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Encontrar eventos: Este fin de semana 12-14 de junio

Northern Public Radio
Published June 12, 2026 at 11:54 AM CDT
Updated June 12, 2026 at 11:54 AM CDT
shutter speed via pexels.com
/
shutter speed via pexels.com

¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.

viernes 12 de junio

Copa Mundial fiesta previo al partido
Por jovenes de 6 a 12 grados
DeKalb Public Library
DeKalb, IL
2:30 – 4:30 pm

Exposición de arte de feria de jardín
Centro de visita del Arboreto de Klehm
Rockford, IL
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio.

sabado 13 de junio

Viendo diferentemente la naturaleza: Pinturas de agua viva
Actividad de pintura
Nature at the Confluence
Beloit, WI
3 pm – 4:30 pm

Concierto en el Arroyo: Musica de Wild Blue Ukelele Orchestra
Iglesia de Spring Creek
Rockford, IL
7 pm – 9 pm

domingo 14 de junio

Fiesta de descubrimiento de mural de Mendota: Alas pintadas y cosas salvaje
Veteran’s Park
Mendota, IL
11 am - 4pm
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