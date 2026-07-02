Freeport News: El evento de reciclaje electrónico es un éxito, el plan para mantener más seguras las calles del noroeste de Illinois está en marcha y un favorito de los fans regresa para la feria del condado de Stephenson de este año

Evento de reciclaje electrónico reúne más de 20,000 libras de desechos

Residentes de Freeport evitaron que más de 10 toneladas de desechos electrónicos terminaran en vertederos locales durante el evento de reciclaje de electrónicos de la ciudad el mes pasado.

Funcionarios de la ciudad dicen que se recolectó un total de 20,894 libras de desechos electrónicos durante el evento del 6 de junio, incluyendo más de 13,700 libras solo de televisores viejos. La recolección anual brinda a los residentes una manera segura y legal de desechar electrónicos que no pueden tirarse junto con la basura doméstica regular bajo la ley de Illinois.

Los artículos aceptados incluyeron televisores, torres de computadora, laptops, impresoras, sistemas de videojuegos, reproductores de DVD, teclados y otros dispositivos electrónicos. La ciudad dice que el evento también ayuda a reducir los tiraderos ilegales y protege el medio ambiente al asegurar que los materiales peligrosos sean reciclados correctamente.

Los residentes que no pudieron asistir al evento todavía pueden reciclar electrónicos durante todo el año a través de los centros de reciclaje de Keep Northern Illinois Beautiful, aunque algunos artículos pueden requerir una cuota de reciclaje.

Kuberski nombrada Presidenta Emérita de Highland Community College

La Junta de Síndicos de Highland Community College ha honrado a la presidenta saliente, Chris Kuberski, con el título de Presidenta Emérita.

El reconocimiento llega mientras Kuberski se jubiló el 30 de junio después de una distinguida carrera de más de 40 años en la educación superior. Se desempeñó como presidenta de Highland desde julio de 2020, después de cinco años como vicepresidenta ejecutiva. Durante su gestión, el colegio fortaleció su enfoque en el éxito estudiantil, el desarrollo de la fuerza laboral y sus valores culturales centrales de Rise Up, Open Up, Own It, Be Bold y One HCC.

El título de Presidenta Emérita reconoce el destacado servicio de Kuberski y le permite mantener una relación continua con el colegio durante su jubilación. Highland dio oficialmente la bienvenida al Dr. Jamal Scott como su nuevo presidente, marcando el inicio del siguiente capítulo de la institución.

Puedes escuchar directamente a Chris, Jamal y al presidente de la Junta de HCC, Doug Block, visitando nuestro sitio web y escuchando su entrevista con Alan Wenzel, de Freepod.

Pearl City nombra nuevo superintendente

El Distrito Escolar de Pearl City ha seleccionado a su próximo superintendente.

La junta escolar anunció que Brent Chrisman se convertirá en superintendente a partir del 1 de julio de 2027. Chrisman se ha desempeñado como director del distrito durante los últimos siete años y continuará como director mientras también asume las responsabilidades de superintendente en un rol de liderazgo de doble capacidad. El distrito dice que la transición está diseñada para brindar continuidad a estudiantes, personal y la comunidad mientras el actual superintendente, Mike Schiffman, se prepara para dejar el cargo.

En un mensaje a la comunidad, los líderes del distrito elogiaron el compromiso de Chrisman con las escuelas de Pearl City y expresaron confianza en su visión para el futuro del distrito. Chrisman asumirá oficialmente las funciones de superintendente al inicio del año escolar 2027-2028.

Freeport Art Museum adelanta proyecto de mejoras de fachada

El centro de Freeport está recibiendo otro impulso a través del programa de Subvenciones para Mejoras de Fachadas 2026 de la ciudad.

Entre los siete proyectos que reciben financiamiento se encuentra el Freeport Art Museum, ubicado en 22 East Exchange Street. Las renovaciones planeadas incluyen una nueva entrada principal, puertas y ventanas actualizadas, y un nuevo toldo de entrada como parte de la transformación continua del museo. Funcionarios de la ciudad dicen que las mejoras ayudarán a preservar una de las propiedades históricas del centro, mientras se crea un destino más acogedor que se espera aumente el tráfico peatonal y apoye a los negocios cercanos.

El programa de Subvenciones para Mejoras de Fachadas está diseñado para fomentar la inversión privada, fortalecer los esfuerzos de revitalización del centro y mejorar la apariencia de los edificios comerciales en todo el distrito histórico de negocios de Freeport.

Plan de Calles Seguras del Noroeste de Illinois avanza

Un esfuerzo regional para hacer más seguras las carreteras en todo el noroeste de Illinois está avanzando.

