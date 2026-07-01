Esta escuela intermedia de Rockford disciplina a los estudiantes negros más que cualquier otra escuela en Illinois

Las escuelas en Illinois disciplinan a los estudiantes negros a tasas mucho más altas que los estudiantes blancos.

Una escuela intermedia de Rockford es un caso atípico. Distribuye la mayor cantidad de violaciones disciplinarias por estudiante negro de cualquier escuela en el estado. Peter Medlin de WNIJ tiene la historia en la primera parte de una serie estatal de tres partes sobre las disparidades disciplinarias de los estudiantes negros.

Haga clic aquí para ver la segunda parte de la serie; aquí para ver la tercera parte; y aquí para escuchar a los reporteros hablar sobre el proyecto en el programa de Illinois Public Media "The 21st"

Es el día de graduación de Brothers for Change. Es un nuevo programa de tutoría en las Escuelas Públicas de Rockford dirigido por los líderes masculinos negros del distrito, como Prentiss Ragland, subdirector de West Middle School.

"Comenzó con la identificación de niños que tal vez a menudo se encuentran más lejos de las métricas en términos de comportamiento, calificaciones y emociones sociales para todo tipo de circunstancias", dijo Ragland.

Los estudiantes sonríen con sus certificados en el gimnasio de West donde, después de la ceremonia, equipos de profesores de Rockford se enfrentan en un partido de baloncesto para recaudar dinero para el programa de tutoría.

Brothers for Change es una de las formas en que el distrito dice que está tratando de reducir los problemas de disciplina, particularmente para los estudiantes negros.

Datos disciplinarios de Kennedy

Están sobredisciplinados en todas partes, pero Kennedy Middle School en Rockford resalta. Es una pequeña escuela en el lado oeste de la ciudad donde más del 90% de los estudiantes son de bajos ingresos. Es una de las escuelas de más bajos ingresos de Rockford y tiene uno de los porcentajes más altos de estudiantes negros.

Si nos fijamos en las tres formas principales de disciplina: suspensiones dentro de la escuela, suspensiones fuera de la escuela y expulsiones, Kennedy no solo tiene la tasa de disciplina más alta por estudiante negro de cualquier escuela en Illinois, sino que es más del doble que la siguiente escuela en la lista.

Lo que realmente impulsa eso en Kennedy son las suspensiones dentro de la escuela, cuando, en lugar de ser enviados a casa, los estudiantes son retirados de su salón habitual, pero pasan el día o partes de varios días en un "salón de suspensión dentro de la escuela".

Kennedy tiene menos de 400 estudiantes. Pero el año pasado, esos estudiantes recibieron 193 suspensiones fuera de la escuela y 1,780 dentro de la escuela. No está claro si solo un pequeño número de estudiantes recibe repetidamente esas suspensiones.

Y aunque el 62% de los estudiantes de Kennedy son negros, reciben más del 80% de las suspensiones dentro de la escuela.

Se suman a casi siete acciones disciplinarias por estudiante negro.

Emily Hays/Illinois Public Media Tasa de disciplina de los estudiantes negros, compilada por Emily Hays

Revisión disciplinaria de Rockford

David Graffy supervisa la disciplina y el cumplimiento de los estudiantes para el distrito. Él dice que si bien el estado ha identificado a Rockford como excesivamente dependiente de las suspensiones fuera de la escuela, no lo ha identificado como una suspensión desproporcionada de estudiantes de color.

Eso es cierto, pero la métrica del estado a la que se refiere no incluye las suspensiones dentro de la escuela y no mira específicamente a los estudiantes negros.

Graffy también señala que la escuela Kennedy y las Escuelas Públicas de Rockford en general han disminuido significativamente las suspensiones fuera de la escuela. Pero a medida que han bajado, las suspensiones en la escuela se han disparado.

"Si bien la suspensión dentro de la escuela es ciertamente una mejor opción que la suspensión fuera de la escuela de un estudiante", dijo Graffy, "no se pueden replicar las conversaciones reales y las oportunidades de aprendizaje que los maestros pueden proporcionar".

