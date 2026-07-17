Quién era Lorenzo Salgado Araujo, el inmigrante mexicano al que ICE mató en Houston

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Lorenzo Salgado Araujo era un inmigrante mexicano de 52 años que murió a manos de un agente de ICE en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026.



Vivía en Houston desde hacía más de 30 años y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, dijeron sus hijos en una conferencia de prensa.

Era trabajador de la construcción y tenía su propio negocio. Junto con él viajaban su hermano y dos trabajadores más que ahora están detenidos por ICE.

Lorenzo Salgado Araujo era un inmigrante mexicano de 52 años, originario de Tlatlaya, en el Estado de México, que murió a manos de agentes de ICE (Servicio de Control e Inmigración de Aduanas) el 7 de julio de 2026, en un vecindario de mayoría latina en Houston, Texas.

El constructor que llevaba 35 años en Estados Unidos, salía de casa en las mañanas para recoger a su cuadrilla de construcción, dijo Ronaldo Salgado, su hijo mayor, en una conferencia de prensa el 8 de julio de 2026.

Además de Ronaldo, tenía otros dos hijos, todos universitarios; y estaba casado con su novia desde la adolescencia, a quien conoció en México.

De acuerdo con sus hijos, Lorenzo se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria. En enero de 2026, había acudido a una cita en la que le tomaron las huellas dactilares y otros datos biométricos. Según su familia, estaba a la espera de recibir un permiso de trabajo y avanzaba en el proceso para obtener un estatus migratorio legal. Como te hemos contado en Factchequeado, aunque tengas años viviendo en Estados Unidos, las opciones para tener papeles son limitadas.

Lorenzo se subió a su camioneta blanca tipo van antes de las 6:00 am CT (hora local), el 7 de julio de 2026, según muestran las videograbaciones de las cámaras de su casa, para comenzar su jornada laboral ese día.

Mientras circulaba por Magnolia Park, un vecindario de mayoría latina ubicado en este de Houston, cerca de las 6:50 am, hora local, dos camionetas negras sin rótulos ni insignias visibles de ICE o de otra agencia federal comenzaron a seguir su vehículo, según videos revisados por Factchequeado, publicados por medios de comunicación locales y nacionales, como El Grito Media, KPRC 2 Click2Houston, The New York Times y The Washington Post.

Un agente de ICE disparó y Lorenzo murió posteriormente a causa de las heridas en el abdomen. Junto con él iban en la camioneta tres personas que trabajaban con él: su hermano Víctor Salgado Araujo, José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, de acuerdo con el abogado Hugo Balderas-Ibarra, quien compartió sus testimonios, tanto escritos como orales, con The Washington Post. Sus testimonios contradicen la versión oficial de ICE.

Su familia se enteró de lo ocurrido por un video difundido en redes sociales, antes de recibir una notificación oficial, dijo su hijo Ronaldo. En las imágenes reconoció la voz de su padre mientras pedía ayuda. A partir de ese momento, comenzaron a buscarlo hasta confirmar que había muerto a manos de ICE, tal como informó la propia agencia.