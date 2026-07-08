© 2026 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

La recepción de apertura de una exposición de arte de Rockford servirá como un espacio seguro para que los inmigrantes aprendan unos de otros

Northern Public Radio | By Yvonne Boose
Published July 8, 2026 at 2:00 PM CDT
Yvonne Boose

Read in English

Una galería de arte de Rockford mostrará obras creadas por inmigrantes locales.
Laura Gomel es la directora ejecutiva de 317 Art Collaborative. Dijo que la exposición será más que una exposición de arte. Será una forma de que las personas se conozcan entre sí.

"No deberíamos tener miedo de las diferencias que tenemos", agregó. "Entonces sabes que la próxima vez que vean algo en las noticias, van a estar mucho más motivados para salir y hacer algo".

Gomel se asoció con Linda Zuba, defensora de Welcome with Dignity 815, para solicitar artistas. Gomel dijo que la recepción de apertura de la exposición tendrá servicios para inmigrantes.

"Si alguien que conoces necesita ayuda con un problema legal o lo que sea, eso los pone en contacto con cosas así, solo para saber dónde están los recursos para las personas que pueden no saber", dijo.

Gomel dijo que 317 Art Collaborative es un espacio seguro para todos.
"Solo en el día a día, si algo te está sucediendo en la cuadra y necesitas refugio, ven aquí", dijo.

La recepción de apertura de "A Nation of Immigrants: United We Stand" comienza a las 5 p.m. el viernes 10 de julio en 317 Art Collaborative. La exposición permanecerá hasta agosto.

Traducido del inglés por Carlos Loera.
Revisado por Jessica Arzate y Yaritza Salgado.
Yvonne Boose
Yvonne covers arts, culture and spiritual expression, including how members of community cultural groups are finding creative and innovative ways to enrich their personal lives through these expressions individually and within the context of their larger communities. She is a graduate of the Illinois Media School. Boose also hosts of "Poetically Yours" on WNIJ.
See stories by Yvonne Boose