El Plan de Acción de Seguridad Northwest Illinois Safe Streets for All está entrando en sus etapas finales, reuniendo a los condados de Carroll, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson y Whiteside para identificar maneras de reducir muertes y lesiones graves de tránsito. El plan, dirigido por Blackhawk Hills Regional Council con apoyo de una subvención federal de Safe Streets and Roads for All, ayudará a priorizar mejoras futuras como intersecciones más seguras, acceso peatonal y para bicicletas, cambios en el diseño de carreteras y otras medidas de seguridad comprobadas.

Una vez finalizado, el plan de acción también posicionará a los gobiernos locales para competir por futuras subvenciones federales de implementación, ayudando a traer fondos adicionales de seguridad vial a comunidades en todo el noroeste de Illinois.

Agricultores del área se muestran optimistas después de las lluvias de junio

Las lluvias de junio están dando renovado optimismo a agricultores en todo el norte de Illinois, mientras la temporada de cultivo entra en una etapa crítica.

Después de un inicio seco de la temporada, las lluvias oportunas durante junio han mejorado la humedad del suelo y han ayudado a los cultivos de maíz y soya a progresar con fuerza en el noroeste de Illinois, incluyendo los condados de Stephenson, Jo Daviess, Carroll y Ogle. Los agricultores dicen que la humedad llegó en una etapa crucial para el desarrollo de los cultivos, aliviando el estrés en las plantas jóvenes y mejorando el potencial de rendimiento.

Aunque los productores todavía necesitarán condiciones favorables durante el resto del verano, muchos dicen que las lluvias recientes han mejorado significativamente las condiciones de los campos y aumentado la confianza al entrar en julio. Expertos agrícolas continúan monitoreando los cultivos, señalando que lluvias constantes y temperaturas moderadas seguirán siendo clave para una cosecha exitosa.

Tres personas heridas en choque en el puente Grand Detour

Tres personas resultaron heridas después de un choque de múltiples vehículos en el puente Grand Detour en el Condado de Ogle.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ogle dice que el choque ocurrió en Illinois Route 2 cuando un vehículo que viajaba hacia el sur, conducido por un hombre de Oregon de 69 años, presuntamente cruzó hacia el carril en dirección norte. Los investigadores dicen que una SUV que viajaba hacia el norte se desvió para evitar un choque de frente, pero fue golpeada, enviándola contra una barrera de protección antes de chocar con un segundo vehículo.

Tres personas fueron trasladadas a un hospital del área con heridas menores. El puente fue cerrado temporalmente mientras equipos de emergencia respondían y despejaban la escena. El conductor acusado de cruzar la línea central recibió citaciones por uso indebido de carril, no reducir la velocidad para evitar un accidente y violaciones de tránsito adicionales.

Trabajos en Illinois Route 2 en marcha en el Condado de Ogle

Conductores en el Condado de Ogle deben seguir atentos a posibles retrasos a lo largo de Illinois Route 2 mientras avanzan los proyectos de mejora del transporte.

Los trabajos de mantenimiento continúan en el puente Grand Detour, donde los automovilistas podrían encontrar restricciones temporales de carril mientras las cuadrillas completan reparaciones diseñadas para extender la vida útil del histórico cruce sobre el Rock River. Mientras tanto, el Illinois Department of Transportation continúa con trabajos de ingeniería y ambientales en el corredor de Route 2 entre Byron y Rockford. Ese proyecto a largo plazo incluye mejoras de seguridad propuestas, como acotamientos más amplios, carriles de rebase, curvas más rectas y espacios para ciclistas y peatones.

Aunque la construcción en el corredor de Byron a Rockford todavía está a varios años de distancia, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, obedecer los señalamientos de zonas de trabajo y esperar retrasos ocasionales en áreas de construcción activa.

El ciberacoso ahora incluye imágenes de IA

Una nueva ley de Illinois que entró en vigor el 1 de julio amplía las protecciones contra el ciberacoso al abordar el creciente uso indebido de la inteligencia artificial en las escuelas.

House Bill 3851 actualiza la definición estatal de ciberacoso para incluir imágenes explícitas o dañinas generadas por IA de estudiantes. Legisladores dicen que el cambio da a los distritos escolares autoridad más clara para investigar y responder cuando el comportamiento en línea interrumpe la educación de un estudiante, incluso si el incidente ocurre fuera del campus.

El senador estatal Steve Stadelman dice que la tecnología de IA ha creado nuevas preocupaciones de seguridad, mientras que el senador Li Arellano Jr. dice que el objetivo es prevenir el acoso antes de que escale a situaciones más graves. También se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre seguridad en línea y sobre reportar el acoso digital temprano.

Nuevas leyes sobre la renovación de licencias de conducir para conductores mayores

Otra nueva ley efectiva el 1 de julio cambia las reglas de renovación de licencias para conductores mayores.

