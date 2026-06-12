No, Estados Unidos no ha cerrado la frontera a los viajeros de África por amenaza del ébola durante la Copa Mundial 2026

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En TikTok circula la afirmación de que “Estados Unidos cierra fronteras por ébola” a viajeros de África por el Mundial 2026. Pero esto es falso.



Existe una orden de Estados Unidos que restringe la entrada temporal a viajeros, en específico solo es para quienes hayan estado en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días antes del viaje.



Esta restricción temporal no afecta a ciudadanos estadounidenses: pueden seguir ingresando al país, pero deben pasar por controles de salud en alguno de los 4 aeropuertos internacionales, a donde serán redirigidos sus vuelos.



“El ébola amenaza el Mundial 2026: tres países cierran sus fronteras a viajeros de África”, asegura una publicación de TikTok, que menciona en específico a Estados Unidos, México y Canadá. En otra se afirma que “Estados Unidos cierra fronteras por ébola” por una supuesta amenaza de la misma enfermedad del ébola. Estas afirmaciones son falsas.

El gobierno estadounidense no ha decretado un cierre de sus fronteras total y general para viajeros del continente africano en el contexto de la Copa del Mundial de la FIFA, que se inaugura el 11 de junio de 2026 y tendrá como sedes México, Estados Unidos y Canadá.

Lo que sí existe es una orden emitida por Estados Unidos, desde el 18 de mayo de 2026, en la que restringe de manera temporal la entrada al país para “ciertos pasajeros” que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

La orden del Departamento de Salud y los CDC, encargados del control de enfermedades, suspende “temporalmente” la entrada al país de personas que no son ciudadanas estadounidenses ni residentes permanentes que hayan estado en cualquiera de estos tres países en los 21 días previos a solicitar ingreso.

Afecta, por ejemplo, a turistas, estudiantes y trabajadores con visas temporales, entre otros, que hayan estado en esos países.

La orden se basa en el Título 42,una parte del Código de Estados Unidos que permite suspender la entrada de personas desde lugares donde haya brotes de enfermedades contagiosas cuando se considera necesario para proteger la salud pública. Las autoridades lo utilizaron durante la pandemia del COVID-19 para restringir la entrada de migrantes en la frontera sur.

La orden no se aplica a ciudadanos y nacionales de Estados Unidos ni a residentes permanentes legales, ni a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y cierto personal del Gobierno de EE. UU. en el exterior y sus familias, “siempre que sus agencias garanticen medidas de control sanitario”. Tampoco se aplica a personas a las que agentes de aduanas otorguen una excepción caso por caso por razones humanitarias, de seguridad o de salud pública, ni a no ciudadanos que ingresen mediante procesos aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que incluyan protocolos de mitigación acordados con los CDC.

Todas estas personas que sí pueden entrar al país serán redirigidas a 4 aeropuertos internacionales (en Washington, Atlanta, Houston y Nueva York) para pasar por controles previos de salud.

El continente africano está conformado por 54 naciones y la reestricción solo se enfoca en tres, y de manera temporal.

En resumen, no es por nacionalidad, sino por presencia física reciente en esos países. Por ejemplo, una persona nacida en África, o específicamente en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, que no ha estado en los últimos 21 días dentro de estos tres países, sí puede entrar a Estados Unidos sin controles previos, basándonos en lo que dice la orden federal.

Al 8 de junio de 2026, Estados Unidos mantenía vigente la orden.

Tampoco México ni Canadá han cerrado sus fronteras a viajeros de África

Similar a Estados Unidos, el gobierno de México, desde el 26 de mayo de 2026, mantiene una restricción temporal para quienes hayan viajado a los tres países de África que ya te contamos.

En el caso de Canadá, desde el 30 de mayo de 2026, el país suspendió temporalmente ciertos documentos de inmigración para los residentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur hasta el 28 de agosto de 2026. La medida no plantea una prohibición de viaje general a viajeros provenientes de África.

Estados Unidos reporta cero casos en el país

Otro posteo desinformante en Tik Tok que circula señala también que el brote del ébola “ya había tocado la puerta” de Estados Unidos. Esta afirmación también es falsa. Al 8 de junio de 2026, los CDC tenían registrados 0 casos de ébola reportado en el país y consideran que el riesgo de propagación para la población y la mayoría de viajeros es bajo.

Como ya te contamos en Factchequeado, la República Democrática del Congo y Uganda declararon un brote de la enfermedad del Ébola a mediados de mayo de 2026. Tras la confirmación de casos por el virus de Bundibugyo, la OMS decretó una emergencia de salud pública de importancia internacional que sigue activa.

Entre las personas que han contraído la enfermedad en esos países, los CDC informaron de un trabajador de salud estadounidense que se contagió al tratar a pacientes de la República Democrática del Congo y fue trasladado a Alemania, donde permanece estable, según el gobierno de EE. UU.

El ébola es una enfermedad en los humanos que “es rara, pero grave y a menudo mortal”, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus del Ébola no se transmite por vía respiratoria, sino que se transmite con secreciones y fluidos de personas infectadas.

Según los CDC, los síntomas de alerta son muy inespecíficos. Pueden ver: fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea. Una de las características para el diagnóstico de ébola es sangrado inexplicable, por eso se le llama una “fiebre hemorrágica”.