Él dice que el objetivo es disminuir las suspensiones fuera de la escuela, pero también están tratando de reducir las que están dentro de la escuela.

Ha sido un gran cambio. Hace una década, los datos estatales muestran que Kennedy entregó muchas más suspensiones fuera de la escuela; 600 niños más al año de lo que son ahora. Pero ahora están dando suspensiones dentro de la escuela a 700 estudiantes más de lo que eran en ese entonces. Y Kennedy tiene muchos menos estudiantes que antes.

El impacto de las suspensiones en la escuela

Como dice Graffy, la idea es que las suspensiones dentro de la escuela sean una mejor opción. Pero un estudio de Texas A&M de 2020 sugiere que ese no es necesariamente el caso. El impacto académico de las suspensiones dentro de la escuela puede ser más severo de lo que se suponía originalmente. El estudio encontró que solo una suspensión en la escuela aumenta drásticamente las posibilidades de que un estudiante falle en las pruebas estatales de rendimiento. Y, dado que los estudiantes negros reciben más de estas suspensiones, pueden ser empujados desproporcionadamente hacia el fracaso.

Esos impactos pueden mitigarse si las escuelas brindan apoyo durante la suspensión dentro de la escuela, lo que Graffy dice que a menudo hacen en Rockford.

"Sé que ciertos maestros de suspensión en la escuela hacen actividades de diario donde simplemente les darán una actividad de escritura libre para hablar sobre qué es lo que los puso allí", dijo. Otros tiene preguntas guiadas.

¿A qué se debe una suspensión dentro de la escuela?

Pero, ¿qué lleva a un estudiante al salón de suspensión dentro de la escuela para empezar? En Kennedy, casi todos caen en una de dos categorías: "violencia sin lesiones físicas" y la más vaga "otras razones".

Graffy dice que a menudo se da después de que la escuela intenta una consecuencia menor como la detención durante el almuerzo.

"Una de las cosas difíciles que siempre tenemos que equilibrar son las necesidades de los muchos frente a las necesidades de los pocos", dijo. "Obviamente, cada estudiante individual tiene derecho a una educación pública gratuita y apropiada, y tenemos que equilibrar eso con, bueno, si están interrumpiendo el aprendizaje de los otros 28-30 estudiantes en un salón, ¿dónde se marca el limite?"

Si bien Kennedy tiene la tasa más alta de disciplina de los estudiantes negros, otras escuelas secundarias de Rockford también están cerca de la parte superior de la lista. Las cinco escuelas secundarias de Illinois con más incidentes disciplinarios y más suspensiones internas son, casi en su totalidad, escuelas de Rockford.

Y aunque Kennedy ha reducido sus suspensiones fuera de la escuela y algunas escuelas en la lista dan muchas más, vale la pena señalar que esas escuelas también a menudo tienen dos o tres veces más estudiantes.

Un estudiante de Kennedy habla

Victorious Batson acaba de terminar 7mo grado en Kennedy Middle School. Dice que ha tenido muchas suspensiones dentro de la escuela. A veces la reportan por responderle mal a un maestro y, a veces, por llegar tarde a clase.

"Estoy tratando de llegar temprano pero no puedo porque tengo que agarrar mi computadora, y luego regresar, ir a mi casillero, dejar mis cosas y para entonces ya sonó el timbre", dijo.

Ella dice que los maestros a menudo no la dejan usar el baño durante la clase, pero si va durante los períodos entre clases, es fácil llegar tarde.

Batson dice que las suspensiones dentro de la escuela son terribles. Dice que el salón está frío y no reciben mucha ayuda.

"Nada", dijo Batson. "Solo mira tu Chromebook. Haz tu trabajo".

Dice que su escuela los usa demasiado, en lugar de intervenir con intervenciones más pequeñas que podrían evitar que una situación se agrave. Batson dice que sus compañeros de clase reciben suspensiones dentro de la escuela cuando no lo merecen y agrega que no proporciona una disuasión real para los estudiantes que se porten mal.

