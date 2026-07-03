Esta gran escuela secundaria de Chicago rara vez suspende a sus estudiantes

Read in English

Las escuelas en Illinois disciplinan a los estudiantes negros a tasas mucho más altas que los estudiantes blancos. Una escuela en el lado sur de Chicago se destaca por no hacer eso. Emily Hays informa en la tercera parte de una serie estatal de tres partes sobre la raza en la disciplina escolar.

CHICAGO — En el pasillo de Kenwood Academy High School, la directora Karen Calloway detiene a los estudiantes para preguntarles qué hace que la escuela sea única.

Ya sea que estén estudiando en sofás o cambiando de clase, dicen lo mismo que los estudiantes que había reunido formalmente para las entrevistas.

"Creo que el secreto de Kenwood es que los maestros y la administración quieren que a los estudiantes les vaya muy bien", dijo Carter Elligan, estudiante de tercer año.

Si bien ese debería ser el caso en cualquier escuela, pero no siempre es así para los estudiantes negros en Illinois.

Algunas escuelas están repartiendo tantas suspensiones que si se distribuyeran de manera uniforme, cada estudiante negro habría sido suspendido siete veces.

Jabari Carson, estudiante de tercer año, dijo que cree que otras escuelas tienen ese tipo de datos porque los maestros están cayendo en los estereotipos.

"Algunos maestros nos descuidan y piensan que los estudiantes negros tienden a ser estudiantes condenados y terribles", dijo Jabari Carson, estudiante de tercer año. "Nos imponen todos estos estereotipos".

Pero Kenwood es diferente, según Carson y sus compañeros.

Kenwood es grande, con más de 2 000 estudiantes, la mayoría de los cuales son negros. Y la escuela rara vez usa suspensiones.

"Con Kenwood, nos ven como humanos reales", dijo Carson.

Kenwood considera que todos los estudiantes irán a la universidad.

La directora Karen Calloway dijo que la misión de la escuela en una sola palabra es la universidad, para cada estudiante. Kenwood envía estudiantes a Ivy Leagues, universidades históricamente negras, escuelas estatales y escuelas de arte liberal.

"Somos un líder nacional en solicitudes de becas. Esa es nuestra gran línea de etiqueta. Es nuestro reclamo a la fama y hacemos un buen trabajo para asegurarnos de lograrlo ", dijo Calloway.

Emily Hays/IPM News La directora de Kenwood, Karen Calloway, dijo que la misión de la escuela es la universidad para cada estudiante.



Aubrey Trotter, estudiante de tercer año, se transfirió este año de Mount Carmel High School, una escuela privada predominantemente blanca.

"Buscaba la excelencia negra. Cuando vine aquí, está a todo tu alrededor, incluso en los estudiantes. La creencia que tus maestros y la facultad [tienen] en ti te da el impulso adicional para decir: ‘Puedo hacer algo grandioso’", dijo Trotter.

Trotter está en un grupo centrado en los hombres negros que sobresalen en el mundo corporativo, dirigido por un hombre negro que les enseña paso a paso cómo lo hizo.

Aproximadamente la mitad del alumnado es de bajos ingresos, lo que significa que califican para almuerzos gratuitos o reducidos u otro tipo de ayuda pública. Eso es más que el promedio estatal, pero menos que las Escuelas Públicas de Chicago en general.

"Recibimos a todo tipo de estudiantes. Tenemos niños que tienen altas tasas de movilidad, que no tienen vivienda. Tenemos la gama. Tenemos niños cuyos padres son vicepresidentes, alcaldes ", dijo Calloway.

Los administradores de Kenwood escuchan a los estudiantes

Emily Hays/IPM News

Riyanna Crane, estudiante de tercer año, dijo que los administradores de Kenwood escuchan a los estudiantes mucho más que la escuela secundaria anterior a la que asistió.



Una de las mejores maneras de prevenir las suspensiones desproporcionadas de los estudiantes negros es comunicarse bien con los estudiantes, según el profesor de educación de Texas A & M John A. Williams III. Williams investiga los resultados de disciplina injustos para los estudiantes negros.

"Tómate el tiempo para explicarles o ver por lo que están pasando y saber quiénes son con una relación auténtica", dijo Williams.

Dijo que es importante que los maestros establezcan relaciones con los alumnos para que se sientan seguros y protegidos en la escuela.

Williams dijo que ese tipo de comunidad cercana existía antes de la desegregación escolar, cuando los estudiantes negros no solían ser suspendidos. Dijo que las altas tasas de suspensión de estudiantes comenzaron cuando las escuelas tuvieron que cumplir con la decisión de desegregación de Brown v. Board of Education de la Corte Suprema.

Los estudiantes de Kenwood dijeron que sus maestros y administradores los escuchan, más que en las escuelas anteriores a las que asistieron.

Riyanna Crane se trasladó desde Hyde Park Academy, una escuela secundaria cercana también en el lado sur de Chicago. Siempre le fue bien académicamente, pero estaba en un grupo de amigos propenso a los conflictos.

Su madre le advirtió que se mantuviera alejada de ellos, pero eran sus amigos.

