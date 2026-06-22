Nueva regla de Medicaid exige a ciertos adultos demostrar 80 horas mensuales de trabajo, estudios o voluntariado. Esto debes saber

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Aproximadamente 18.5 millones de personas entre 19 a 64 años, cubiertos por la expansión de Medicaid, tienen que demostrar 80 horas mensuales de trabajo, estudios, capacitación laboral, voluntariado u otras actividades permitidas para solicitar o conservar la cobertura.

Algunos estados ya comenzaron a implementar el requisito, mientras que los demás deberán hacerlo, en general, a más tardar el 1 de enero de 2027.

Fuera de esta regla quedan niños, embarazadas, personas con Medicare, personas con discapacidad o consideradas médicamente frágiles y algunos padres y cuidadores.

La administración del presidente Donald Trump publicó las reglas definitivas sobre cómo los estados deben garantizar que millones de personas inscritas en Medicaid demuestren que están trabajando o realizando actividades como capacitación laboral, voluntariado o estudios.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) publicaron las reglas el 1 de junio de 2026. Ese plazo fue establecido el año pasado en la ley fiscal y de gastos promovida por los republicanos conocida como One Big Beautiful Bill Act, que creó un requisito de trabajo para ciertas personas inscritas en Medicaid, el programa de seguro médico financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal para personas de bajos ingresos o con discapacidades.

Las agencias de Medicaid trabajan contra reloj para modificar sus sistemas informáticos y asegurarse de contar con suficiente personal para aplicar las reglas de manera efectiva, al tiempo que intentan evitar que las personas pierdan cobertura por razones administrativas, como dificultades para usar los portales estatales de elegibilidad.

Las regulaciones recién anunciadas ofrecen una visión más clara de lo que aproximadamente 18.5 millones de beneficiarios de Medicaid tendrán que hacer para demostrar que califican para recibir beneficios, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

1. Las reglas de trabajo no se aplicarán a todas las personas

Las nuevas reglas se aplicarán a las personas cubiertas a través de lo que se conoce como la ampliación de Medicaid. Desde 2014, más de 40 estados y el Distrito de Columbia han decidido permitir el ingreso de más personas a sus programas de Medicaid, generalmente adultos de bajos ingresos sin dependientes. Georgia y Wisconsin ofrecen cobertura a algunas personas de este grupo, por lo que estarán sujetas a las reglas.

Los niños, las personas embarazadas y las personas con discapacidades que reciben pagos del Seguro Social —grupos que ya califican para Medicaid— no estarán sujetos a estas reglas. Tampoco las personas consideradas “médicamente frágiles” o demasiado enfermas para trabajar.

Las personas sujetas a los requisitos de trabajo están desplazando a quienes en el programa Medicaid están “verdaderamente necesitados”, afirmó Mehmet Oz, director de los CMS, durante una conferencia telefónica el 1 de junio de 2026. “Esperamos que los requisitos de trabajo cambien esta situación”.

Las reglas entrarán en vigencia en la mayoría de los lugares en enero de 2027. Nebraska comenzó a aplicarlas en mayo de 2026. Montana planea comenzar en julio de 2026, pero no retirará la cobertura a nadie hasta octubre del mismo año. Arkansas hará una implementación gradual en julio de 2026: comenzará a aplicar las reglas, pero sin sanciones hasta el próximo año.

2. Los estados aceptarán tu palabra si estás demasiado enfermo para trabajar. Por ahora

Funcionarios federales han enfatizado que los estados deben hacer que el proceso para reportar horas y solicitar exenciones sea lo más sencillo posible mediante sistemas automatizados y el uso de fuentes de datos existentes, como registros de desempleo y educación.

Si los estados no pueden determinar mediante esas fuentes que una persona realiza 80 horas al mes de actividades que califican, se le podría permitir declarar esa información por cuenta propia durante 2027, según investigadores de políticas de salud.

Durante 2027, las personas también podrán presentar declaraciones juradas por cuenta propia señalando que están demasiado enfermas para trabajar. A partir de 2028, podrán hacer esa declaración solo una vez durante un periodo continuo de inscripción. Después de eso, los estados comenzarán a solicitar pruebas si no pueden verificarlas mediante los datos disponibles.

Sin embargo, tras la implementación inicial, la carga de demostrar el cumplimiento probablemente seguirá recayendo en muchos afiliados, dijeron investigadores y defensores de consumidores.

Las personas podrían tener que presentar recibos de pago, expedientes médicos y notas de doctores para que el estado los revise, explicó Morgan Henderson, quien ha estudiado los programas de requisitos de trabajo de Medicaid en Georgia y Arkansas en el Hilltop Institute, un centro de investigación de la University of Maryland-Baltimore County.

