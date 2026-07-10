Mosquitos positivos con el virus del Nilo Occidental encontrados en el condado de DeKalb. Un profesor de NIU estudia lo que aún se desconoce sobre este insecto

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El virus del Nilo Occidental se detectó recientemente en mosquitos en el condado de DeKalb. Las enfermedades transmitidas por mosquitos matan a cientos de miles de personas cada año. Algunos historiadores creen que han matado a aproximadamente la mitad de todos los humanos que han vivido.

Un profesor de Northern Illinois University recibió una subvención de $ 40,000 para estudiar una importante incógnita: qué bacterias transportan los mosquitos.

El laboratorio de Shicheng Chen recibió la subvención de la Red de Innovación de Illinois. El laboratorio está estudiando la relación entre los mosquitos y los microorganismos ambientales.

Los investigadores están investigando específicamente las bacterias resistentes a los antibióticos, una amenaza creciente para la salud pública, especialmente en entornos de atención médica. Han encontrado que algunas de las bacterias en los mosquitos contienen genes de resistencia antimicrobiana, o genes AMR por sus siglas en inglés, que permiten que las bacterias sobrevivan a la exposición a los antibióticos.

"Algunas de estas bacterias", dijo Chen, "llevan los genes AMR que son casi idénticos a los que se encuentran en el hospital o en el entorno clínico".

El laboratorio de Chen ha recolectado mosquitos en áreas locales, incluidas las ciudadas DeKalb, Sycamore, Rockford y los condados Kane y Lee. Los investigadores esperan recolectar más mosquitos con fondos de la subvención.

La subvención apoyará el laboratorio de Chen a medida que los investigadores continúen estudiando los mosquitos.

"Podemos monitorear a los mosquitos", dijo Chen, "y luego veremos cuidadosamente qué tipo de bacterias transportan. Detallaremos el potencial emergente y los genes resistentes mucho antes ".

Chen dijo que ya sabemos que los mosquitos transportan una tonelada de virus y parásitos, pero no siempre sabemos qué bacterias transportan los insectos, cómo cambian las comunidades microbianas en los entornos o qué bacterias podrían afectar la salud humana.

Dijo que debido a que los mosquitos pasan diferentes etapas de su ciclo de vida en el agua y en la tierra, su microbioma puede proporcionar una instantánea del ecosistema en general.

También dijo que aprender más sobre las bacterias que transportan los mosquitos podría ayudar a preparar a las personas para futuros riesgos para la salud pública.

Traducido del inglés por Carlos Loera.