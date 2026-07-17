Pritzker firma nuevas leyes sobre control de la natalidad, regulaciones de IA y aprendizaje basado en el juego

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SPRINGFIELD — El gobernador JB Pritzker firmó 31 nuevas leyes el viernes mientras continúa evaluando las medidas aprobadas en la sesión de primavera, incluidos los proyectos de ley que prohíben ciertos ingredientes de los cosméticos y corrigen las leyes estatales de impuestos a la propiedad.

Acceso al control de la natalidad

El Proyecto de Ley del Senado 3341 permite que los menores reciban control de la natalidad sin el permiso de sus padres u otro adulto. Con la nueva ley de Illinois, la mitad de los estados ahora permiten que los menores accedan al control de la natalidad por su cuenta.

Durante el debate sobre el proyecto de ley en el Senado, los republicanos se opusieron y dijeron que excluye a los padres de las decisiones importantes sobre sus hijos. También les preocupaba que las menores no entendieran completamente las complicaciones del control de la natalidad.

Ingredientes cosméticos

El proyecto de ley 3409 de la Cámara de Representantes prohíbe la fabricación y venta de productos cosméticos con 11 ingredientes diferentes que se consideran sustancias nocivas o productos químicos para siempre. La ley prohíbe específicamente a los fabricantes incluir intencionalmente esos ingredientes en sus productos.

"Durante demasiado tiempo, la industria de los cosméticos ha operado sin el tipo de supervisión que aplicamos a los alimentos, las medicinas y el agua potable", dijo en un comunicado el senador Mattie Hunter, demócrata de Chicago, patrocinador del proyecto de ley.

Muchos de los ingredientes ya están prohibidos en los cosméticos que se venden en la Unión Europea. La ley de Illinois entra en vigor en julio de 2028, pero no establece sanciones para los fabricantes y vendedores que no cumplan.

Impuestos sobre la propiedad

El Proyecto de Ley de la Cámara 4537 hace que Illinois cumpla con la decisión de la Corte Suprema de 2023 Tyler v. Condado de Hennepin que regula las ventas de deudas de impuestos a la propiedad.

Ahora, si un propietario tiene su propiedad confiscada y vendida por no pagar la deuda, recibirá los fondos sobrantes de la subasta.

Illinois es el último estado en cumplir con la decisión de la Corte Suprema de 2023, que determinó que vender una propiedad por una deuda impaga sin devolver el excedente al propietario era una violación de los derechos del propietario.

Los estados rápidamente comenzaron a cumplir, pero el proyecto de ley de Illinois que finalmente se aprobó en mayo tomó años de negociaciones. En el condado de Cook, la legislatura votó en múltiples ocasiones para posponer las ventas de impuestos, mientras que los legisladores presentaron una solución más permanente que Pritzker firmó la semana pasada.

Evaluaciones de los maestros

El Proyecto de Ley del Senado 2909 prohíbe a los administradores escolares usar inteligencia artificial para evaluar a los maestros. Del mismo modo, los maestros tampoco pueden usar la IA para cumplir con los requisitos de desempeño. Sin embargo, el proyecto de ley no prohíbe a los maestros o administradores escolares usar la IA en otras formas de trabajo.

"Estoy a favor de explorar la IA como una herramienta para la organización básica y agilizar los aspectos simples del trabajo moderno, pero esta tecnología no es capaz de llevar a cabo de manera efectiva tareas basadas en el juicio de este complejo", dijo en un comunicado la representante Mary Beth Canty, D-Arlington Heights, patrocinadora del proyecto de ley.

Aprendizaje basado en el juego

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 4577 implementa una definición de aprendizaje basado en el juego en la ley estatal para las clases de jardín de infantes. El concepto ya era necesario para las clases de jardín de infantes; la nueva ley lo hizo más específico.

Describe el "juego iniciado por el maestro" como actividades dirigidas por el maestro que están "alineadas con los objetivos o estándares de aprendizaje", y el "juego iniciado por el estudiante" como actividades elegidas por el niño para "construir, fingir, crear, moverse o explorar en un entorno intencionalmente seleccionado por un maestro para alinearse con los objetivos o estándares de aprendizaje".

"El aprendizaje basado en el juego es esencial para ayudar a los niños a desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales sólidas que los ayuden a prepararse para los primeros grados de aprendizaje", dijo en un comunicado la representante Laura Faver Dias, D-Grayslake, patrocinadora del proyecto de ley. "Queremos que nuestros hijos tengan éxito, y eso significa incorporar el mejor estilo de enseñanza posible para su edad".

Exámenes para detectar cáncer

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 4203 amplía la definición de alguien "en riesgo" de cáncer de ovario para incluir a las personas que han alcanzado niveles altos en ciertos análisis de sangre. También amplía los exámenes anuales para incluir más específicamente ultrasonido, resonancias magnéticas y otras imágenes en lugar de solo "pruebas de vigilancia" como bajo la ley anterior. La ley entra en vigor en 2028.

Expulsiones

Los distritos escolares tienen prohibido expulsar a los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado según el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3772, a menos que la ley estatal lo requiera.

Registro de votantes

El Proyecto de Ley 4339 de la Cámara de Representantes requiere que las escuelas secundarias brinden a todos los estudiantes graduados elegibles la oportunidad de registrarse para votar. El proyecto de ley lleva el nombre del reverendo Jesse Jackson, quien murió a principios de este año y era conocido por su trabajo de registro de jóvenes para votar.

Leer más: El proyecto de ley requeriría que las escuelas secundarias de Illinois ofrezcan registro de votantes

Muchas escuelas secundarias ya brindan oportunidades de registro de votantes a los estudiantes. El proyecto de ley tampoco describe cómo las escuelas deberían implementar el nuevo requisito, lo que llevó a algunos republicanos a oponerse por temor a que las escuelas pudieran hacer partidista el registro de votantes.

A diferencia de muchos otros estados, los votantes de Illinois no se registran con un partido específico. La nueva ley entra en vigor de inmediato, pero no crea sanciones para las escuelas que no cumplan.

Recordatorios judiciales

El Proyecto deLey 4428 de la Cámara de Representantes requiere que las agencias de servicios previos al juicio envíen a los acusados tres recordatorios por mensaje de texto sobre su fecha en la corte. Los tribunales deben mantener esos mensajes como parte de sus registros. Los partidarios del proyecto de ley dicen que creen que ayudará a más personas a presentarse a sus citas judiciales obligatorias. La ley entra en vigor inmediatamente.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducido del inglés por Carlos Loera.