sector de las aseguradoras, fueron el fraude y un aumento del litigio.

El presidente Donald Trump vinculó el aumento de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ocurrido durante la administración de Joe Biden con el aumento de las primas de los seguros de automóviles, en una publicación en Truth Social del 15 de junio de 2026. Asimismo, atribuyó la caída de estas primas a sus políticas migratorias.

En la publicación, Trump incluyó un gráfico creado, según indica la imagen, a partir de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), según su descripción. En él se puede ver que las primas de los seguros de automóviles aumentaron un 4.1% en 2021, un 14.8% en 2022, un 20.6% en 2023, un 11.8% en 2024 y un 0.5% en 2025. En lo que va de 2026, registraron una disminución interanual del 2.3%.

“Las primas de los seguros de automóviles alcanzaron NIVELES RÉCORD, lo que obligó a los ciudadanos estadounidenses que cumplen la ley a subsidiar a los inmigrantes ilegales de Biden que se aprovechan del sistema. Después de más de un año de CERO INMIGRACIÓN ILEGAL (...) las primas de los seguros de automóviles se han desplomado”, dice parte de la publicación de Trump.

Sin embargo, expertos atribuyen esta tendencia a otros factores, como los efectos de la pandemia de COVID-19, el encarecimiento de las reparaciones por el aumento de los repuestos y la mayor gravedad de los accidentes.

Pete Moraga, vocero del Insurance Information Institute (III), un centro de estudios que provee información sobre el sector de las aseguradoras, dijo a Factchequeado que los costos de las primas de seguros aumentaron debido a un alza en los costos de reparación. Mencionó entre los factores que contribuyeron a ese aumento el encarecimiento de la reparaciones, incluido el mayor costo de los repuestos, así como el incremento de la gravedad de los accidentes.

Moraga también precisó que el centro de estudios analiza datos de las aseguradoras, como las reclamaciones, pero que no tienen información sobre el estatus migratorio de las personas aseguradas.

“Cuando una persona quiere comprar el seguro del hogar o el seguro del auto, solo necesita tener la información acerca del auto, la registración y el expediente de conducir. Eso es todo lo que se pide”, dijo Moraga.

Otros factores que influyen en ese aumento de precios, según Moraga, incluyen el fraude a las aseguradoras y el aumento en los litigios. Un análisis de III indica que “el litigio excesivo generó un aumento de 281,200 millones de dólares en las pérdidas por seguros de responsabilidad civil entre 2015 y 2024”. Otro informe de la entidad indica que aproximadamente un tercio del incremento de estas pérdidas se produjo por estas tendencias legales.

Michael Clemens, profesor de Economía en la Universidad de Johns Hopkins e investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo a AP que la afirmación de Trump “es pura ficción” y que no está respaldada por ningún estudio realizado por la Casa Blanca ni por una autoridad en la materia. “No tiene más fundamento que unas declaraciones incendiarias que contraponen dos tendencias sin relación alguna”, agregó.

Clemens dijo que el incremento de las primas de los seguros de automóviles ocurrió principalmente por los efectos de la pandemia de COVID-19. Solo un aumento del 0.7% puede ser atribuido al aumento de la llegada de inmigrantes bajo Biden, aseguró.

Según expertos consultados por AP, los accidentes y las reclamaciones se redujeron al inicio de la pandemia del COVID-19, lo que permitió a las compañías de seguros obtener ganancias elevadas que utilizaron para reducir los pagos mensuales y competir por nuevos clientes.

Las primas comenzaron a aumentar en 2022, cuando la gente volvió a manejar con la frecuencia que solía hacerlo antes de las restricciones de la pandemia. Factores como la conducción temeraria, las distracciones al volante y los problemas con las cadenas de suministro elevaron los costos de las aseguradoras que trasladaron esos incrementos a los consumidores. A partir de 2024, las primas comenzaron a bajar a medida que disminuyeron los accidentes.

En un evento sobre el “aumento de los costos del seguro de automóvil” organizado por el centro de investigación Brookings, los panelistas coincidieron que parte del aumento de las primas puede atribuirse a los costos asociados con vehículos más seguros y tecnológicamente avanzados, según un artículo sobre el evento en la página del centro de estudios III.