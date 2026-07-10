Mosquitos positivos con el virus del Nilo Occidental encontrados en el condado de DeKalb. Un profesor de NIU estudia lo que aún se desconoce sobre este insecto
El virus del Nilo Occidental se detectó recientemente en mosquitos en el condado de DeKalb. Las enfermedades transmitidas por mosquitos matan a cientos de miles de personas cada año. Algunos historiadores creen que han matado a aproximadamente la mitad de todos los humanos que han vivido.
Un profesor de Northern Illinois University recibió una subvención de $ 40,000 para estudiar una importante incógnita: qué bacterias transportan los mosquitos.
El laboratorio de Shicheng Chen recibió la subvención de la Red de Innovación de Illinois. El laboratorio está estudiando la relación entre los mosquitos y los microorganismos ambientales.
Los investigadores están investigando específicamente las bacterias resistentes a los antibióticos, una amenaza creciente para la salud pública, especialmente en entornos de atención médica. Han encontrado que algunas de las bacterias en los mosquitos contienen genes de resistencia antimicrobiana, o genes AMR por sus siglas en inglés, que permiten que las bacterias sobrevivan a la exposición a los antibióticos.
"Algunas de estas bacterias", dijo Chen, "llevan los genes AMR que son casi idénticos a los que se encuentran en el hospital o en el entorno clínico".
El laboratorio de Chen ha recolectado mosquitos en áreas locales, incluidas las ciudadas DeKalb, Sycamore, Rockford y los condados Kane y Lee. Los investigadores esperan recolectar más mosquitos con fondos de la subvención.
La subvención apoyará el laboratorio de Chen a medida que los investigadores continúen estudiando los mosquitos.
"Podemos monitorear a los mosquitos", dijo Chen, "y luego veremos cuidadosamente qué tipo de bacterias transportan. Detallaremos el potencial emergente y los genes resistentes mucho antes ".
Chen dijo que ya sabemos que los mosquitos transportan una tonelada de virus y parásitos, pero no siempre sabemos qué bacterias transportan los insectos, cómo cambian las comunidades microbianas en los entornos o qué bacterias podrían afectar la salud humana.
Dijo que debido a que los mosquitos pasan diferentes etapas de su ciclo de vida en el agua y en la tierra, su microbioma puede proporcionar una instantánea del ecosistema en general.
También dijo que aprender más sobre las bacterias que transportan los mosquitos podría ayudar a preparar a las personas para futuros riesgos para la salud pública.
Traducido del inglés por Carlos Loera.