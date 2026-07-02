Esta escuela secundaria de Springfield tiene una de las tasas más altas de suspensiones para estudiantes negros en Illinois

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Las escuelas en Illinois disciplinan a los estudiantes negros a tasas mucho más altas que los estudiantes blancos. Una escuela secundaria de Springfield bajo un decreto de consentimiento para eliminar la segregación reparte más violaciones disciplinarias por estudiante negro que casi cualquier otra escuela en el estado.

Emily Hays informa sobre la segunda parte de una serie estatal de tres partes sobre las disparidades disciplinarias de los estudiantes negros.

SPRINGFIELD — Una docena de estudiantes de Lanphier High School se enfrentarán cara a cara en el Black History Quiz Bowl del Distrito 186 de Springfield contra equipos de otras dos escuelas secundarias.

El equipo está emocionado de competir, pero después de una hora, los estudiantes de uno de los otros equipos notan a un estudiante de secundaria en la audiencia que parece estar dando las respuestas a los competidores de Lanphier.

El moderador le pide al estudiante que se mueva al fondo de la sala. Un director más tarde viene a buscar al posible tramposo.

Y la energía entre los otros estudiantes disminuye.

Emily Hays/IPM La estudiante de último año de Springfield High School, Josephine Oke (izquierda) y otros miembros del equipo ganador consideran una pregunta en el Black History Bowl en el auditorio de Springfield Southeast High School el domingo 22 de febrero de 2026.



Es una situación que los maestros y administradores enfrentan en todo el país: los estudiantes ignoran las reglas del salón o interrumpen al resto de la clase.

A nivel nacional, los maestros y administradores eligen desproporcionadamente sacar a los estudiantes negros de la clase más que otros estudiantes. Los datos del Departamento de Educación muestran que los niños negros solo representaban el 9% de la población preescolar de la nación, pero recibieron el 30% del total de suspensiones fuera de la escuela.

Lanphier High School en Springfield disciplina a los estudiantes negros a un ritmo más alto que cualquier otra escuela en el estado, excepto Kennedy Middle School en Rockford.

En Lanphier, hubo menos de 500 estudiantes negros en el año de datos más reciente, sin embargo, recibieron casi cuatro veces ese número de suspensiones dentro y fuera de la escuela.

Un estudiante percibe suspensiones por "llegar tarde a clase"

Keyon Horton, quien pasará a tercer año, dijo que está teniendo una buena experiencia en Lanphier.

"Hay mucha gente agradable aquí, muchos maestros agradables. Puedes ir al pasillo y mantener una buena conversación con cualquiera ", dijo.

Horton cree que las suspensiones dentro de la escuela se entregan de manera justa en Lanphier, ya que los estudiantes todavía pueden trabajar dentro del edificio de la escuela. La gran mayoría de los incidentes disciplinarios en los datos de Lanphier son por suspensiones dentro de la escuela.

Pero a medida que concluía el año escolar, Horton notó que los estudiantes recibían más suspensiones de cinco a 10 días fuera de la escuela.

"Siento que están empezando a aparecer con un poco más de frecuencia por consecuencias más pequeñas, como llegar tarde a clase y maldecir", dijo Horton. "Yo cambiaría eso".

Los datos de la boleta de calificaciones de Illinois para el año escolar 2024-2025 en Lanphier no enumeran incidentes de violencia con lesiones ni incidentes de alcohol o tabaco. Hubo 118 incidentes de violencia sin lesiones físicas, 25 delitos de drogas y 2.280 incidentes clasificados bajo "otra razón".

El abuelo de Horton, Marvin E. Miller, ha conducido autobuses para el distrito durante ocho años. Cree que las escuelas y los padres no están castigando a los estudiantes lo suficiente por acciones como maldecir.

Dijo que los estudiantes regresaron de la pandemia de COVID-19 un poco más desenfrenados y menos dispuestos a escuchar a la autoridad.

"Hay falta de disciplina, hay falta de respeto", dijo Miller.

"[Es] un poco más fácil [para ellos] decir malas palabras y amenazar e intimidar y todo eso. Escupir en el piso, tirar la basura por los pisos ".

Basura que él tiene que limpiar.

