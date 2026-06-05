WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)
Encontrar eventos: Este fin de semana
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viernes 5 de junio
Exposición de arte de feria de jardín
Centro de visita del Arboreto de Klehm
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio.
Concierto del dúo Pangelic
Biblioteca Pública de DeKalb
6:30 –7:30 pm
sabado 6 de junio
Trote a beneficio de CASA
Sycamore Middle School
8 am – 10 am
Evento comunitario: Trituración de papel
Biblioteca Pública de Genoa
9am – 12 pm
Búsqueda de piedras
Museo Lizzardo de Arte Lapidario
2 pm –2:45pm
domingo 7 de junio
38° edición anual del Dia del Modelo A de Ford
Rock-Ford A's Model A Club
Centro de Clinton, Wisconsin
9 am – 2 pm
Recital de baile de Engage Dance Academy
Raue Center For The Arts
12 pm y 5 pm