Bajo la Road Safety and Fairness Act, los conductores ya no estarán obligados a tomar un examen práctico de manejo a partir de los 79 años. En cambio, solo los automovilistas de 87 años o más necesitarán un examen anual de manejo detrás del volante para renovar su licencia. Los conductores de 79 años en adelante todavía deben pasar un examen de la vista, y aquellos con infracciones de tránsito también podrían estar obligados a tomar un examen escrito.

La ley también crea un proceso que permite a familiares inmediatos reportar preocupaciones sobre la capacidad cognitiva o física de un ser querido para manejar. Datos estatales muestran que los conductores de 75 años o más están involucrados en la menor cantidad de choques de cualquier grupo de edad, ayudando a generar apoyo bipartidista para la legislación.

La agricultura regenerativa recibe nuevo enfoque en Illinois

La agricultura regenerativa está ganando impulso en todo Illinois, con nuevos esfuerzos de investigación, educación y conservación llegando a agricultores en el noroeste de Illinois.

La iniciativa I-Regen de University of Illinois está ampliando alianzas para promover prácticas como cultivos de cobertura, labranza reducida, diversidad de cultivos y mejor manejo del pastoreo. Sus defensores dicen que estas técnicas pueden mejorar la salud del suelo, reducir la erosión, conservar agua y hacer que las granjas sean más resistentes tanto durante sequías como durante lluvias intensas.

Para agricultores en condados como Jo Daviess, Carroll, Stephenson y Ogle, donde la agricultura sigue siendo una piedra angular de la economía local, las prácticas regenerativas están despertando un interés creciente mientras los productores buscan maneras de proteger la productividad y reducir costos de insumos a largo plazo. University of Illinois Extension dice que el objetivo es ayudar a que las granjas sigan siendo ambiental y económicamente sostenibles por generaciones.

Music on Chicago este fin de semana

¿Buscas una manera de iniciar tu fin de semana del Día de la Independencia? Music on Chicago regresa al centro de Freeport el jueves 3 de julio.

The Greater Freeport Partnership está organizando el concierto al aire libre en FAM Arts Plaza, en 11 a 15 East Douglas Street. Las puertas abren a las 5:00 p. m., con presentaciones en vivo de Synergy Band y The Real Deal. La entrada es una donación de $5, mientras que niños de cinco años o menos entran gratis. También habrá food trucks y bebidas disponibles en el lugar.

Music on Chicago es uno de los eventos de verano característicos de Greater Freeport Partnership, reuniendo entretenimiento en vivo, vendedores locales y visitantes para apoyar a los negocios del centro y crear una reunión comunitaria vibrante en el corazón de Freeport.

Dónde ver fuegos artificiales localmente

Si estás buscando fuegos artificiales esta semana del Día de la Independencia, tendrás muchas opciones cerca de casa.

El jueves 2 de julio, Cedarville inicia la celebración con su exhibición anual de fuegos artificiales. El viernes 3 de julio, visita el centro de Freeport para Music on Chicago antes de disfrutar de los fuegos artificiales de la ciudad en Krape Park esa noche. Galena también iluminará el cielo el 3 de julio con su exhibición anual de fuegos artificiales en el recinto ferial.

El sábado 4 de julio, Stockton concluye su festival del Día de la Independencia con fuegos artificiales después de un día completo de actividades familiares. Comunidades cercanas, incluyendo Rockford, DeKalb y Dubuque, también tendrán exhibiciones del 4 de julio. Antes de salir, los organizadores animan a todos a revisar las páginas locales de eventos o los sitios web municipales para conocer los horarios de inicio y cualquier actualización relacionada con el clima.

Shannon — viernes 3 de julio

Davis Junction — viernes 3 de julio

Galena — sábado 4 de julio

Elizabeth — sábado 4 de julio

Mount Carroll — sábado 4 de julio

Savanna — sábado 4 de julio

Mount Morris — sábado 4 de julio

Byron — sábado 4 de julio

Rochelle — sábado 4 de julio

La ciencia detrás de los fuegos artificiales en SRC

Si alguna vez te has preguntado qué hace que los fuegos artificiales exploten en colores brillantes, el Senior Resource Center en Freeport tiene un programa justo para ti.

El próximo evento Science Spot del centro, “Behind the Boom: The Science Behind Fireworks”, se llevará a cabo el lunes 6 de julio, de 1:00 a 2:30 p. m. Los participantes aprenderán cómo diferentes elementos químicos crean las coloridas exhibiciones que se ven durante las celebraciones del Día de la Independencia, construirán su propio mini cohete de popote y verán demostraciones científicas seguras y prácticas.

Science Spot está diseñado para hacer que la ciencia sea divertida y accesible para adultos, sin necesidad de conocimiento científico previo. El costo es de $5, pero el espacio es limitado, por lo que se requiere inscripción anticipada. Para reservar un lugar, llama al Senior Resource Center al 815-235-9777.

