Pritzker firma proyectos de ley que permiten al estado revisar los aumentos de las tasas de seguro

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SPRINGFIELD – El gobernador JB Pritzker firmó una legislación el martes que le dará al Departamento de Seguros de Illinois la autoridad para revisar y aprobar los cambios de tarifas para los propietarios de viviendas y las pólizas de automóviles.

"No es pedir demasiado que decir a las compañías de seguros, si les dice a sus clientes que es necesario aumentar las tarifas, debería poder demostrar por qué", dijo Pritzker en una ceremonia de firma de proyectos de ley en Chicago.

Antes de la firma del proyecto de ley, Illinois era uno de los dos únicos estados, con Wyoming, que no ejercía control regulatorio sobre las tasas de seguro.

Las nuevas leyes, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2027, prohíben a las empresas cobrar tarifas "excesivas, inadecuadas o injustamente discriminatorias" y les prohíben trasladar el costo de las pérdidas en otros estados a los consumidores de Illinois.

Las nuevas leyes se producen poco más de un año después de que State Farm, con sede en Illinois, anunciara que estaba aumentando las tasas de seguro de vivienda en un promedio del 27,2% en todo el estado. También se producen dos años después de que los automovilistas de Illinois experimentaran un aumento promedio del 18% en sus tarifas automotrices, según el Secretario de Estado Alexi Giannoulias.

En ambos casos, los funcionarios de la industria de seguros dijeron que los aumentos de tasas eran necesarios debido a la inflación, el aumento del costo de las reparaciones y, en el caso de los seguros de propietarios, la creciente frecuencia de las condiciones climáticas extremas.

Además, State Farm señaló recientemente que las tasas de seguro de automóviles han estado cayendo en Illinois y que redujo sus primas en un promedio del 15% en 2025.

La directora del Departamento de Seguros, Ann Gillespie, estuvo de acuerdo en que a menudo hay razones legítimas para los aumentos de tarifas. Pero dijo que las nuevas leyes ayudarán a garantizar que los aumentos de tasas en el futuro se justifiquen con datos confiables.

"Si bien ninguna legislación estatal puede eliminar por completo estos impactos en las primas de seguros, estos proyectos de ley hoy responsabilizan a las compañías de seguros de abordar sus aumentos de costos al exigir que las tarifas reflejen las pérdidas y consideraciones específicas de Illinois", dijo.

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 4273, el proyecto de ley de seguro para propietarios de viviendas, requiere que las empresas avisen a sus clientes con 60 días de anticipación antes de aumentar las primas en más del 10%.

También les exige que utilicen datos de reclamaciones creíbles específicos del estado para desarrollar sus tasas cuando estén disponibles, pero las empresas podrán complementar esos datos con datos nacionales, regionales o de otros estados si es necesario para cumplir con los estándares actuariales de credibilidad.

Las empresas aún podrán cobrar nuevas tarifas una vez que se presenten ante el Departamento de Seguros. Pero la nueva ley le da al departamento la autoridad para revisar esas tarifas y ordenar reembolsos de cualquier exceso de primas cobradas si se considera que las tarifas son excesivas o injustamente discriminatorias.

El Proyecto de Ley del Senado 714, el proyecto de ley de seguro de automóviles, requiere que las empresas avisen a los clientes con 30 días de anticipación antes de aumentar las primas en más del 10%. También le da al departamento la autoridad para revisar las tarifas y ordenar reembolsos si se considera que las tarifas son excesivas o injustamente discriminatorias.

Giannoulias impulsó ese proyecto de ley, criticando a las empresas por basar las tasas en factores no relacionados con el historial de manejo de una persona, como su puntaje de crédito o código postal. Pero si bien esas prácticas no están específicamente prohibidas en la legislación final, la nueva ley sí prohíbe las tasas que son "injustamente discriminatorias".

"Para demasiadas familias de Illinois, el costo del seguro de automóvil obligatorio se ha vuelto absolutamente insostenible, lo que obliga a elegir entre pagar la cobertura y pagar las necesidades básicas de la vida", dijo Giannoulias en la ceremonia de firma del proyecto de ley. "Eso no es solo una carga financiera. Pone a más conductores sin seguro en la carretera y hace que nuestras carreteras y comunidades sean menos seguras ".

Sin embargo, las organizaciones de la industria de seguros siguen oponiéndose a las nuevas leyes.

En una declaración conjunta emitida después de la firma del proyecto de ley, la Asociación de Seguros de Illinois, la Asociación Estadounidense de Seguros de Accidentes de Propiedad y la Asociación Nacional de Compañías de Seguros Mutuos advirtieron que las nuevas leyes conducirán a costos más altos y menos opciones en el mercado de seguros porque no abordan las realidades económicas detrás de los aumentos de primas.

"En cambio, las leyes imponen un cambio fundamental en el entorno regulatorio de Illinois, moviendo al estado hacia un sistema de aprobación de tarifas más rígido similar a los mercados de seguros en dificultades como California", dijeron las organizaciones. "Este cambio dificultará que las aseguradoras respondan en tiempo real a las condiciones del mercado y ajusten las tasas hacia arriba o hacia abajo en función de la experiencia real de los reclamos".

Sin embargo, Pritzker desestimó las críticas de la industria.

"Es una tontería sugerir que esto va a aumentar las tasas en todos los ámbitos", dijo. "Lo que aumenta las tasas es cuando las compañías de seguros simplemente emiten sus facturas que las personas no pueden pagar y que no tienen ninguna relación con lo que realmente está sucediendo en el terreno".

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción del inglés mediante MateCat y revisada por Carlos Loera