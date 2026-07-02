Donde las legislaturas están rezagadas, los funcionarios locales están deteniendo los centros de datos por completo

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En la ciudad de Peculiar, un suburbio de Kansas City, un alcalde y un administrador de la ciudad se vieron obligados a dejar sus trabajos debido a los planes para un centro de datos. En Festus, al sur de St. Louis, los residentes se agolparon en las reuniones del concejo de la ciudad, lo que llevó a la policía a escoltar a un exmiembro del concejo. Y en St. Charles, un suburbio de St. Louis, los funcionarios locales promulgaron una prohibición total de la construcción de centros de datos.

La rápida expansión de los centros de datos de hiperescala está superando con creces los esfuerzos para regularlos en Missouri y otros estados.

Como resultado, las comunidades están respondiendo con moratorias convocadas apresuradamente y elecciones locales divisivas para abordar las instalaciones industriales masivas que aparecen en todo Estados Unidos.

"La legislación tradicionalmente va muy por detrás de la tecnología", dijo el representante de Missouri Mike Costlow, un republicano que intentó aprobar un proyecto de ley que regula los centros de datos esta primavera, "y eso puede crear algunos problemas".

Los representantes del estado de Missouri Mike Costlow, izquierda, y Colin Wellenkamp, derecha, hablan durante una conferencia de prensa el 25 de febrero de 2026. Cada representante habló sobre sus proyectos de ley que buscan más regulación y transparencia para los centros de datos. (Nolan Haberstroh)

Según un informe de Stanford, Estados Unidos ahora alberga más de 5 400 centros de datos, 10 veces más que cualquier otro país, con cientos más en desarrollo. Este rápido crecimiento está impulsado por la computación en la nube, los servicios de transmisión y el uso de inteligencia artificial.

El Medio Oeste es una de las áreas de crecimiento más de moda. Missouri tiene al menos 91 centros de datos activos de varios tamaños, y al menos 14 centros de datos se encuentran actualmente en varias etapas de desarrollo en todo el estado. A medida que se han extendido, a las reuniones periódicas del gobierno local en todo el país han asistido decenas de opositores.

La regulación estatal y local no ha seguido el ritmo del crecimiento explosivo. Un centro de datos puede usar tanta electricidad como 80 000 hogares. Algunos tienen el potencial de usar hasta 5 millones de galones de agua al día, tanto como una ciudad pequeña.

"Nuestras leyes actuales sobre zonificación, desarrollo económico, uso de agua y energía no se crearon para este momento de construcción desenfrenada de centros de datos", dijo Alli Finn, directora de asociaciones comunitarias de AI Now, una firma de investigación de políticas con sede en la ciudad de Nueva York.

Los estados no logran aprobar legislación

Las legislaturas estatales están luchando por regular los centros de datos. Maine habría sido el primer estado en aprobar una moratoria estatal sobre los centros de datos, pero el gobernador vetó la propuesta a principios de este año. Los legisladores en Georgia también intentaron implementar una moratoria, pero el proyecto de ley se estancó en la sesión que terminó en abril.

En la legislatura de Missouri, los legisladores presentaron una serie de proyectos de ley este año en respuesta al crecimiento explosivo de los centros de datos. Las propuestas incluían exigir a los grandes usuarios de agua no agrícolas que obtuvieran un permiso, cobrar a los centros de datos tarifas especiales por el alto uso de agua y prohibir el uso de incentivos fiscales locales para los grandes centros de datos.

"Es un esfuerzo bipartidista que aborda las necesidades urgentes en nuestro estado que no van a desaparecer", dijo el representante estatal republicano Colin Wellenkamp en una conferencia de prensa para presentar una medida, que habría regulado el uso de agua y electricidad para usuarios de gran carga. "Solo van a ser más urgentes".

Una instalación de agua fría se encuentra junto al centro de datos de Hellbender el jueves 12 de febrero de 2026 en Columbia, Missouri. (Le Chen)

Pero al cierre de la sesión legislativa, el proyecto de ley de Wellenkamp y otros similares aún no habían llegado a la Cámara para su debate. Habrían enfrentado duras peleas en el Senado, donde probablemente habrían sido remitidos al comité presidido por el senador estatal republicano Mike Cierpiot.

Dijo que no entiende la oposición a los centros de datos, especialmente a nivel local.

"Realmente no lo entiendo por los impuestos que traen a un distrito para los distritos escolares y para los gobiernos locales. El estado realmente no obtiene mucho de eso, pero los locales sí ", dijo Cierpiot. "Algunas comunidades realmente se beneficiarían de un gran centro de datos en cuanto a una base impositiva".

El presupuesto en Missouri, al igual que en muchos otros estados, se ve limitado a medida que los fondos federales aprobados durante la pandemia de COVID-19 finalmente se agotan. Missouri también espera menores ingresos después de que la legislatura aprobó la eliminación del impuesto a las ganancias de capital el año pasado.

Los centros de datos podrían usarse para generar ingresos para los gobiernos locales y estatales, pero algunos legisladores dicen que deberían existir regulaciones ambientales y de transparencia para garantizar que los centros de datos brinden beneficios.

"Como estado, necesitamos más ingresos", dijo el representante estatal Marty Joe Murray, un demócrata de St. Louis. "Si esta es la palanca que están tratando de usar, debemos asegurarnos de que tengamos algunas regulaciones vigentes".

