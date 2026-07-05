Una nueva exposición fotográfica de DeKalb destacará las iglesias locales

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En 2020, el Museo Ellwood House y el Centro de Historia del Condado de DeKalb comenzaron un proyecto que destaca la diversa historia del Condado de DeKalb. La exposición Arts in Action de este año se centra en la historia negra y latina de la zona. Se inauguró el 27 de junio en el Museo Ellwood House.

Audrey King, directora asistente y curadora en jefe del Museo Ellwood House, dijo que la exposición fotográfica "Power of Place" destaca el papel de las iglesias locales.

"A pesar de que esa no era la intención original", explicó King, "centrarse en los lugares de culto, estos lugares, por supuesto, son muy significativos para mucha gente, por lo que las historias terminaron comenzando allí".

Se presentan la Iglesia de Santa María de DeKalb y la Iglesia Israel de Dios de Sycamore. La fotógrafa es Jayla Trenyce, graduada de Northern Illinois University.

"Queríamos que ella corriera con esta exhibición y realmente la hiciera suya como artista", dijo King, "como fotógrafa, para contar la historia que sentía que le destacaba mientras hacía el proyecto".

King dijo que, fuera de la exposición, Arts in Action traerá dos nuevas piezas de arte público.

"Que es algo completamente nuevo", dijo, "y así, junto con la exposición que se inauguró este fin de semana, tenemos la inauguración de una nueva escultura y un letrero histórico que estarán en el histórico barrio Third Ward/Pleasant Street de DeKalb".

También se mostrará un letrero histórico en Sycamore.

Las organizaciones sin fines de lucro recibieron $ 20,000 a través de una subvención de Healing Illinois para la iniciativa Arts in Action de este año. La subvención apoya proyectos que se centran en la curación racial.

Healing Illinois está financiado por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois en asociación con The Field Foundation of Illinois.

Traducido del inglés por Carlos Loera.