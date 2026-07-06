El Departamento de Educación de EE. UU. recorta millones en fondos de subvenciones de Illinois para "escuelas comunitarias", lo que afecta a escuelas como Rockford y West Chicago

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El Departamento de Educación de EE. UU. canceló las subvenciones de "Full-Service Community Schools" (FSCS) que docenas de escuelas de Illinois utilizaron en los últimos años. Esos recortes entraron en vigor el 1 de julio, después de que un juez denegara una orden judicial preliminar.

Treinta y dos escuelas de Illinois perderán los fondos de la subvención, incluidas Flinn Middle School y Whitehead Elementary en Rockford, así como Wegner Elementary y Leman Middle School en el Distrito 33 de West Chicago Elementary School.

Las escuelas estaban en el segundo año de una iniciativa planificada de cinco años. Susan Stanton dice que se les otorgaron $ 94 millones, pero la cancelación significa que no podrán gastar los alrededor de $ 70 millones que les quedaban.

Stanton es la directora ejecutiva de la coalición de educación ACTNow, que administró las subvenciones. Dice que financió asociaciones comunitarias para una variedad de servicios, desde despensas de alimentos, tutoría, incluso lavandería y atención dental.

"En nuestro primer año de recopilación de datos sobre nuestros programas", dijo, "mejoramos el ausentismo crónico, el clima escolar y la participación familiar más rápido que cualquier otra escuela en el estado de Illinois, y más rápido incluso que las escuelas pares en situaciones similares".

Dice que algunas escuelas intentarán hacer más con menos y mantener los programas en marcha, pero muchas escuelas se verán obligadas a despedir al personal.

"Hemos visto que muchas escuelas tienen que cerrar sus clósets de ropa y sus despensas de alimentos", dijo Stanton, "porque ya no reciben donaciones o no tienen personal para administrarlo. Las escuelas han tenido que eliminar los clubes de enriquecimiento y las experiencias de verano ".

ACT Now dice que la no continuación de la subvención es ilegal porque la única razón que dio el departamento para recortar la subvención fue que no se alineaba con las prioridades de la administración y mencionó una declaración de su solicitud original sobre diversidad y equidad.

"Nunca habíamos recibido comentarios negativos del Departamento de Educación de EE. UU.", dijo Stanton.

En West Chicago, la subvención de "escuelas comunitarias" financió el tiempo de aprendizaje extendido, la atención médica, la tutoría, las comidas y más. La comunidad vio una fuerte aplicación de la ley de inmigración el año pasado durante la Operación Midway Blitz, y Stanton dice que el financiamiento impulsó una iniciativa para hacer que las familias hispanas se sientan más seguras.

"Los maestros, los voluntarios y, a veces, los participantes pagados caminaban a los edificios de apartamentos locales y luego llevaban a los niños a la escuela para asegurarse de que llegaran de manera segura", dijo. "Los alimentaron y se aseguraron de que tuvieran lo que necesitaban. Los suministros para su familia también podrían enviarse a casa de esa manera ".

En Rockford, el distrito dice que utilizó fondos para ampliar el tiempo de aprendizaje, ofrecer más programas extraescolares y extracurriculares, y aumentar la participación de la familia y la comunidad.

Stanton dice que el equipo legal de ACT Now todavía está explorando opciones, pero que los estudiantes perderán servicios, independientemente de cómo se resuelva el litigio.

"Van a tener que seguir adelante", dijo. "Es posible que tengan que hacerlo sin un tutor de lectura o sin un mentor; sin un consejero que necesiten, o sin la atención médica que necesiten. No recuperarán su año de tercer grado, incluso si alguna vez recuperamos esta subvención, y esa es realmente la parte desgarradora de esto ".

El programa de subvenciones de FSCS es uno de los muchos que el departamento federal de educación ha seleccionado para su terminación durante la segunda administración de Trump.

Traducido del inglés por Carlos Loera.