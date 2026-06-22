Qué es la ciclorfina: el opioide sintético que ha causado al menos 55 muertes en Estados Unidos desde 2025

Lo que debes saber:



La ciclorfina es un opioide sintético ilícito que es aproximadamente 10 veces más potente que el fentanilo y ha causado al menos 55 muertes por sobredosis en Estados Unidos desde 2025.



La naloxona, que a menudo se vende como Narcan, puede revertir una sobredosis de cualquier opioide, incluida la ciclorfina, aunque es posible que se necesitan varias dosis.



Puedes obtener naloxona gratuita a través de organizaciones de salud locales o por correo.



En marzo, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (CFSRE en inglés) compartió una publicación en X advirtiendo sobre la ciclorfina, un opioide sintético vinculado a muertes por sobredosis en varios estados. La ciclorfina es uno de los nuevos opioides sintéticos más potentes que el fentanilo y que a menudo se mezclan con otras drogas ilícitas.

El 30 de abril de 2026, la Oficina de la Casa Blanca encargada de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés) informó de, al menos, 55 muertes en Estados Unidos asociadas con el consumo de ciclorfina “entre 2025 y 2026”, 41 de ellas en Tennessee, y advirtió de que el opioide “tiene potencial para extenderse por todo el país”.

Esto es lo que debes saber sobre la ciclorfina y cómo la naloxona puede ayudar a revertir una sobredosis de este y otros opioides.

¿Qué es la ciclorfina?

La ciclorfina es un opioide sintético ilícito que es aproximadamente 10 veces más fuerte que el fentanilo. Se identificó por primera vez en Estados Unidos en 2024, y varios estados han reportado muertes relacionadas con la ciclorfina este año. Al igual que el fentanilo, la ciclorfina puede mezclarse con otras drogas ilícitas sin que la persona lo sepa, lo que aumenta el riesgo de sobredosis.

“La introducción de estos análogos [sustancias diseñadas con una estructura química similar a otra] en el suministro sin previo aviso puede tomar a las personas por sorpresa, sin ninguna manera de saber qué hay en su bolsa”, Christopher Moraff, fundador y director de programas en PA Groundhogs, una organización que analiza el suministro de drogas ilícitas en Pennsylvania mediante pruebas de laboratorio, afirma a Public Good News, medio aliado de Factchequeado.

¿Las tiras reactivas para detectar fentanilo detectan la ciclorfina?

No. Las tiras reactivas para detectar fentanilo solo pueden detectar fentanilo. “Actualmente, no hay tiras reactivas disponibles para detectar la ciclorfina”, explica Moraff. “La única forma de exponerla es a través de pruebas de GC/MS en laboratorio [cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, una técnica para identificar componentes dentro de una muestra], que es lo que hace Groundhogs”.

¿Es eficaz la naloxona contra la ciclorfina?

La naloxona, que a menudo se vende como Narcan, puede revertir una sobredosis de cualquier opioide, incluidos opioides potentes como la ciclorfina y el fentanilo, aunque es posible que sean necesarias varias dosis. Llama al 911 y administra naloxona si alguien muestra señales de sobredosis como:

Respiración superficial o lenta

Pupilas pequeñas

Labios o uñas azules

Habla arrastrada

Sonidos de ahogo o gorgoteo

Cuerpo flácido

Piel fría y húmeda

Pérdida de la conciencia

Permanece con la persona hasta que llegue la ayuda. Si los síntomas de sobredosis no mejoran, administra dosis adicionales de naloxona cada dos o tres minutos.

Cualquier persona puede usar naloxona siguiendo las instrucciones paso a paso impresas en el paquete. Para sentirte más preparado, puedes aprender cómo usarla en la página web de la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés) o registrarte para una capacitación gratuita en línea.

¿Dónde puedo conseguir naloxona?

Es posible que puedas obtener naloxona gratuita a través de organizaciones y departamentos de salud de tu comunidad. La organización NEXT Distro también ofrece naloxona gratuita por correo.

También puedes comprar naloxona sin necesidad de receta médica en farmacias, supermercados, tiendas de conveniencia y otros establecimientos. Un paquete de dos dosis cuesta alrededor de 50 dólares pero los precios pueden variar.

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