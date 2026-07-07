Illinois acaba de prohibir los teléfonos celulares en las escuelas. ¿Cómo les ha ido a las escuelas del estado que ya las han prohibido?

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Los legisladores de Illinois acaban de aprobar un proyecto de ley que prohíbe a los estudiantes usar teléfonos celulares en clase. Ahora es uno de los más de 35 estados que restringen los teléfonos celulares y otros dispositivos en las escuelas.

En su discurso sobre el presupuesto a principios de este año, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que donde quiera que vaya, los padres le dicen que una de sus preocupaciones más profundas es el impacto de las redes sociales en sus hijos.

"Se está haciendo un daño real, y está interfiriendo con nuestra capacidad para brindar a los niños el entorno educativo más productivo posible", dijo el gobernador. "Es hora de sacar los teléfonos celulares del salón".

Esta primavera, el proyecto de ley de telefonía celular escolar del estado se aprobó fácilmente con apoyo bipartidista.

La ley de Illinois sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas entrará en vigor en el año escolar 2027-2028.

¿Cómo funcionará la prohibición del teléfono celular en la escuelas de Illinois?

Jessica Handy es la directora ejecutiva del grupo de defensa de la educación Stand for Children-Illinois. Acaba de publicar una guía para las escuelas que ahora crean un plan de teléfono celular.

"Creemos", dijo, "que esta es una de las políticas más impactantes que podemos aprobar en este momento".

Handy dice que las prohibiciones de "campana a campana" son el estándar de oro. Significa que no hay teléfonos desde la primera campana del día escolar hasta la última.

La nueva legislación de Illinois no es campana a campana. Prohíbe los teléfonos, así como otros dispositivos como audífonos y relojes inteligentes, durante el tiempo de instrucción. Handy dice que los distritos escolares individuales pueden elegir si permiten que los estudiantes usen sus teléfonos durante los períodos de descanso y el almuerzo o adoptan una prohibición total de campana a campana.

Desde el año pasado, 25 estados tenían prohibiciones de campana a campana.

En Illinois, el plan incluye excepciones específicas para estudiantes con necesidades médicas, adaptaciones para discapacitados y, en algunos casos, estudiantes del idioma inglés.

La legislación también prohíbe a los distritos escolares dar a los estudiantes suspensiones o expulsiones fuera de la escuela si su única infracción es ser atrapados usando un dispositivo. Si el estudiante lo está usando para participar en otros tipos de mala conducta, se puede aplicar ese nivel de disciplina.

La guía de Stand for Children describe las opciones que tienen las escuelas. Pueden hacer que los estudiantes guarden sus teléfonos en bolsas selladas magnéticamente, los guarden en casilleros centralizados para teléfonos celulares o los dejen en sus casilleros regulares.

"Vemos que los lugares en los que funciona mejor son lugares que tienen almacenamiento seguro y centralizado de teléfonos", dijo Handy.

Eso es más fácil para las escuelas más pequeñas donde los estudiantes pasan por el mismo conjunto de puertas. Muchas escuelas compran las bolsas magnéticas Yondr, pero pueden ser caras, a menudo alrededor de $ 25 por bolsa. Además, alrededor del 25% tienen que ser reemplazados cada año porque están perdidos o dañados. Pero Handy dice que el concepto de la bolsa es más importante que la marca.

"Un sobre también funcionaría", dijo. "Hay otras formas de guardar un teléfono en una bolsa sin hacer esa inversión si parece demasiado costoso en este momento".

¿Las prohibiciones de teléfonos celulares en la escuela realmente funcionan?

En promedio, los adolescentes pasan aproximadamente una hora del día escolar en sus teléfonos inteligentes, principalmente desplazándose por las redes sociales. Si el objetivo es que los estudiantes pasen menos tiempo en sus teléfonos, los estudios demuestran que sí. El uso del teléfono puede disminuir significativamente.

Handy dice que el beneficio de eso es bastante sencillo.

"Esto tiene el potencial", dijo, "de aumentar realmente el tiempo de aprendizaje de forma gratuita, esencialmente".

Pero, ¿las prohibiciones conducen a mejores resultados académicos? A nivel nacional, la investigación muestra una diferencia mínima en la puntuación de las pruebas, aunque solo se ha estudiado unos pocos años.

Peter Medlin Bolsas Yondr desbloqueadas en Hinckley Big-Rock High School

Un pequeño distrito en el norte de Illinois prohibió los teléfonos hace dos años. ¿Cómo va todo?

Hinckley-Big Rock es un distrito pequeño en el condado de DeKalb. Fue uno de los muchos distritos de Illinois que implementó prohibiciones de teléfonos celulares en los últimos años. El distrito acaba de terminar su segundo año con una prohibición de campana a campana.

"Si te miran con él", dijo la superintendente Jessica Sonntag, "va a la oficina, lo recoges al final del día. Si te dan una segunda oportunidad, los padres tienen que recogerla. Si se trata de una tercera ofensa, entonces es una consecuencia específica del estudiante que resolvemos con los padres sobre lo que va a cambiar ese comportamiento ".

En dos años, dice que solo han tenido dos estudiantes que llegaron a ese tercer nivel.

Sonntag dice que la política ha sido un éxito.

"Hemos visto muchos menos problemas disciplinarios, más interacciones sociales positivas", dijo. "Los niños son más extrovertidos, los pasillos son más ruidosos, están llenos de energía, el comedor está activo".

El distrito extendió su período de almuerzo para permitir que los estudiantes jueguen baloncesto en el gimnasio o caminen afuera. Los juegos de mesa como Battleship han tenido un renacimiento. Incluso Tech Decks, las patinetas de dedo que fueron un elemento básico a principios de la década de 2000, han regresado.

