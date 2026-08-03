NIU ofrece uno de los únicos cursos del país sobre la experiencia de las personas ciegas y con discapacidad visual

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Cierra los ojos y trata de servirte un vaso de agua. ¿Sabes dónde encontrar la jarra? ¿Cómo sabrás cuando tu vaso esté lleno? ¿Mete el dedo dentro y espera hasta que sientas agua? ¿Cómo te cepillarías los dientes con los ojos vendados o limpiarías tu casa?

Estos son solo algunos ejercicios que los estudiantes hacen en la clase "Experiencia de ceguera" de Northern Illinois University para desmitificar cómo viven su vida las personas ciegas y con discapacidad visual. NIU es una de las pocas universidades del país que ofrece una clase como esta.

"Las voces de las personas con experiencias vividas, ese es el enfoque de esta clase", dijo Stacy Kelly, profesora y coordinadora del programa de estudios de la visión de la universidad.

"Lo que lo hace tan relevante para las personas", dijo, "es que tenemos una variedad de personas que tienen discapacidades visuales, y estamos ansiosos por compartir su historia de todos los ámbitos de la vida".

Kelly y su compañera profesora Sue Dalton entrevistaron a personas con discapacidad visual en carreras de radiodifusión, dirección de cine y gastronomía, y compartieron esas conversaciones con los estudiantes.

Kelly dice que la mayoría de los estudiantes de su clase no conocen a ninguna persona ciega o con discapacidad visual. Entonces, escucharlos hablar sobre su experiencia es, a falta de un término mejor, revelador.

Tomemos a Megan, por ejemplo. Tiene unos 30 años; vive de forma independiente. Tiene un cachorro y le gusta bailar. Ella, como muchas personas con discapacidad visual, no es totalmente ciega. Uno de sus mayores desafíos es lo que esta clase busca resolver: la mayoría de las personas no saben cómo interactuar con personas con discapacidades.

"Soy una persona como tú. Tengo las mismas emociones que tú. No te centres en la discapacidad ", dijo Megan. "Pero creo que debido a que no entran mucho en contacto con eso, es difícil para ellos aceptarlo. No quieren decir las cosas equivocadas o hacer las cosas equivocadas, pero creo que la gente lo piensa demasiado y lo hace incómodo para los dos ".

También hay quizás conclusiones más obvias, pero importantes, para los estudiantes, como, si ves un perro guía, déjalo en paz. Si ve a una persona con discapacidad visual caminando por la acera, no la agarre para tratar de ayudar sin preguntar.

NIU es una de las pocas universidades con un programa de estudios de la vista que capacita a personas para enseñar a estudiantes con discapacidad visual y ciegos. NIU ha existido por más de 60 años. Kelly dice que solo una fracción de ese puñado ofrece un curso como este que está abierto a estudiantes de cualquier especialidad.

"¿Quieres estar en el área de la salud cuando te gradúes de NIU?" dijo Kelly. "Ahora tienes algunas ideas si tienes un paciente o cliente con discapacidad visual, un colega ciego. Tienes algunas ideas sobre algunas estrategias muy comunes para apoyar a las personas ciegas o con discapacidad visual ".

Para que esto llegue a tantos estudiantes como sea posible, la clase es en línea, asincrónica y cumple con un requisito de educación general. Hasta acá, vamos bien. Cada clase tiene alrededor de 250 estudiantes. Este otoño, tendrán su estudiante número 1,000 en los dos años que ha existido.

La clase ha inspirado a algunos estudiantes a solicitar el programa de estudios de la visión. Traci Carlson es una de ellas. Ella comienza el próximo año.

"Esa fue una de las primeras clases que tomé, la 'Experiencia de ceguera'", dijo Carlson. "Se quedó conmigo. Quiero decir, no podía sacudirlo. No pude sacarlo de mi mente ".

Dice que cambió su vida. Sabía que quería trabajar con personas con discapacidades, pero esto la llevó por un nuevo camino. Carlson dice que fueron esas perspectivas de primera mano las que sobresalieron.

"Realmente sentí que quería ser esta persona", dijo. "Quiero ayudar a mostrar a las personas cómo pueden aprender a tener confianza en su capacidad para vivir su vida y navegar subiéndose a un autobús, yendo por la calle, yendo al trabajo".

Comenzó a aprender braille en la clase. Ahora se está sumergiendo en el braille contraído. Está estudiando anatomía ocular. También le dio una visión general de algunas tecnologías adaptativas. Muchas personas no saben que los teléfonos inteligentes tienen un software de accesibilidad incorporado para personas con discapacidad visual.

Stacy Kelly dice que capacitar a nuevos maestros de visión es crucial porque la necesidad es grande.

"La mayoría de los niños ciegos o con discapacidad visual en nuestro país no tienen un maestro que les enseñe", dijo. "Ha habido una grave escasez de maestros de ciegos y discapacitados visuales; siempre ha habido y, la investigación también muestra, siempre habrá".

¡Los adultos también necesitan maestros! Si pierdes la vista como adulto, ¿quién te va a mostrar cómo viajar o revisar tu correo electrónico ahora?

No importa qué carrera estén siguiendo los estudiantes, si está relacionada con discapacidades o no, si conocen personalmente a alguien con discapacidad visual o ciego, Carlson dice que deberían tomar la "Experiencia de ceguera".

"Si cada persona que toma esta clase solo se despierta un poco de cualquiera de los muchos recursos que hay allí", dijo, "o simplemente se conecta un poco y ve a alguien simplemente como un humano por eso, entonces eso es un tremendo beneficio".

Un beneficio tanto para ellos como para las personas con discapacidad visual que conocen.

Traducido del inglés por Carlos Loera.