Como la legislación estatal no se ha materializado, los funcionarios locales han tratado los centros de datos por su cuenta, a menudo enfrentando una reacción violenta.

El alcalde de St. Charles, Dan Borgmeyer, vio el beneficio de los ingresos fiscales que habrían provenido de un centro de datos de 1 mil millones de dólares propuesto por el desarrollador CRG.

"Me encantaría tener los 9 millones de dólares al año", dijo. "Nuestro casino genera aproximadamente la misma cantidad".

Pero después de que los residentes se opusieran en Facebook y las reuniones se convirtieron en combates a gritos, Borgmeyer dijo que no había esperanza para los centros de datos en su ciudad. Los miembros de la comunidad temían posibles impactos en su suministro de agua ya contaminada y en el aumento de las tarifas de electricidad.

"El público no lo quiere, por lo que apoyo sus deseos", dijo.

En St. Charles, el concejo de la ciudad aprobó una prohibición de un año sobre los centros de datos en agosto pasado. Ocho meses después, el concejo aprobó otra medida que prohíbe efectivamente los centros de datos en su ciudad, esta vez de forma permanente.

Los condensadores de ventilador funcionan fuera del centro de datos de Hellbender el jueves 12 de febrero de 2026 en Columbia, Missouri. (Le Chen)

Borgmeyer cree que la resistencia a los centros de datos estaba mal informada y era demasiado reactiva a cosas como los acuerdos de confidencialidad, que según él son necesarios para acuerdos comerciales confidenciales.

"En primer lugar, es una situación sumamente competitiva y, en segundo lugar, no es económicamente sensato desarrollarse de esa manera donde todos los demás conocen todos tus asuntos", dijo. "Entonces, el acuerdo de confidencialidad se convirtió en el villano".

El vicepresidente del Concejo de la Ciudad de St. Charles, Justin Faust, dijo que la transparencia es clave. Dijo que el desarrollador del centro de datos en St. Charles proporcionó información limitada, y los representantes de la empresa no pudieron responder preguntas básicas.

"Tenemos que responder a nuestros residentes de manera oportuna", dijo. "Decir: ‘Confía en mí, obtendré esa información más tarde’, no es aceptable en ningún término".

Lecciones aprendidas

Los ex líderes de Peculiar han tenido dos años para reflexionar sobre su rechazo a un centro de datos propuesto en 2024. Como se detalla en una historia de The New York Times, los residentes estaban preocupados por el aumento de las tarifas del agua, el tráfico, la contaminación acústica, la contaminación lumínica y la pérdida de su estilo de vida de pueblo pequeño.

El concejal Zach Poland dijo que la oposición del centro de datos era tan "públicamente vil" y "viciosa" que lo llevó a no postularse para el cargo nuevamente.

"Estaba agotado, frustrado, desanimado y había determinado que el servicio público no era para mí, y que terminaría después de mi mandato", dijo.

Poland dijo que las comunidades no deben permitir que la oposición cierre la discusión. Aconsejó a otros funcionarios que se enfrentan a centros de datos que declaren su neutralidad antes de tiempo.

"Si tuviera que hacer eso de nuevo, creo que tendría que ser un poco más audaz y decir: ‘Espera, no se ha hecho nada’", dijo.

Para Finn, de AI Now, la regulación del centro de datos debe ser integral.

Fue coautora del kit de herramientas de políticas del centro de datos de North Star, que proporciona un menú de opciones para las autoridades locales, estatales y regionales. Las intervenciones sugeridas incluyen establecer permisos de uso condicional, limitar los incentivos fiscales y los subsidios, implementar medidas de contaminación del aire, regular el ruido, exigir prácticas laborales justas, promover la estabilidad de la red y la infraestructura de energía renovable, y más.

Las moratorias son una buena manera para que las comunidades se den más tiempo para desarrollar regulaciones, dijo Finn. Pero no son una solución.

"Las moratorias son tan buenas como lo que sucede cuando están vigentes o después", dijo Finn.

Wellenkamp cree que las moratorias continuarán surgiendo mientras la cooperación entre los gobiernos locales y los desarrolladores de centros de datos sea tensa.

"Si la industria no responde a las preocupaciones de los ciudadanos y comienza a ser más transparente, hablar con las localidades, ser socios con las localidades en esta construcción, la vida se volverá más difícil para ellos", dijo Wellenkamp.

En Festus, donde la ira de los residentes llevó a la policía a intervenir, los votantes recientemente expulsaron a una lista de cuatro candidatos del Concejo de la Ciudad que apoyaban un centro de datos. Ahora, los miembros del concejo recién juramentados tendrán que lidiar con el debate en curso sobre el centro de datos CRG propuesto de 6 mil millones de dólares, que la compañía propuso después de fracasar en St. Charles.

Murray dijo que el estado que dicta las regulaciones puede no ser la solución a los problemas planteados por los centros de datos, pero las elecciones sí lo son.

"Para eso son las elecciones", dijo Murray. "Si sienten que su representante no los está escuchando sobre este tema o cualquier otro tema, siempre tienen los medios para cambiar a esa persona".

Abigail Cornell contribuyó a este informe.

Este reportaje es parte de la serie Down the Drain del Mississippi River Basin Ag & Water Desk, unproyecto colaborativo de reportajes independientes con sede en la Universidad de Missouri en asociación con Report for America, con mayor financiamiento de la Walton Family Foundation.

Traducido del inglés por Carlos Loera.