En el primer semestre de 2026 resurgieron las falsas narrativas de fraude electoral

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A pocos meses de las midterms del 3 de noviembre de 2026, durante el primer semestre de este año han vuelto a circular narrativas desinformantes de fraude electoral.



Algunos intentan revivir la teoría del fraude electoral de 2020, que quedó desmontada en más de 60 causas judiciales, así como por los mismos funcionarios del primer gobierno de Donald Trump y por miembros de su campaña de ese año.



Otros insisten en repetir la narrativa desinformante más común de 2024, acusando a inmigrantes indocumentados de buscar votar ilegalmente y cambiar el resultado de las elecciones. Otra teoría falsa que también se estrella tanto contra estudios como con auditorías.

Durante el primer semestre de 2026, y a pocos meses de las elecciones de medio término (midterms) del 3 de noviembre, cuentas de redes sociales, dirigentes políticos y locutores de radio han retomado la narrativa desinformante del fraude electoral, que hemos desmentido en Factchequeado una y otra y otra y otra vez.

Algunos intentan revivir la teoría del fraude electoral de 2020. Otros –como ocurrió durante la campaña presidencial de 2024–, divulgan la narrativa de que los inmigrantes indocumentados van a votar y cambiar el resultado de las elecciones.

En español, esto ha sido detectado principalmente en radios de Florida, como fue documentado en un informe de febrero de 2026 por Verdad.app, herramienta de monitoreo de programas de radio que forma parte de la red de aliados de Factchequeado. Ese mismo mes te informamos sobre un locutor de un programa de radio de Florida que afirmó falsamente que algunos estados habían legalizado “la posibilidad de ejercer el voto sin ciudadanía”.

También en marzo de 2026, el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus siglas en inglés), organización aliada de Factchequeado, nos alertó sobre cómo comenzaban a circular narrativas desinformantes sobre un supuesto fraude electoral que se estaría fraguando en Michigan por el voto de inmigrantes indocumentados.

Y el 28 de mayo, Matt Gaetz, excongresista republicano de Florida y aliado de Donald Trump, aseguró que en las primarias de Los Ángeles, la campaña del candidato Spencer Pratt se iba a enfrentar “a un ejército de votación mecanizada de inmigrantes ilegales”, divulgando la falsa narrativa del fraude electoral llevado a cabo por indocumentados. Publicó la misma narrativa, en su cuenta, el 1 de junio.

Durante y después de las primarias en Los Ángeles, que se llevaron a cabo el 2 de junio de 2026, otras cuentas influyentes, en inglés, divulgaron la también ya desmontada narrativa de fraude electoral relacionada con el voto por correo.

Teorías de conspiración que se estrellan contra los estudios

La del fraude electoral de 2020 quedó desmontada en más de 60 causas judiciales, así como por varios funcionarios del primer gobierno de Donald Trump, como el entonces fiscal general Bill Barr, y por la Agencia de Ciberseguridad de la administración. Además, un reporte de una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes de 2022 reveló que el plan de cantar fraude en ese entonces fue premeditado y miembros de la campaña admitieron que las acusaciones no tenían fundamentos.

La narrativa de indocumentados que votan ilegalmente también se estrella contra las evidencias: ha quedado ampliamente demostrado en auditorías y estudios que la cantidad de votos fraudulentos en las elecciones de Estados Unidos ha sido menor al 0.0001%, que es sumamente inusual que un no ciudadano se registre para votar y que, en caso de que ocurra, los estados tienen formas de detectarlo y removerlo del registro electoral.

Sobre el voto por correo, ya te hemos contado sobre las medidas que toman las autoridades electorales de los estados para detectar cualquier irregularidad, incluyendo la verificación de la identificación y firma del votante, y el uso de código de barras para descartar votos que se detecten como duplicados.