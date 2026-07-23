Una exposición de arte en Rockford destaca las obras y las historias de los inmigrantes locales

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Muchos inmigrantes están preocupados por su seguridad y posible deportación en base a las acciones de algunos oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Una artista de Rockford dijo que su galería es un espacio seguro y muestra a artistas inmigrantes. Yvonne Boose de WNIJ estuvo en la recepción de apertura de la exposición "A Nation of Immigrants: United We Stand".

Una multitud diversa prepara 317 Art Collaborative la noche del viernes 10 de julio. Los artistas de la exposición representan a más de una docena de países diferentes.

“Todo de México, Colombia. El Salvador, Moldavia, Congo ”, explicó Laura Gomel, directora ejecutiva del recinto. Quiero decir, simplemente sigue y sigue".

Su esposo es de Indonesia, por lo que su familia entiende por lo que están pasando los inmigrantes.

"Quiero a toda nuestra comunidad", agregó, "independientemente de dónde vienes, cuál es tu religión, cuál es tu raza, cuáles son tus preferencias. En cualquier aspecto de la vida que quieras compartir, eres bienvenido a estar aquí ".

Los padres de Cristina Langarica eran de México, pero ella nació en Rockford. Su collage de acrílico y lápiz de color es algo que hizo para un proyecto de secundaria hace años. Hay un mapa de los Estados Unidos y México. Langarica dijo que las flechas verdes representan una vida mejor en los Estados Unidos y las rojas indican la idea de que las personas sean enviadas de regreso a México. En el centro de todo hay un niño.

"Un niño triste, molesto por el hecho de que su familia podría separarse en cualquier momento". Ella dijo: "Así que eso es lo que quería mostrar".

Yvonne Boose

Monica Walk está disfrutando de la exposición.

"Hay algunos artistas aquí que están hablando de las dificultades con las que han lidiado", dijo Walk, "y es realmente conmovedor verlo en un lienzo. Hay un artista cuyos orígenes son de Japón que realmente estaba compartiendo algunas cosas horribles que se le han dicho ".

Molly Carter es pintora y miembro de la junta directiva de 317 Art Collaborative. Dijo que esta exposición de arte es oportuna.

"Especialmente en este tipo de naturaleza elevada de la política en nuestro país en este momento", explicó, "siento que hay muchos problemas que deben abordarse, y algo como esto une a las personas y celebra nuestras diferencias".

La noche concluyó con una sesión de narración de cuentos.

Linda Zuba, del grupo de defensa de inmigrantes Welcome with Dignity 815, dijo que este tipo de narración es importante.

"Es la forma en que puedes conectarte", dijo. "La gente está juzgando a los inmigrantes sin siquiera saber sus historias. ¿Por qué es que un solicitante de asilo necesita ser expulsado de su hogar?

Dijo que las narrativas deben provenir de los inmigrantes, no de otros.

Zuba emigró de Colombia cuando era niña. Su familia se mudó a Los Ángeles y, dijo, fueron recibidos con amor.

"Las cosas cambiaron cuando nos mudamos al Medio Oeste", dijo Zuba. "Era un mundo diferente, y creo que mucho de eso es si no entiendes a alguien, si no conoces a personas de una cultura diferente, un país diferente, hay mucho juicio".

La exposición "A Nation of Immigrants: United We Stand" permanecerá en 317 Art Collective hasta el 29 de agosto

Traducido del inglés y revisado por Carlos Loera.