La importancia de la proteína y la actividad física en el envejecimiento, evento en Galena

Adultos mayores que buscan mantenerse fuertes e independientes están invitados a un programa de envejecimiento saludable en Galena la próxima semana.

El Senior Resource Center, en colaboración con University of Illinois Extension, está organizando “Protein, Physical Activity, and Aging: What You Need to Know” el martes 7 de julio, de 1:00 a 3:00 p. m. en Midwest Medical Center. El programa explicará cómo consumir suficiente proteína y mantenerse físicamente activo puede ayudar a desacelerar la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, mejorar el equilibrio, apoyar la salud ósea y mantener la independencia.

Expertos en salud dicen que los adultos comienzan naturalmente a perder masa muscular alrededor de los 30 años, y que el proceso se acelera después de los 60, haciendo que la nutrición adecuada y el ejercicio regular sean más importantes que nunca. El programa cuesta $5 y se recomienda la inscripción anticipada. Para registrarte, visita go.illinois.edu/jsw o llama al 815-858-2273.

Lunch and Learn de 100 Women Who Care en SRC

Conoce cómo un grupo de mujeres locales está haciendo una gran diferencia para organizaciones sin fines de lucro del Condado de Stephenson durante un próximo Lunch and Learn en Freeport.

El Senior Resource Center tendrá una presentación sobre 100 Women Who Care el jueves 9 de julio, de mediodía a 1:00 p. m. La organización reúne a mujeres que combinan sus donaciones trimestrales, permitiendo que una organización local sin fines de lucro reciba una contribución caritativa significativa cada trimestre. Desde su fundación, el modelo de donación ha ayudado a organizaciones sin fines de lucro en todo el país a financiar proyectos y ampliar servicios sin campañas largas de recaudación de fondos.

El programa gratuito explicará cómo funciona la organización, el impacto que está teniendo localmente y cómo las mujeres pueden involucrarse. Se anima a los asistentes a traer su propio almuerzo. Se agradece la inscripción y puedes llamar al 815-235-9777.

El rodeo regresa a la Feria del Condado de Stephenson

Una de las tradiciones más populares de la Feria del Condado de Stephenson está de regreso este verano.

Después de varios años de ausencia, la acción del rodeo regresa a la Feria del Condado de Stephenson en Freeport con un rodeo profesional programado para la noche del viernes 25 de julio. Los fanáticos pueden esperar eventos clásicos, incluyendo monta de toros, carreras de barriles, monta de caballos con montura y lazo en equipo, mientras vaqueros y vaqueras de la región compiten por premios en efectivo y por el orgullo de ganar.

Los organizadores de la feria dicen que traer de vuelta el rodeo ha sido una de las adiciones más solicitadas por la comunidad y refleja la fuerte herencia agrícola de la feria. El rodeo se une a una semana completa de entretenimiento, exhibiciones de ganado, juegos mecánicos, exposiciones, eventos en la pista principal y actividades familiares cuando la Feria del Condado de Stephenson regrese al recinto ferial más adelante este mes. Los organizadores animan a los visitantes a comprar boletos con anticipación y revisar el horario de la feria para conocer los horarios de los eventos.

Para cerrar…

Antes de despedirnos esta semana, una nota de programación para nuestros oyentes. ¿Sabías que puedes leer cualquiera de nuestros guiones en cualquier momento en nuestro sitio web? Además de “transmitir” nuestro pódcast cada semana, también publicamos una versión impresa de cada episodio semanal de noticias en nuestro sitio web,www.freepod.org. La versión impresa te permite avanzar a tu propio ritmo para absorber las noticias que te has estado perdiendo.

Y debido a la naturaleza de un pódcast, también puedes recibir las noticias cuando tú quieras. Aunque publicamos estos noticieros cada jueves al mediodía, están disponibles en cualquier momento. Así que, aunque apreciamos si piensas en Freepod como una cita para escuchar, la realidad es que puedes descargar nuestros episodios y reproducirlos cuando tengas tiempo.

Y no son solo nuestros noticieros. Nuestras entrevistas también están disponibles para escucharse en cualquier momento, incluyendo la entrevista de esta semana pasada. Hablé con Kris Valkema, vocalista principal de Blackcat Manor. Además de ser un solucionador de problemas tecnológicos para FSD 145, Kris lidera la banda local que ha realizado giras por Estados Unidos y Canadá, e incluso tuvo una canción incluida en una serie nacional de televisión.

Este próximo martes, Alan Wenzel conversará con Katie Boyer sobre la próxima Feria del Condado de Stephenson. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 7 de julio, pero también podrás escucharla en cualquier momento después de eso. Puedes encontrarla, junto con todas nuestras demás entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuches tus pódcasts.

Queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Media Studies de Highland Community College por producir este pódcast.

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