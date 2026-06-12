WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)
Encontrar eventos: Este fin de semana 12-14 de junio
¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.
viernes 12 de junio
Copa Mundial fiesta previo al partido
Por jovenes de 6 a 12 grados
DeKalb Public Library
DeKalb, IL
2:30 – 4:30 pm
Exposición de arte de feria de jardín
Centro de visita del Arboreto de Klehm
Rockford, IL
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio.
sabado 13 de junio
Viendo diferentemente la naturaleza: Pinturas de agua viva
Actividad de pintura
Nature at the Confluence
Beloit, WI
3 pm – 4:30 pm
Concierto en el Arroyo: Musica de Wild Blue Ukelele Orchestra
Iglesia de Spring Creek
Rockford, IL
7 pm – 9 pm
domingo 14 de junio
Fiesta de descubrimiento de mural de Mendota: Alas pintadas y cosas salvaje
Veteran’s Park
Mendota, IL
11 am - 4pm