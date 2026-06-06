Ro White, de Public Good News, medio aliado de Factchequeado
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Qué es la ciclorfina: el opioide sintético que ha causado al menos 55 muertes en Estados Unidos desde 2025Lo que debes saber:La ciclorfina es un opioide sintético ilícito que es aproximadamente 10 veces más potente que el fentanilo y ha causado al menos 55 muertes por sobredosis en Estados Unidos desde 2025.La naloxona, que a menudo se vende como Narcan, puede revertir una sobredosis de cualquier opioide, incluida la ciclorfina, aunque es posible que se necesitan varias dosis.Puedes obtener naloxona gratuita a través de organizaciones de salud locales o por correo.