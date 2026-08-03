Illinois reconoce la adicción al juego, lo que permite nuevas opciones de tratamiento

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CHICAGO — El gobernador JB Pritzker firmó un proyecto de ley el viernes que reconoce oficialmente el trastorno del juego como una adicción en Illinois.

La legislación, Proyecto de Ley del Senado 2749, actualiza la Ley de Trastornos por Uso de Sustancias existente en el estado para codificar la adicción al juego bajo el mismo marco que los trastornos por consumo de alcohol y drogas, permitiendo que la división de salud conductual del Departamento de Servicios Humanos de Illinois ofrezca programas y apoyo a los jugadores compulsivos y las familias afectadas.

La patrocinadora del proyecto de ley, la senadora Julie Morrison, demócrata de Lake Forest, dijo que reconocer el trastorno bajo la ley facilitaría que el estado proporcione recursos para aquellos que luchan contra la adicción al juego.

"Vemos personas que tienen dependencias del alcohol, personas que tienen adicciones a las drogas. Creo que los reconocemos como trastornos, y está en la ley, y estamos proporcionando diferentes mecanismos de concesión, diferentes formas de ayudar a esas personas en todo el estado ", dijo Morrison. "No hemos hecho eso con los juegos de azar, y de eso se trata este proyecto de ley. Es solo reconocer el hecho de que este también es otro trastorno de adicción, y esas personas también necesitan ayuda ".

El proyecto de ley fue aprobado con un amplio apoyo bipartidista esta primavera, recibiendo votos disidentes de solo 11 representantes republicanos en la Cámara y aprobándose por unanimidad en el Senado.

El trastorno del juego a menudo se considera una enfermedad oculta, ya que los síntomas pueden ser menos evidentes físicamente que el abuso de alcohol o drogas. Pero según los expertos, la liberación de dopamina que reciben los jugadores compulsivos al realizar una apuesta crea una compulsión igual de fuerte.

El juego también tiene una de las tasas más altas de suicidio de cualquier trastorno adictivo; el Consejo Nacional de Problemas de Juego estima que uno de cada cinco jugadores compulsivos ha intentado quitarse la vida.

En Illinois, se estima que más de un millón de personas, más de uno de cada 10 adultos, tienen una adicción al juego o están en riesgo de desarrollarla.

Una investigación reciente realizada por Capitol News Illinois y el proyecto Illinois Answers encontró que las personas en Illinois perdieron más de $ 7.7 mil millones en juegos de azar el año pasado. Ese gasto es alimentado por los jugadores compulsivos, que drenan las herencias, los bonos de trabajo y los ahorros para financiar su adicción.

La capacidad de ocultar la enfermedad, y la falta de conciencia pública al respecto, significa que las personas no suelen buscar tratamiento, según los proveedores que se especializan en el tratamiento de la adicción al juego.

Cuando lo hacen, los recursos disponibles para ayudarlos a permanecer "un año bisiesto detrás" de las opciones de tratamiento para la adicción al alcohol y las drogas, según Ryan Aten, analista de políticas de la Asociación de Illinois para la Salud del Comportamiento, o IABH, que aboga por la prevención y el tratamiento de la adicción y la enfermedad mental.

Aun así, Aten aplaudió que el proyecto de ley se convirtiera en ley como un "gran paso adelante".

"SUD (trastorno por uso de sustancias) tiene instalaciones de tratamiento. No hay instalaciones de juego de la misma manera ", dijo Aten. "Este es un gran paso porque realmente estamos atrayendo la atención primero. La atención es lo que necesita el juego, porque es algo tan normalizado en general ".

Según IDHS, reconocer el juego como una adicción bajo la ley tiene la intención de proporcionar un nivel de legitimación para el trastorno, ayudando a abordar el estigma público.

El proyecto de ley entró en vigor inmediatamente después de recibir la firma de Pritzker.

Qué está cubierto y qué no

Antes de la aprobación del proyecto de ley, los jugadores compulsivos en Illinois solo podían recibir servicios de hospitalización financiados por el estado si también tenían un trastorno por uso de sustancias que requería tratamiento hospitalario. La ley ahora permite que el estado ofrezca tratamiento para el juego compulsivo por sí solo, según IDHS.

También permite que el estado proporcione capacitación adicional a los consejeros de adicciones y amplíe las opciones de servicios de prevención, como ofrecer programas de concientización e intervención temprana en escuelas secundarias y universidades.

"La Administración Pritzker ha dejado claro que el juego debe ser regulado de manera responsable, con fuertes protecciones al consumidor e inversiones significativas en el tratamiento y la prevención", dijo un portavoz de Pritzker a Capitol News Illinois en un correo electrónico. "La SB 2749 se basa en ese compromiso al fortalecer el enfoque de Illinois para la prevención, educación y tratamiento de los trastornos del juego".

Sin embargo, los defensores como IABH se preocupan por la falta de financiamiento garantizado o un cronograma específico para la implementación en la legislación. El proyecto de ley no asignó ningún nuevo financiamiento para el tratamiento, aunque los legisladores reservaron $ 15 millones en el presupuesto del año fiscal 2026 para el tratamiento y la prevención del juego compulsivo, $ 5 millones más que el año anterior.

Pero la cantidad que el estado realmente gasta para tratar la adicción al juego sigue siendo pequeña: solo $ 0.06 por cada $ 100 recaudados en los impuestos estatales sobre el juego se dedicaron al tratamiento y la prevención el año pasado.

Las personas familiarizadas con el proyecto de ley dicen que no hace que el tratamiento de la adicción al juego sea elegible para los pagos de Medicaid, una barrera importante para el tratamiento de las personas de bajos ingresos, aunque el analista de IABH Aten dijo que esperaba ver un proyecto de ley presentado la próxima sesión que podría basarse en el trabajo preliminar establecido por esta ley.

Ahora que se ha reconocido la adicción, agregó Aten, los recursos reales de prevención y tratamiento pueden seguir.

"Este proyecto de ley ha sido probablemente uno de los proyectos de ley de juego más grandes que hemos visto en muchos, muchos años, porque crea conciencia y llama la atención sobre un problema emergente", dijo Aten.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducido del inglés y revisado por Carlos Loera.