Qué sabemos sobre el tiroteo mortal en Biddeford, Maine, en el que estuvo involucrado ICE

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Un inmigrante murió en un tiroteo en el que ICE estuvo involucrado. Ocurrió en Biddeford, Maine, la mañana del 13 de julio de 2016, a menos de una semana del homicidio del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas.

La Policía de Biddeford confirmó los hechos a medios locales. La Policía Estatal y Seguridad Pública investigan, y se espera la intervención del FBI.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) dijo que el hombre fallecido era colombiano, de 26 años de edad, y estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estuvo involucrado en un tiroteo mortal en Biddeford, Maine, el lunes 13 de julio de 2026, cerca de las 7:18 am ET (hora local), confirmaron el Departamento de Policía de Biddeford y la Policía Estatal de Maine a Factchequeado.*

La Fiscalía General de Maine dijo a Factchequeado que está investigando el tiroteo y que según el reporte preliminar, el funcionario de ICE realizaba un operativo de deportación “cuando el individuo intentó huir en un vehículo dirigiéndose al agente” y que en ese momento el agente disparó. La Fiscalía añadió que el agente fue puesto en licencia administrativa conforme al protocolo estándar para los casos de tiroteos en los que participa la policía” mientras avanza la investigación.

El senador independiente Angus King declaró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la persona fallecida era un hombre de unos 20 años al que se le había ordenado abandonar el país. Añadió que el DHS le comunicó que la persona había usado “el vehículo como arma” y que un agente de ICE le había disparado, según el canal de noticias WMTW 8 ABC.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) dijo en un comunicado que el hombre fallecido es un ciudadano colombiano, tenía 26 años de edad y estaba autorizado a trabajar en los Estados Unidos, porque se le había asignado un número de Seguro Social.

La cancillería de Colombia en un correo electrónico informó a Factchequeado que “está en contacto con las autoridades estadounidenses pertinentes y con representantes de organizaciones comunitarias que prestan asistencia en el caso”.

“Los funcionarios consulares están trabajando para confirmar formalmente la identidad y la nacionalidad del individuo y para determinar los procedimientos apropiados de acuerdo con los protocolos legales y consulares aplicables”, dijo Mercedes Osma-Peralta, jefa de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Embajada de Colombia en Estados Unidos la tarde del 13 de julio de 2026. “La Embajada seguirá de cerca el caso y prestará la asistencia consular que sea necesaria”.

La Policía de Biddeford compartió con Factchequeado un comunicado en el que dice que en la mañana respondió a varias llamadas relacionadas con un incidente que ocurrió en la intersección de las calles Pool y Hill. “En el incidente participó personal de ICE”, señaló.

La Policía Estatal de Maine (MSP) dijo que está en Biddeford prestando asistencia en el tiroteo mortal en el que se vio involucrado un agente del ICE. “No somos la agencia principal a cargo; esa responsabilidad recae en la Fiscalía General”, señaló la vocera Shannon Moss.

Uno de los primeros en informar del tiroteo fue el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, del Partido Demócrata: “Esta mañana se produjo un tiroteo en Biddeford. Una persona perdió la vida. ICE estuvo involucrado”, escribió en una publicación en Facebook a las 7:18 am ET.

El hecho ocurre a menos de una semana de que un agente del ICE disparara y matara a Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas.

Hasta este momento, las autoridades no han confirmado el nombre de la persona fallecida. Factchequeado se puso en contacto con ICE y el DHS, pero hasta ahora no han respondido.

Biddeford es una ciudad de unos 23,000 habitantes, ubicada a unas 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Portland.

Chellie Pingree, representante federal por el Partido Demócrata, dijo en una publicación de X (antes Twitter) que está “profundamente consternada y enojada” y exigió respuestas.

Noticia en desarrollo…

* Actualización: esta nota fue actualizada la tarde del 13 de julio de 2026 con respuestas del Departamento de Policía de Biddeford, la Policía Estatal de Maine, el FBI y la Cancillería de Colombia.

Primera fecha de publicación de este artículo: 13/07/2026

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