Pero Sonntag sabe que solo porque han visto una caída en las referencias de la oficina y las calificaciones reprobadas, la correlación no necesariamente es igual a la causalidad.

"¿Existe realmente alguna correlación entre los teléfonos celulares fuera de la escuela y el rendimiento académico?" dijo Sonntag. "Tal vez no pueda señalar eso específicamente, pero lo que diré es: cuando los niños están menos distraídos, tienen la oportunidad de asimilar la información. Están más listos para aprender ".

Dice que también están viendo menos problemas de salud mental. A nivel nacional, la investigación inicial muestra que después de las prohibiciones de teléfonos celulares, el bienestar de los estudiantes disminuye, pero luego rebota al año siguiente. Lo mismo ocurre con la disciplina escolar.

Sonntag escuchó historias de otras escuelas sobre lo difícil que podría ser la transición, pero dice que fue sin problemas en Hinckley-Big Rock.

"Cambió tan rápido", dijo. "Los niños se adaptaron muy rápido. El entorno comenzó a cambiar y a ser más positivo tan rápido ".

Dice que el distrito tiene la suerte de ser lo suficientemente pequeño como para que la implementación y la comunicación con los padres fueran más fáciles.

Al igual que muchos distritos, Hinckley-Big Rock utilizó una subvención para comprar bolsas Yondr selladas magnéticamente para que los estudiantes de secundaria y preparatoria guarden sus teléfonos. Dice que les costó alrededor de $ 12,000.

Sonntag dice que algunos padres ahora también los usan en casa.

"Pusimos algunas cerraduras en toda nuestra comunidad, como los mecanismos de desbloqueo de bolsas Yondr", dijo, "y les dijimos a los padres, como, puedes usarlos como quieras".

El superintendente dijo que los maestros completamente apoyan la medida, pero también los obligó a hacer algunos cambios inesperados en el aula.

"Nuestros maestros han dicho que tuvieron que volver a aprender a enseñar de campana a campana", dijo. "Eso es bastante vulnerable para que lo digan, porque en el pasado, si terminaban su lección, decían 'Nos quedan unos minutos, pueden sacar sus teléfonos', y no podían decir eso".

En este momento, dice que no se arrepienten de la política. De hecho, reducir la tecnología ha ido tan bien que no se detienen con los teléfonos.

La pandemia aumentó el número de distritos escolares que van "1:1", lo que significa que le dan a cada estudiante una tableta o computadora portátil, generalmente una Chromebook, para usar durante la clase y, a menudo, llevar a casa.

Sonntag dice que Hinckley-Big Rock está considerando retroceder el reloj. El distrito puede dejar de emitir Chromebooks a los estudiantes y, en cambio, volver a la cantidad de escuelas que operaban hace más de 10 años: usar carros de computadoras portátiles que los maestros pueden llevar a los salones cuando sea necesario.

Abbott Middle School en Elgin

Primer año de una prohibición en uno de los distritos más grandes del estado

U-46 en Elgin es el segundo distrito escolar más grande del estado. Acaban de terminar su primer año con prohibiciones de campana a campana en sus siete escuelas intermedias.

Heather Hodal es subdirectora de Abbott Middle School. Una de las primeras diferencias que notó fue un pasillo y un comedor más ruidosos.

"Los estudiantes traen barajas de cartas de Uno", dijo Hodal, "porque ahora tienen que interactuar entre sí en el almuerzo y jugar juegos entre sí, [traer] pegatinas".

Pero dice que el impacto ha sido mucho más profundo que unos pocos juegos de cartas adicionales.

"Los maestros decían durante todo el año, este año se siente diferente", dijo. "Se siente mejor".

Dice que los estudiantes estaban más comprometidos en clase, prestando más atención y teniendo más discusiones.

Puede imaginar que los estudiantes más comprometidos que prestan más atención también se desempeñarán mejor en clase. Todavía es temprano, pero los funcionarios del distrito dicen que todas las escuelas experimentaron un crecimiento en matemáticas y artes del idioma inglés durante el primer año.

"El [cambio] más drástico este año", dijo, "fue en el comportamiento, que espero que a largo plazo conduzca a esos cambios académicos aún mayores".

Hubo menos peleas y una caída significativa en las infracciones relacionadas con el teléfono celular.

Para implementar la prohibición de campana a campana, el U-46 también compró bolsas Yondr. Los estudiantes pueden optar por guardar sus teléfonos en la bolsa o dejarlos en sus casilleros.

Incluso limitando la política a las escuelas secundarias, U-46 es mucho más grande que Hinckley-Big Rock. Hodal dice que los líderes del distrito tenían que asegurarse de que la comunicación fuera consistente en todas las escuelas.

Las prohibiciones de teléfonos celulares ponen ansiosos a algunos padres. ¿Cómo se pondrán en contacto con sus hijos durante una emergencia? Es una preocupación comprensible en la era de los tiroteos masivos. Hodal dice que eso hizo que fuera aún más importante explicar por qué el distrito adoptó la política.

"Organizamos básicamente una noche de preguntas y respuestas de puertas abiertas con los padres", dijo, "repasando toda la política. Podrían llevar a sus estudiantes a eso. Creo que esa intencionalidad hizo un mejor proceso ".

A medida que el año escolar comenzó, ayudó que cada vez que un estudiante pedía usar un teléfono, ya sea un teléfono celular personal o un teléfono escolar, se le permitía hacerlo. Para el final del año, Hodal dice que muchos estudiantes habían memorizado números de teléfono importantes por primera vez.

Su consejo para las escuelas que ahora desarrollan sus propias políticas: manténgase constante en la forma en que explica la política a los alumnos y padres, así como en las expectativas y consecuencias.

Traducido del inglés por Carlos Loera.