Illinois lanza un nuevo programa para proporcionar beneficios alimentarios a las personas que perdieron SNAP

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Un nuevo programa estatal entró en vigencia el sábado para proporcionar beneficios alimentarios a las personas que recientemente no son elegibles debido a los cambios federales en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

El programa Families Receiving Emergency Support for Hunger, o FRESH, comenzó el 1 de agosto después de que los legisladores estatales asignaron $ 70 millones en el presupuesto del año fiscal 2027 para establecer un programa estatal de asistencia alimentaria. La iniciativa permite a los hogares que perdieron sus beneficios de SNAP a principios de este año recibir un pago único de $ 400.

"En un momento en que el costo de los comestibles, el gas y los servicios públicos están aumentando, Donald Trump y los republicanos decidieron quitar la asistencia alimentaria a casi 100,000 personas", dijo el gobernador JB Pritzker en un comunicado. "En Illinois, aprobamos el programa FRESH para ayudar a proporcionar algún alivio a las familias que recibieron asistencia alimentaria, pero ningún estado puede volver a llenar los recortes crueles e inminentes puestos en marcha por el proyecto de ley de presupuesto de Trump".

Se esperaba que unos 150,000 residentes de Illinois perdieran los beneficios de asistencia alimentaria a partir del 1 de mayo después de que entraran en vigencia los nuevos requisitos de trabajo establecidos por el Congreso.

Alrededor de 1.5 millones de habitantes de Illinois recibieron beneficios de SNAP en junio, según el Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Eso incluye 830.342 hogares. El número de beneficiarios en junio bajó 134.734 personas en comparación con abril.

Los hogares elegibles son aquellos que perdieron beneficios debido a los cambios federales y se inscriben automáticamente en el programa FRESH. Los destinatarios recibirán el pago único a su tarjeta Illinois Link para usar en alimentos.

Las personas que pierdan la cobertura de SNAP en los próximos meses también recibirán pagos hasta que se agoten los fondos para el programa.

Otros impactos financieros

El presupuesto también incluyó $ 55 millones para contratar a 450 empleados del Departamento de Servicios Humanos, incluido el personal para actualizar los sistemas estatales para cumplir con los cambios federales a la elegibilidad de SNAP y Medicaid.

Illinois, y la mayoría de los demás estados, se enfrentarán a costos más altos en los próximos años debido a los cambios que realizó el Congreso.

A partir de octubre de 2027, los estados cubrirán la mitad de los costos administrativos del programa y muchos estados comenzarán a cubrir una parte de los beneficios de SNAP. Los estados con una tasa de error superior al 10% tendrán que cubrir el 15% del costo de los beneficios a partir del año fiscal 2029.

La tasa de error de Illinois fue del 14.7% en el año fiscal federal 2025, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. Eso fue un 11,6% más que el año anterior.

Illinois tendrá otro año para producir una tasa de error más baja, lo que le dará al estado más tiempo para rectificar los problemas. A partir de ahora, el estado podría estar en problemas por $ 700 millones en nuevos costos de SNAP para fines de 2028 si nada cambia.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducido del inglés por Carlos Loera usando MateCat.