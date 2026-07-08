La recepción de apertura de una exposición de arte de Rockford servirá como un espacio seguro para que los inmigrantes aprendan unos de otros

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Una galería de arte de Rockford mostrará obras creadas por inmigrantes locales.

Laura Gomel es la directora ejecutiva de 317 Art Collaborative. Dijo que la exposición será más que una exposición de arte. Será una forma de que las personas se conozcan entre sí.

"No deberíamos tener miedo de las diferencias que tenemos", agregó. "Entonces sabes que la próxima vez que vean algo en las noticias, van a estar mucho más motivados para salir y hacer algo".

Gomel se asoció con Linda Zuba, defensora de Welcome with Dignity 815, para solicitar artistas. Gomel dijo que la recepción de apertura de la exposición tendrá servicios para inmigrantes.

"Si alguien que conoces necesita ayuda con un problema legal o lo que sea, eso los pone en contacto con cosas así, solo para saber dónde están los recursos para las personas que pueden no saber", dijo.

Gomel dijo que 317 Art Collaborative es un espacio seguro para todos.

"Solo en el día a día, si algo te está sucediendo en la cuadra y necesitas refugio, ven aquí", dijo.

La recepción de apertura de "A Nation of Immigrants: United We Stand" comienza a las 5 p.m. el viernes 10 de julio en 317 Art Collaborative. La exposición permanecerá hasta agosto.

Traducido del inglés por Carlos Loera.

Revisado por Jessica Arzate y Yaritza Salgado.