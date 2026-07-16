El gobernador Pritzker anuncia un alivio fiscal por desastre para 11 condados de Illinois afectados por tormentas severas

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El gobernador J.B. Pritzker y el Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR) están otorgando un alivio fiscal a varios condados del norte de Illinois afectados por tornados, fuertes lluvias, vientos en línea recta e inundaciones a principios de este año.

Los contribuyentes en los condados elegibles pueden solicitar una exención de multas e intereses del IDOR si tienen dificultades para presentar declaraciones de impuestos o realizar pagos a tiempo debido a las tormentas.

Según un comunicado de prensa emitido por el estado, el alivio se aplica a 11 condados de Illinois afectados por tormentas devastadoras entre el 10 de marzo y el 21 de junio de este año.

Los condados incluidos en la proclamación de desastre estatal de junio de Pritzker son los elegibles para este alivio.

Incluyen los condados de Coles, Cook, Effingham, Jefferson, Kankakee, LaSalle, McLean, Stephenson, Warren, Winnebago y Woodford.

Cualquier condado que se agregue más adelante también será elegible.

El alivio está disponible para impuestos sobre la renta, retenciones, ventas, especialidades e impuestos especiales.

Para solicitar una exención, las personas o empresas ubicadas en cualquiera de estos condados deben enviar una breve explicación por escrito a IDOR explicando por qué no pueden presentar o pagar a tiempo.

También se debe proporcionar el nombre completo, el número de cuenta, la dirección postal y una estimación de cuándo se pueden presentar o pagar los impuestos nuevamente.

Las solicitudes se pueden enviar por correo utilizando la dirección que figura en la declaración o electrónicamente enviando un correo electrónico a REV.DisasterRelief@illinois.gov.

Para las solicitudes realizadas por correo postal, los contribuyentes deben escribir "Tormentas severas - Verano 2026" en la parte superior de la declaración con tinta roja.

Esta frase también debe aparecer en todas las comunicaciones con IDOR que involucren solicitudes de alivio.

Los contribuyentes que ya han sido facturados por multas deben enviar un correo electrónico a REV.DisasterRelief@illinois.gov e incluir los períodos durante los cuales presentaron tarde.

Traducido del inglés por Carlos Loera.