"Siempre es ISS (suspensión dentro de la escuela)", dijo. "Y regresan y lo vuelven a hacer".

¿Puede "Brothers for Change" realmente hacer el cambio?

El distrito y líderes como Prentiss Ragland esperan que iniciativas como Brothers for Change y su contraparte Sisters for Change brinden a los estudiantes un adulto en su edificio que los conozca y los respalde, en caso de que se encuentren con estos problemas.

"Los conoces en un nivel en el que están", dijo Ragland. "Luego los elevas al nivel en el que quieres que estén".

Los estudiantes que mejoran su comportamiento, asistencia y calificaciones pueden ir a excursiones especiales, obtener snacks y un recreo adicional.

Ragland dice que hay cuatro partes de Brothers for Change. La primera es construir una relación con sus aprendices. Eso es lo que estaba haciendo con su nuevo grupo, que incluía a algunos jugadores de fútbol americano.

"No puede soportar su clase de historia", recuerda Ragland que dijo un estudiante. "No le gusta su maestro". Están hablando de cosas aburridas. Dije: ‘¿Qué están aprendiendo?’ Respondió: "La expansión hacia el oeste". Le pregunté: ‘¿Estás familiarizado con los 49ers? ¿Por qué su casco es dorado? Le expliqué que estaban corriendo a California para conseguir el oro. ¿Qué rayos es un 49er? Ese fue el año. Respondió: “¡Oh!” El maestro respondió: "Vaya, no sé lo que dijiste, pero regresó y está empezando a interesa Son solo esos pequeños incrementos de crecimiento e interés ".

En la segunda parte, animan a los estudiantes a encontrar un equipo deportivo o club para que se sientan parte de la cultura de su escuela. La tercera parte:

"Los volvemos a conectar con los maestros en el salón", dijo. "A menudo, los maestros tienen dificultades porque es una desconexión cultural".

Él dice que tratan de cerrar las brechas culturales que pueden conducir a problemas en el salón. Esas desconexiones culturales son reales en una escuela como Kennedy, donde el 62% de los estudiantes son negros, pero menos del 7% de los maestros lo son.

WNIJ a través de la Ley de Libertad de Información Documentos que describen varias razones y causas del despido de un maestro de Kennedy

Kennedy despide a un maestro

Esta primavera, un maestro de educación física de Kennedy fue despedido por usar insultos racistas y abusar verbalmente de los estudiantes, según registros públicos obtenidos por WNIJ.

La estudiante de séptimo grado, Batson, dice que recuerda que el maestro usó ese lenguaje con los estudiantes negros.

"No le caía bien", dijo Batson. "Siempre trataba a los demás niños de manera diferente". Siempre se enojaba".

Dice que hay demasiados maestros que no escuchan.

La parte final del programa involucra a los padres y las familias para asegurarse de que se sientan involucrados e informados con lo que está sucediendo con su hijo/a.

Un padre de Kennedy preocupado

La madre de Batson, Crystal Alexander, dice que desearía tener eso. Dice que el distrito escolar nunca se comunicaba con ella sobre por qué su hija estaba recibiendo suspensiones en la escuela. Desea que la comunicación sea mejor para poder tratar de ayudar con cualquier problema que pueda estar sucediendo. Alexander dice que a su hija le encantaba la escuela, pero ahora ya no.

"La actitud de mi hija cambió totalmente", dijo Alexander. "Solía ser feliz y despreocupada todo el tiempo. Y cuando fue a esa escuela, la molestó y enojó mucho ".

Como madre, es difícil para ella mirar eso. Y no confía en que las cosas cambien.

Ragland espera que Brothers for Change y Sisters for Change puedan ser justo eso.

Este fue el primer año del programa. Tenían algunos hermanos y hermanas trabajando con una docena de estudiantes cada uno. El próximo año, el objetivo es expandir y, con suerte, construir relaciones que entusiasmen a los estudiantes a venir a la escuela todos los días.

Traducido del inglés por Carlos Loera

Revisado por Yaritza Salgado