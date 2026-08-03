Pritzker firma la prohibición del teléfono celular en la escuela para evitar las distracciones de los estudiantes

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Los estudiantes de todas las escuelas públicas de Illinois pronto tendrán que cumplir con las reglas que les prohíben usar teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación electrónica personal durante las horas de escuela, a menos que se les haya dado un permiso específico para usarlos.

Aunque muchos distritos ya tienen políticas similares, el gobernador JB Pritzker firmó una legislación el martes que requerirá que todos los distritos tengan prohibiciones de dispositivos "de campana a campana" antes del comienzo del año escolar 2027-2028.

El objetivo, dijo Pritzker, es eliminar las distracciones que pueden crear los teléfonos celulares y otros dispositivos para que los estudiantes y los maestros puedan centrar su atención en el aprendizaje.

"Queremos asegurarnos de que cada hora de clases pueda tener el mayor impacto positivo posible", dijo Pritzker en una ceremonia de firma de proyectos de ley en Elgin High School. "Estamos permitiendo que todos los niños aprendan, participen, hagan preguntas y desarrollen las habilidades y las relaciones interpersonales que necesitan para prosperar".

El Proyecto de Ley del Senado 2427 requiere que los distritos adopten políticas que restrinjan ampliamente el uso de "dispositivos de comunicación inalámbrica" durante las horas de escuela. Estos incluyen teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos de juegos y dispositivos "portátiles" como relojes inteligentes. Pero no incluyen dispositivos que las escuelas o los maestros entregan a los estudiantes con fines educativos.

La ley requiere que los distritos hagan excepciones para los dispositivos que son necesarios por razones médicas, para fines de educación especial o para la traducción de idiomas si un estudiante es un estudiante del idioma inglés. Los distritos también pueden hacer excepciones según cada caso para los estudiantes que también son cuidadores de miembros de la familia en el hogar.

"Además, permite a los distritos excluir los periodos de almuerzo y de transición de los estudiantes de secundaria de lo que se considera "horas de escuela".

La ley también prohíbe a las escuelas usar multas, tarifas, suspensiones o expulsiones para hacer cumplir las políticas a menos que un estudiante use un dispositivo regulado para participar en algún otro tipo de desobediencia grave o mala conducta que justifique dicha disciplina.

"La razón por la que marcamos la diferencia en la escuela secundaria es porque hay muchos estudiantes que tienen doble crédito (escuela secundaria y universidad)", dijo durante la ceremonia la senadora Cristina Castro, demócrata de Elgin, principal patrocinadora del proyecto de ley en el Senado. “A veces asisten la mitad del día escolar y luego van a trabajar. Además, les estás dando un poco más de responsabilidad".

Suzanne Johnson, superintendente del Distrito Escolar U-46 en Elgin, dijo que su distrito implementó una prohibición de teléfonos celulares el año pasado. Dijo que requiere que los estudiantes de primaria dejen sus dispositivos en casa, mientras que los estudiantes de sexto a octavo grado tienen que colocarlos en bolsas durante el día escolar y los estudiantes de secundaria no pueden usarlos durante el tiempo de instrucción.

"Si bien hicimos esto para ayudar a los alumnos a mantenerse más concentrados en el salón de clases, nos complació ver todos los demás beneficios que siguieron", dijo. "Si bien al principio nuestros estudiantes probablemente dudaban y tal vez no estaban tan contentos, rápidamente se adaptaron al nuevo entorno de aprendizaje, y sin la distracción de los teléfonos celulares, los estudiantes estaban más comprometidos, construyeron conexiones más fuertes entre sí, y una vez más, la risa y la charla llenaron nuestros pasillos, nuestras cafeterías y nuestras aulas".

La ley requiere que los distritos escolares revisen sus políticas al menos una vez cada tres años y que consulten con los sindicatos de maestros, administradores, padres y miembros de la comunidad para hacer revisiones.

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Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisada por Carlos Loera y Jessica Arzate.