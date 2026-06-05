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Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Encontrar eventos: Este fin de semana

Northern Public Radio
Published June 5, 2026 at 2:45 PM CDT
Updated June 5, 2026 at 2:45 PM CDT
shutter speed via pexels.com
/
Canva

¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.

viernes 5 de junio

Exposición de arte de feria de jardín
Centro de visita del Arboreto de Klehm
9 am – 4 pm, cada dia hasta el 20 de julio.

Concierto del dúo Pangelic
Biblioteca Pública de DeKalb
6:30 –7:30 pm

sabado 6 de junio

Trote a beneficio de CASA
Sycamore Middle School
8 am – 10 am

Evento comunitario: Trituración de papel
Biblioteca Pública de Genoa
9am – 12 pm

Búsqueda de piedras
Museo Lizzardo de Arte Lapidario
2 pm –2:45pm

domingo 7 de junio

38° edición anual del Dia del Modelo A de Ford
Rock-Ford A's Model A Club
Centro de Clinton, Wisconsin
9 am – 2 pm

Recital de baile de Engage Dance Academy
Raue Center For The Arts
12 pm y 5 pm
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