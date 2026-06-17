¿Por qué en Estados Unidos se dice “soccer” y no fútbol?

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El término soccer no nació en Estados Unidos, sino en Inglaterra a finales del siglo XIX como una abreviación de association football, para diferenciarlo de rugby football.



Cuando el fútbol americano ganó popularidad en Estados Unidos, la palabra soccer se mantuvo para distinguir ambos deportes, mientras que otros países como Canadá y Australia también adoptaron ese uso.



En Inglaterra, soccer se utilizó durante gran parte del siglo XX, pero cayó en desuso a partir de la década de 1980, cuando comenzó a percibirse como un término asociado principalmente a Estados Unidos.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 se celebra en 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, en los 2 primeros este deporte se llama soccer en lugar de fútbol. ¿Por qué? Después de todo, la palabra fútbol se forma de los términos en inglés foot (pie) y ball (balón).

La respuesta corta es: el término soccer fue acuñado y utilizado primero en Inglaterra y posteriormente se trasladó a Estados Unidos. Dada la popularidad del fútbol americano en Estados Unidos, se mantuvo el uso de soccer para distinguir entre ambos deportes, mientras que en Inglaterra se dejó de utilizar ese término durante la década de los 1980, según la enciclopedia Britannica.

Dato curioso: la propuesta de más de 500 páginas presentada por los tres países norteamericanos para albergar el Mundial se refiere más a este deporte como fútbol (football). La mayoría de las veces que menciona soccer es cuando el término es parte del nombre de alguna organización o estadio. En Factchequeado encontramos la palabra soccer en 2 ocasiones: cuando hablan sobre un futuro estadio en Nashville, Tennessee, para “albergar partidos de soccer tanto profesionales como internacionales a lo largo de su vida útil” y cuando dicen que el Ross Stewart Soccer Complex en Dallas, Texas, es utilizado por un “equipo profesional de soccer”.

Origen de soccer en Inglaterra

Aunque desde hace siglos se practicaban deportes similares, el fútbol moderno surgió formalmente en 1863 con la formación de la Football Association (Asociación de Fútbol) de Inglaterra, que codificó las reglas de este deporte. En ese entonces había otro deporte con la misma popularidad: el rugby football (fútbol rugby), que permite llevar el balón con la mano y correr hacia la portería. El deporte que se jugaba con las reglas de Football Association llegó a conocerse como association football (fútbol de asociación).

Luego, en la década de 1880, unos estudiantes de la Universidad de Oxford acortaron los nombres de ambos deportes y le agregaron las letras “er”, como era costumbre en ese entonces, de acuerdo con una carta al editor de The New York Times de 1905 y con Britannica. Rugby football pasó a llamarse “rugger” y association football a “assoccer”, que posteriormente se acortó a “soccer” (a veces escrito como “socker”). Con el paso del tiempo, “soccer” no llegó a ser más que un apodo en la Gran Bretaña mientras que Rugby football llegó a conocerse comúnmente como rugby, según Britannica.

La palabra “soccer” se traslada a Estados Unidos y se mantiene para distinguirlo del fútbol americano

Según Britannica, a finales del siglo XIX ganó popularidad en Estados Unidos un deporte con características del fútbol y del rugby: gridiron football, que es lo que conocemos actualmente como american football o fútbol americano. Como consecuencia, el término “soccer” se adoptó de manera más rápida para distinguir ambos deportes.

Otros países que también utilizan la palabra soccer en lugar de fútbol, como Australia o Canadá, cuentan con deportes similares al rugby o fútbol americano.

Inglaterra abandona la palabra soccer

En su libro “Es fútbol, no soccer (y vice versa)”, Stefan Szymanski, profesor de la Escuela de Kinesiología en la Universidad de Michigan, concluye que soccer fue un término utilizado en Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XX y alcanzó su punto máximo entre 1960 y 1980, período en el que se empleaba de manera intercambiable con fútbol, según un artículo del medio oficial de la Universidad de Michigan.

El uso de soccer fue disminuyendo en Gran Bretaña, probablemente debido al rechazo de su uso en Estados Unidos, aseguró Szymanski.

“En la década de 1980 se empieza a escuchar el argumento de que “soccer” es una palabra estadounidense, a diferencia del “football” británico”, dijo Szymanski. “Resulta difícil imaginar alguna explicación para el descenso que no sea la creciente popularidad de la palabra ‘soccer’ en Estados Unidos”, agregó.

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