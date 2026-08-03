Decenas en Galena se reunieron para hablar sobre el impacto y el futuro de los centros de datos en Illinois

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Los centros de datos están llegando a Illinois. Las comunidades del norte de Illinois como Elk Grove, Aurora y DeKalb son puntos calientes para algunos de los centros de datos más grandes del estado. Mientras que algunos elogian los centros de datos entrantes, a otros les preocupa que estén aumentando las facturas de energía y agotando los recursos naturales.

La Coalición de Empleos Limpios de Illinois está organizando docenas de reuniones estilo ayuntamiento sobre centros de datos en todo el estado, incluida una en Galena el miércoles 22 de julio. La coalición dijo que organiza estas reuniones porque quieren saber cómo se sienten los residentes sobre los centros de datos y compartir algunos de los impactos de estos desarrollos en las comunidades locales.

Scott Allen, especialista en política energética de la Junta de Servicios Públicos de Ciudadanos, dijo que cientos de personas se han presentado a algunas de estas reuniones. Presentó en la reunión de Galena y dijo que nunca había visto a las comunidades expresar tanto interés en un tema de energía o servicios públicos como este.

"En su mayoría, todos están del mismo lado con este tema", dijo. "Es realmente alentador ir a una comunidad y ver a 120 personas aparecer. Las personas que nunca se han organizado en torno a temas antes se están involucrando realmente en esto y se sienten muy convencidas al respecto ".

Allen dijo que las comunidades más pequeñas especialmente están abrumadas y no saben por dónde empezar. La Coalición quiere ofrecer apoyo a las personas que sienten que no pueden confiar en lo que les dicen los desarrolladores de centros de datos.

"No digo que estemos apareciendo con todas las respuestas", dijo Allen, "pero estamos apareciendo diciendo: ‘Aquí está nuestra perspectiva sobre esto, y si necesita ayuda para organizarse; si necesita ayuda para encontrar respuestas; si necesita acceso a recursos; nuestra coalición está más que contenta de ayudarlo a encontrarlos".

Estas reuniones también son parte de un esfuerzo por difundir la conciencia sobre el POWER Act, un proyecto de ley que regularía los centros de datos de hiperescala. No se aprobó en la sesión legislativa de primavera, pero podría volver a debatirse en el otoño.

Otro foro público se llevará a cabo el miércoles 29 de julio en la Biblioteca Pública de Decatur. La coalición está organizando dos reuniones más en agosto: una en las Quad Cities y otra en Mount Prospect. La coalición continuará llevando estos ayuntamientos a las comunidades de todo el estado por solicitud.

Traducido del inglés por Carlos Loera.