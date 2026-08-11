Pritzker firma nuevas leyes que requieren que las empresas acepten efectivo y paguen a los empleados por el servicio de jurado

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La mayoría de las tiendas comerciales de Illinois deberán aceptar pagos en efectivo a partir de 2028 según un proyecto de ley que el gobernador JB Pritzker firmó el viernes.

El Proyecto de Ley 4592 requiere que las tiendas comerciales que emplean a alguien para procesar transacciones de consumo en persona acepten pagos en efectivo en compras menos de $ 500, aunque las empresas no tienen que aceptar billetes más de $ 20.

El requisito no se aplica a las máquinas de pago automático, las ventas nocturnas, si una empresa se queda sin efectivo, las empresas de solo membresía o las compras por teléfono o Internet. Las empresas que no cumplan con la ley tendrán que pagar multas.

"Para muchos residentes de Illinois, el efectivo sigue siendo una forma confiable y necesaria de pagar las compras diarias", dijo el senador Christopher Belt, D-Swansea, en un comunicado. "Las personas merecen la libertad de elegir cómo pagan".

Las medidas fueron uno de los 87 proyectos de ley que Pritzker firmó el viernes.

Pago del jurado

Los empleadores ahora tendrán que pagar a sus empleados su tarifa completa de pago mientras prestan servicio como jurado según el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 4844. Las empresas con 25 empleados o menos están exentas del requisito, que comienza de inmediato.

Práctica de RCP

El Proyecto de Ley de la Cámara 4788 requiere que las escuelas, a partir del año escolar 2028-2029, proporcionen maniquíes con y sin pecho para la práctica de RCP en la escuela secundaria y preparatoria. El objetivo es dar a los estudiantes más práctica con las víctimas femeninas, que según los estudios tienen menos probabilidades de recibir ayuda de los transeúntes cuando sufren un paro cardíaco.

"Cuando la vida de alguien está en juego, cada segundo cuenta", dijo la senadora Laura Ellman, D-Naperville, en un comunicado. "Una capacitación de RCP más inclusiva y realista ayuda a las personas a actuar rápidamente y salvar vidas".

Reporte de carga laboral

El Proyecto de Ley del Senado 3314 requiere que las instituciones de educación superior brinden más transparencia sobre cuántos créditos están enseñando sus profesores.

La ley requiere que los colegios y universidades del estado, a partir de septiembre de 2028, informen anualmente el número de horas de crédito que enseñan los miembros de la facultad a tiempo completo y parcial. Los informes se organizarían por estado de tenencia y disciplina.

Los legisladores que apoyan el proyecto de ley dijeron que el objetivo es proporcionar más transparencia a los estudiantes y educadores sobre el sistema de educación superior y garantizar que los miembros de la facultad reciban el apoyo necesario.

"Esta legislación ayuda a arrojar luz sobre quién está enseñando en nuestros colegios y universidades al dejar en claro cuántas horas de crédito enseña la facultad de tiempo completo en comparación con el de tiempo parcial", dijo el presidente de la Asociación de Educación de Illinois, Karl Goeke, en un comunicado. "Nuestros estudiantes y sus familias merecen saber quién dirige la mayor parte de las clases en sus colegios y universidades".

Trata de personas

Los conductores de las carreteras interestatales de Illinois pronto notarán más información sobre la trata de personas en las paradas de descanso.

El Proyecto de Ley de la Cámara 4654 requiere que el Departamento de Transporte de Illinois instale letreros con recursos para las víctimas de la trata de personas en los baños de todas las áreas de descanso, comenzando de inmediato.

Ruido aeroportuario

El Proyecto de Ley del Senado 4041 requiere que los aeropuertos O’Hare y Midway en Chicago realicen estudios de ruido al menos cada cinco años a partir de fines de 2030. El estudio debe trazar cómo se distribuye el sonido alrededor del aeropuerto y pronosticar cómo se distribuirá el ruido en el futuro.

Tratamiento de salud mental

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 5193 permite que más pacientes sean transportados en ambulancia a una institución de salud mental en lugar de a una sala de emergencias de un hospital, comenzando de inmediato. La ley ahora permite que las personas bajo la influencia de drogas o alcohol sean transportadas a centros de salud mental aprobados si los EMT determinan que ese es un lugar más apropiado y es aprobado por sus supervisores.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisada por Carlos Loera.