“Mientras mayor sea esta carga de reportar manualmente, menos personas lo harán”, dijo. “Eso significa que veremos pérdidas de cobertura”.

3. Las reglas son más estrictas de lo esperado para las personas demasiado enfermas para trabajar

Uno de los principales objetivos de los CMS ha sido “proteger a las poblaciones vulnerables” mediante “exenciones sólidas para garantizar que aquellos que razonablemente no pueden trabajar no estén sujetos a los requisitos”, dijo Dan Brillman, administrador adjunto de la agencia, durante la conferencia telefónica del 1 de junio de 2026.

Sin embargo, defensores de consumidores y pacientes señalaron que las exenciones incluidas en las reglas definitivas son más restrictivas de lo esperado.

Los afiliados eventualmente deberán proporcionar documentación, como una declaración de un profesional médico, para demostrar que una afección de salud les impide trabajar.

Además, cada estado tendrá que determinar la gravedad de las condiciones médicas de los beneficiarios.

“Alguien podría ser considerado médicamente frágil en Nebraska pero no en Delaware”, dijo Carolyn Sheridan, directora asociada de políticas estatales de la National Organization for Rare Disorders, organización que promueve los intereses de personas con enfermedades raras. Indicó que su grupo esperaba que las reglas incluyeran una definición estandarizada de quién se considera médicamente frágil y que la decisión no quedara en manos de los estados.

Funcionarios de la administración Trump han denunciado públicamente el fraude en programas públicos de salud como Medicaid, y los estados podrían enfrentar sanciones financieras si otorgan exenciones incorrectamente, explicó Jennifer Tolbert, investigadora de Medicaid en KFF, organización aliada de Factchequeado.

“Los estados podrían actuar con mayor cautela”, dijo. “Eso probablemente hará que algunas personas pierdan la cobertura aunque sigan siendo elegibles”.

4. Solo ciertas actividades califican

Los beneficiarios pueden cumplir con los requisitos trabajando 80 horas al mes. También pueden estar inscritos en cursos universitarios, realizar trabajo voluntario en organizaciones comunitarias o hacer trabajos sin recibir remuneración.

Las reglas detallan cuántos créditos académicos equivalen a 80 horas al mes. Los estudiantes deberán estar inscritos en 6 créditos por semestre para cumplir con el requisito de estudios de medio tiempo. Una pasantía no remunerada también puede contar para alcanzar las 80 horas.

Las personas también pueden demostrar que realizan trabajo voluntario mediante “un documento emitido por una organización de servicio comunitario”.

Defensores de consumidores indican que podría ser difícil para algunas personas obtener pruebas de que realizan este tipo de actividades informales. Sin embargo, quienes apoyan las reglas sostienen que el voluntariado ya puede verificarse.

“Si tiene problemas con la ley y un juez le dice: ‘Necesita hacer voluntariado y servicio comunitario para cumplir su sentencia’, ya existen mecanismos para verificarlo”, dijo Niklas Kleinworth, especialista en políticas estatales de salud del Paragon Institute.

5. Todavía tienes tiempo para prepararte

Asegúrate de que tu agencia estatal de Medicaid tenga tu dirección postal actualizada y revisa regularmente tu correspondencia, recomiendan investigadores y defensores de consumidores. Las agencias estatales deberán notificarte de dos maneras si estarás sujeto a las nuevas reglas: por correo postal o correo electrónico, y mediante otra forma de comunicación, como mensaje de texto, llamada telefónica o aviso en línea.

“La información importante llega por correo”, dijo Henderson.

Además, recomiendan mantenerse en contacto con la agencia estatal de Medicaid. Algunos estados, incluidos Arkansas, California y Wisconsin, ya publicaron información sobre los requisitos de trabajo en sus sitios web. Si no encuentras la información que buscas, visita o llama a una oficina local. Deberían poder informarte si estarás sujeto a las nuevas reglas.

Si el estado no puede comprobar automáticamente que una persona cumple las 80 horas o que está exenta, deberá enviarle una notificación y darle 30 días calendario para presentar la información necesaria. Si no responde o no logra demostrar que cumple, su solicitud podría ser rechazada o podría perder la cobertura. Quien sea retirado del programa podrá volver a solicitar Medicaid posteriormente.

“Prepárate con anticipación”, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de Georgetown University, quien estudia Medicaid. “Para que no vayas un día a la farmacia y te digan: ‘Ya no tienes seguro’, cuando estés tratando de surtir tus medicamentos”.

La corresponsal de KFF Health News Samantha Liss y la corresponsal principal Rachana Pradhan colaboraron con este artículo.