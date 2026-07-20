Más de 3,300 afectados en Michigan y presencia en otros 33 estados: qué es y cómo prevenir la ciclosporiasis, el parásito que provoca diarrea “explosiva”

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Del total de infectados registrados en Michigan, hasta el 14 de julio de 2026, muy por encima de los cerca de 50 casos anuales, 44 han necesitado hospitalización al 9 de julio de 2026. El origen del brote no está identificado.



No es el único estado afectado: los CDC reportan 1,645 casos confirmados en 34 estados y tienen constancia de más de 5,100 casos que requieren análisis adicionales.



La infección se adquiere por agua o alimentos contaminados y suele causar diarrea acuosa. Autoridades sanitarias de Michigan identifican la lechuga como posible fuente del brote. Los CDC recomiendan lavar manos, frutas y verduras, desechar partes dañadas y refrigerarlas pronto.

Un total de 3,309 casos de ciclosporiasis, una infección que genera un parásito que provoca malestar intestinal y diarrea, se ha registrado en Michigan hasta el 14 de julio de 2026, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés). Hasta el 9 de julio, 44 de ellos han necesitado hospitalización, detalla la misma fuente.

El brote se viene desarrollando desde finales de junio de 2026. El 1 julio, el MDHHS informó que, en los 9 días anteriores, se habían reportado “más de 170 casos”, cuando el estado, anualmente, “solo identifica alrededor de 50 casos de ciclosporiasis por año”.

El MDHHS reconoce que no se ha identificado el origen del brote, aunque la información de la que dispone “indica que la lechuga o las verduras para ensalada podrían ser una posible fuente de este episodio”. Y no es el único estado que ha registrado aumentos de casos de esta dolencia por encima de lo normal. En Estados Unidos, los brotes de ciclosporosis han estado relacionados con el consumo de diferentes frutas y verduras frescas.

En total, en todo el país, para el 13 de julio, los CDC han notificado 1,645 casos confirmados en 34 estados y tienen constancia de más de 5,100 casos que requieren análisis adicionales. El organismo reporta que 141 necesitaron hospitalización.

En Ohio, limítrofe con Michigan por el sur, se han identificado, hasta el 9 de julio de 2026, 364 casos, con 46 hospitalizados, informan medios locales. La mayoría de los infectados se dieron “a partir del 20 de junio”, señalan. Los CDC, sin embargo, reportan entre 1 y 10 casos confirmados hasta el 13 julio en ese estado.

En Illinois, Fox News informa de 216 casos también hasta el 14 de julio de 2026, con 18 hospitalizados. En cambio, los CDC, encargados del control de enfermedades, tienen registrados entre 31 a 80 infectados para el 13 de julio.

En Carolina del Norte, medios locales informan un total de 307 casos entre el 1 de mayo y el 14 de julio. De ellos, 13 están recibiendo tratamiento hospitalario. Los CDC registran entre 81 y 160 casos en el estado a 13 de julio.

El problema también se ha identificado en Nueva York. La CBS informa que, a 15 de julio, se han registrado 517 casos en todo el estado, 273 de ellos en la ciudad de Nueva York. Los CDC recogen, en esa ciudad, entre 161 a 300 infectados hasta el 13 de julio. The New York Times informa que entre enero y junio de 2026, “se registraron aproximadamente el doble de casos que en el mismo periodo del año pasado”.

La dolencia se trata con antibióticos, reposo y mucha hidratación y, “por lo general” no pone en peligro la vida, destacan los CDC. Las personas, advierten, pueden infectarse con Cyclospora más de una vez.

¿Qué es la ciclosporiasis, cómo nos infectamos y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico de nombre Cyclospora cayetanensis, que genera una infección en el intestino delgado al consumir agua o alimentos contaminados con heces y que contengan ese parásito, informan los CDC.

Los síntomas, que pueden hacerse visibles en un intervalo de entre dos días y dos semanas, pueden manifestarse o no. En caso afirmativo, el parásito “suele causar diarrea muy líquida, con frecuentes y a veces explosivas defecaciones”, advierten los CDC. De no tratarse, los síntomas pueden durar hasta más de un mes.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran, enumeran los CDC:



Diarrea acuosa (el más frecuente)

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres

Hinchazón abdominal

Aumento de los gases

Náuseas

Fatiga

Entre los menos frecuentes, los CDC mencionan:



Vómitos

Dolores corporales

Dolor de cabeza

Fiebre baja

Otros síntomas similares a los de la gripe

Recomendaciones para evitar contagiarse

Los CDC aconsejan:



Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de tocar o preparar frutas y verduras crudas, y lavar también esas frutas y verduras cuidadosamente antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas.



Frotar las frutas y verduras duras, como los melones y pepinos, con un cepillo para productos frescos.



Cortar y desechar todas las partes de las frutas y verduras que estén dañadas antes de su preparación y consumo.



Refrigerar las frutas y verduras cortadas, peladas o cocidas lo antes posible.

Desde Michigan, el MDHHS añade a esas recomendaciones:

Cocinar los alimentos, siempre alcanzando, al menos, los 158°F (70°C), ya que a esa temperatura se elimina el parásito.



Lavar y desinfectar los utensilios y las superficies antes y después de manipular los alimentos y las vitrinas y los refrigeradores donde se almacenan.

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