Siguieron entrando en conflictos con los estudiantes de último año, y los estudiantes mayores respondieron específicamente yendo tras ella.

Trató de decírselo a los adultos en Hyde Park.

"No les importaba. Simplemente lo empujaban hacia un lado: ‘Podemos hablar de esto mañana, hablar de esto el próximo mes’", dijo Crane.

Y un día, supo que no habría un mañana.

“Un día, literalmente, entré en la oficina y les dije que esto iba a suceder si lo permitían. Esto va a suceder, así que quiero quedarme en la oficina. Quiero hablar sobre esto. ‘Oh no, puedes volver más tarde, puedes volver más tarde’", recordó.

Antes de que sucediera "más tarde", los estudiantes mayores la atacaron. Y fue violento. Crane dijo que le pisaron la cabeza, hiriéndola.

La respuesta de los administradores de Hyde Park Academy fue suspender a todos. Dijo que fue suspendida por dos o tres días.

Después, trabajó para ser transferida a Kenwood. Allí, dijo que encontró administradores que escuchan cualquier problema, sin importar cuán pequeño sea.

"Es por eso que siento que la tasa de suspensión es muy baja aquí. En lugar de sacar a la gente mala, lo arreglamos. Arreglamos lo que está pasando, hablamos de lo que está pasando y lo resolvemos ", dijo Crane.

Emily Hays/IPR Theo Andry, estudiante de tercer año, dijo que la directora Karen Calloway estaba tan decidida a ayudarlo a resolver un conflicto que pasó cuatro períodos rastreando a la otra parte.

Theo Andry, estudiante de tercer año, tuvo un ejemplo de una situación similar comenzando en Kenwood. Durante su primer año, un estudiante mayor lo estaba insultando frente a los demás.

Andry no quería hacerse una mala reputación y afectar sus actividades extracurriculares y oportunidades, por lo que entró en la oficina del director Calloway.

"Le dije: ‘Sra. Calloway, necesito que me ayude, porque si no lo hace, esto es lo que va a pasar’. Y ella [dijo], ‘Está bien, Theo, yo me encargo. Siéntate aquí en mi oficina y vamos por este tipo ’", recordó Andry.

Dijo que pasó cuatro períodos tratando de encontrar al estudiante mayor.

"No es solo como, ‘Estudiantes, pueden hablar con la administración’. No, la administración va a tratar de hablar contigo. La administración va a querer ayudarte en Kenwood ", dijo Andry.

Emily Hays/IPR Demetria Flowers, estudiante de tercer año, dijo que fue un shock encontrar que todos fueran tan tolerantes en Kenwood. Dijo que siente que puede ser ella misma.



El contraste en los enfoques no es exclusivo de las comparaciones entre las escuelas de Illinois. Demetria Flowers, estudiante de tercer año, se unió a Kenwood después de mudarse de Texas.

"Toda mi vida crecí en torno a personas predominantemente blancas y escuelas blancas, y me sentí un poco fuera de lugar. Cuando llegué a Kenwood, fue casi como un choque cultural para mí, porque todos eran muy compresivos", dijo Flowers.

Flowers sintió que podía ser ella misma en sus clubes en Kenwood, hablar sobre temas que le importaban y aprender cosas en clase que sabe que no se enseñaron en su escuela en Texas.

Por ejemplo, aprendió que el período posterior a la Guerra Civil, la Reconstrucción, terminó mal, con un aumento de la violencia de la supremacía blanca y el fin de muchos derechos y libertades para los negros. También aprendió sobre guerras en países como el Congo que no estaban cubiertas en la clase de historia mundial de su escuela anterior.

Y vio de primera mano la forma en que la administración de Kenwood y su escuela manejaban los conflictos.

En Texas, era nueva en la ciudad y tuvo una pelea con sus nuevos amigos.

"Me hacían preguntas de interrogatorio como si estuviera tratando de saltarme la clase. Estaba tratando de decirles que simplemente no podía ir a clase porque no quería llorar frente a la clase", dijo Flowers.

Emily Hays/IPM News

Kenwood Academy High School se encuentra en los vecindarios de Hyde Park y Kenwood en Chicago.

Cuando se mudó a Illinois, vio comenzar una situación similar para una amiga en Kenwood. La amiga que estaba molesta fue al decano de estudiantes.

"Ella le dio esta larga charla sobre cómo necesitaba verter más en sí misma y no centrarse en la otra persona que estaba tratando de provocarla. Ahora, ella no habla con esa persona, pero ya ni siquiera tiene ningún problema con ella, porque realmente recibió el apoyo de asesoramiento que necesitaba de alguien mayor ", dijo Flowers.

Dijo que ese es el secreto de Kenwood. Cuando los adultos escuchan a los estudiantes desde el principio, los conflictos que podrían justificar una suspensión nunca tienen la oportunidad de desarrollarse.

Flowers y los otros estudiantes entrevistados por IPM News planean ir a la universidad. Sus carreras planificadas van desde ingeniería molecular hasta comunicaciones y negocios, con carreras como científico genético y director de comunicaciones en el futuro.

Traducido del inglés y revisado por Carlos Loera.