Miller dijo que quiere que la mayoría de los estudiantes tengan una buena experiencia y que le gustaría expulsar a los que maldicen y causan problemas.

Springfield sigue trabajando para cumplir con el decreto de consentimiento de desegregación.

Los defensores en Springfield se han preocupado durante décadas por cómo se trata a los estudiantes negros en el distrito escolar.

Springfield recibió la orden de eliminar la segregación en 1976, después de una demanda.

"Hace ya unos 50 años que el reverendo Negil McPherson lo hizo posible en nombre de sus hijos. Sus hijos no tenían maestros negros ", dijo la primera vicepresidenta de la NAACP de Springfield, Candice D. Trees.

El reverendo McPherson alegó que el distrito escolar de Springfield mantenía deliberadamente la segregación racial. Ese año, el distrito aceptó una supervisión externa para corregir el problema.

Todavía está bajo ese decreto de consentimiento, que incluye la supervisión de un juez y controles con la NAACP.

"Tenemos una buena relación de trabajo con el distrito escolar y nos reunimos con ellos trimestralmente", dijo Trees.

Dijo que ha habido avances desde que comenzó el decreto de consentimiento.

El próximo superintendente de Springfield será afroamericano. Ha habido oleadas de más maestros negros, pero muchos contratados en el pasado ahora se están jubilando, dijo.

"Nunca tuve un maestro negro mientras crecía, pero mis hijos sí. Esas son victorias, pero están disminuyendo, por lo que queremos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan la capacidad de tener un maestro negro ", dijo Trees.

Dijo que eso también podría ayudar con las altas tasas de disciplina de Lanphier High School, ya que los maestros negros podrían ser más propensos a reconocer a un estudiante que duerme como una llamada de ayuda en lugar de una causa de suspensión.

¿Qué podría reducir las tasas de disciplina de Lanphier?

Emily Hays/IPM

Contratar a más maestros negros es uno de los muchos ingredientes para mejorar los resultados de disciplina para los estudiantes negros, pero no es una solución por sí misma, según el profesor de educación de Texas A & M John A. Williams III.

Williams investiga los resultados de disciplina injustos para los estudiantes negros.

"Es la forma en que tratamos a los niños, pero también ¿qué les estamos alimentando desde un punto de vista educativo? ¿Se ven a si mismos en el plan de estudios? ¿Estás afirmando su existencia o tienes prejuicios preconcebidos hacia los niños?

Otras soluciones incluyen tener políticas que permitan la flexibilidad de los maestros, padres y administradores, y líderes escolares que apoyan a los niños en crecimiento en lugar de castigarlos.

La directora de Lanphier High School, Alicia Miller, dice que es ese tipo de administradora.

"Amo a todos los niños y estoy aquí para todos. Todos los estudiantes, hayan sido suspendidos o no, saben que los amo ", dijo Miller.

Miller dijo que las tasas de disciplina de la escuela han mejorado este año, y cree que la nueva capacitación en prácticas restaurativas es una de las razones.

"Quieres que la gente reflexione sobre cómo [sus] acciones afectaron a la víctima. Te centras en el hecho, no en el hacedor ", dijo Miller.

Miller se jubilará como directora este verano, pero dijo que el resto de la administración aún tendrá su capacitación restaurativa.

La escuela también ha trabajado con el estado para mejorar las tasas de graduación. Lanphier agregó un nuevo enfoque en la preparación para la universidad, que dijo que ha ayudado a los alumnos a implicarse en lugar de comportarse de forma inadecuada.

Ese tipo de compromiso es uno de los objetivos del Black History Quiz Bowl anual.

El trabajador social jubilado Robert Blackwell fue el moderador de este año. Estaba entusiasmado con la cantidad de estudiantes negros que participaron.

"Cuando los jóvenes se presentaban, tenían muchas razones profundas por las cuales esto era importante para ellos en su vida diaria", dijo Blackwell.

Blackwell dijo que cree que los maestros a veces ven el comportamiento animado de los estudiantes como un mal comportamiento, y deberían darles el beneficio de la duda cuando no están tratando de dañar a nadie.

Traducido del inglés por Carlos Loera.

Revisado por Yaritza Salgado.