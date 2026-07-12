Un organismo de control de servicios públicos advierte sobre el aumento de las tarifas del agua a medida que los reguladores consideran las solicitudes

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CHICAGO — Los clientes en todo Illinois podrían enfrentar facturas de agua y alcantarillado más altas a medida que las empresas privadas de agua más grandes del estado buscan aumentos de tarifas y permiso para fusionarse.

Illinois American Water, la mayor empresa privada de agua del estado, está buscando un aumento de tarifas de $ 142 millones, lo que elevaría los costos típicos del agua para sus 357,000 clientes residenciales en alrededor de $ 14 por mes. Los clientes típicos de aguas residuales verían un aumento adicional de alrededor de $ 28 por mes.

Aqua Illinois, la segunda empresa privada de agua que atiende a más de 90,000 clientes en el estado, ha pedido a los reguladores que aprueben un aumento de $ 26.5 millones, lo que aumentaría las facturas promedio combinadas de tratamiento y suministro de agua en aproximadamente $ 23 por mes.

Pero a medida que la Comisión de Comercio de Illinois, ICC, por sus siglas en inglés, sopesa esos casos de tarifas, también está evaluando una fusión propuesta entre las empresas matrices de los dos servicios de agua. El Citizens Utility Board o CUB, un grupo de vigilancia, está pidiendo a la ICC que rechace la fusión.

El grupo de defensa del consumidor advierte que la aprobación de la fusión entre la empresa matriz de Illinois American, American Water, y la empresa matriz de Aqua, Essential Utilities, permitiría una consolidación del mercado sin precedentes.

"Illinois American y Aqua tienen un largo historial de quejas de los consumidores sobre el aumento de las facturas y el mal servicio, y nuestro testimonio de expertos muestra que no hay razón para creer que la fusión solucionará estos problemas", dijo la directora ejecutiva de CUB, Sarah Moskowitz, en un comunicado. "Es por eso que instamos a la ICC a rechazar este acuerdo o establecer fuertes barreras de protección para responsabilizar a estas empresas ante sus clientes que sufren desde hace mucho tiempo".

Después de que Illinois American comprara Prairie Path Water Company el mes pasado, que anteriormente proporcionaba agua a clientes en 15 condados en el norte y centro de Illinois, CUB estima que la aprobación de la fusión de las empresas matrices de Illinois American y Aqua Illinois significaría que más del 99.99% de los clientes de servicios públicos de agua y aguas residuales regulados en el estado serían atendidos por American Water y sus afiliados.

"El hecho de que las dos compañías privadas de agua más grandes de Illinois busquen tarifas más altas en 2026, ya que una empresa matriz intenta comprar otra, solo demuestra el punto de CUB de que las empresas están más interesadas en buscar mayores ganancias que en servir al bien público", dijo Moskowitz.

Si los reguladores lo aprueban, se espera que la fusión se cierre en el primer trimestre de 2027, según un comunicado de prensa conjunto de las empresas.

Qué pueden esperar los clientes

Ambas empresas de servicios de agua dicen que los aumentos de tarifas son necesarios para pagar las actualizaciones de infraestructura crítica y el mantenimiento de tuberías de agua, tanques de almacenamiento y equipos obsoletos.

Si el ICC lo aprueba en su totalidad, los clientes de Aqua Illinois pueden esperar que un aumento de tarifas entre en vigencia a fines de abril de 2027. El aumento sería de aproximadamente el 15% para los clientes residenciales promedio que pagan por la recolección y el tratamiento de aguas residuales además de sus facturas de agua, lo que elevaría las facturas mensuales a alrededor de $ 178, y casi el 30% para los clientes residenciales que no pagan por el tratamiento de aguas residuales, lo que elevaría sus facturas a alrededor de $ 102 por mes, según el aviso público de la empresa.

La empresa dijo que la solicitud también refleja su necesidad de reemplazar las líneas de servicio de plomo y defenderse contra las amenazas de seguridad cibernética.

CUB se opuso a la presentación de Aqua Illinois, diciendo que estaba impulsada más por los intereses de los accionistas y la "escandalosa" solicitud de la empresa de aumentar su retorno sobre el capital de los accionistas del 9,6% al 10,8%, lo que CUB dijo que la convertiría en la más alta de las principales empresas de servicios públicos del estado.

Rebecca Losli, presidenta de Illinois American, dijo que la solicitud de $ 142 millones de la empresa fue impulsada por aproximadamente $ 577 millones necesarios para "modernizar y fortalecer" sus sistemas de agua y aguas residuales en 2026 y 2027.

"Estas inversiones benefician directamente a las comunidades a las que servimos con orgullo y brindan a nuestros clientes un servicio aún más confiable y una mejor calidad del agua, desde el tratamiento hasta el grifo", dijo Losli. "Subraya el compromiso de nuestros empleados con la salud y la seguridad de nuestros clientes y las comunidades a las que servimos".

Al igual que con Aqua Illinois, Cub llamó la atención sobre la solicitud de Illinois American de aumentar su retorno sobre el capital de los accionistas del 9,84% al 10,75%.

El organismo de control instó a los clientes de Illinois American a asistir o enviar comentarios antes de un foro público de ICC en Bolingbrook el 14 de julio. Los clientes pueden enviar comentarios en línea o llamando a la División de Servicios al Consumidor de ICC al 1-800-524-0795 los días laborables de 8:30 a.m. a 5 p.m.

No se ha programado públicamente un foro sobre el caso de la tarifa de Aqua Illinois, ya que se encuentra en una etapa anterior, pero los clientes afectados aún pueden enviar comentarios en el sitio web de ICC.

El gobernador JB Pritzker firmó recientemente una legislación que requiere que la ICC ofrezca foros públicos para obtener comentarios de los clientes sobre futuros casos de tarifas, aunque el proyecto de ley no entrará en vigencia hasta el 1 de enero.

Se espera que la ICC se pronuncie sobre la fusión propuesta en noviembre, sobre el caso de la tarifa estadounidense de Illinois en diciembre y sobre el caso de la tarifa de Aqua Illinois en mayo de 2027.

Si se aprueba, el aumento de tarifas de Illinois American entraría en vigencia en enero de 2027 y el de Aqua Illinois a fines de abril de 2027.

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Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducido del inglés por Carlos Loera.