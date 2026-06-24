Un juez anula la política de USCIS que congelaba beneficios migratorios para cubanos y venezolanos: te contamos qué puede pasar ahora

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El 6 de junio de 2026, un juez federal de Rhode Island anuló las políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que pausaban o revisaban trámites, asilos y beneficios migratorios, y que trataban la nacionalidad de cubanos, venezolanos y ciudadanos de otros 37 países como un factor negativo.



El juez declaró ilegales las políticas, al concluir que USCIS no puede suspender indefinidamente los procesos y que la agencia violó las leyes migratorias que debía administrar.



Expertos dijeron a Factchequeado que tras el fallo, USCIS debería reanudar el procesamiento de los casos afectados, aunque el gobierno podría apelar y pedir que la orden sea suspendida mientras se resuelve el litigio.

El 6 de junio de 2026, un juez federal de Rhode Island anuló cuatro políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que habían puesto en pausa o bajo revisión indefinida solicitudes de asilo, residencia permanente y naturalización de personas originarias de los 39 países incluidos en la proclamación presidencial del 16 de diciembre de 2025, que restringe, parcial o totalmente, la entrada al país de ciudadanos de esas naciones, entre ellas Cuba y Venezuela.

Las medidas invalidadas por el juez, puestas en marcha por la administración del presidente Donald Trump entre noviembre y diciembre de 2025 :



La suspensión de decisiones sobre solicitudes de beneficios migratorios.



La instrucción de considerar estas nacionalidades como un “factor negativo” para obtener beneficios migratorios.



La pausa general en la resolución de casos de asilo, anunciada el 2 de diciembre de 2025.



La orden de volver a beneficios migratorios ya aprobados por USCIS a personas de estos países.

El juez John J. McConnell Jr., calificó las cuatro políticas de ilegales e indicó que USCIS no tiene autoridad para suspender indefinidamente los procesos. Añadió que el caso “sirve como un perfecto ejemplo” de inmigrantes que “han cumplido con los procesos legales que el Congreso promulgó (...) para que algún día puedan obtener beneficios migratorios” y que, por el contrario, USCIS “ha violado las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar”.

¿Qué puede ocurrir tras este fallo?

Tras el fallo del juez, las políticas de USCIS “han sido anuladas y dejadas sin efecto, lo que significa que la agencia debería reanudar el procesamiento de estos casos y deberíamos comenzar a ver algunas decisiones”, dijo a Factchequeado Shev Dalal-Dheini, directora senior de relaciones gubernamentales de AILA, la asociación estadounidense de abogados de inmigración.

Lo dicho por Dalal-Dheini coincide con lo que afirmó, en un artículo, Aaron Reichlin-Melnick, analista senior de la organización no partidista American Immigration Council: “La decisión del juez McConnell entró en vigor de inmediato, exigiendo que USCIS deje de implementar estas políticas y comience nuevamente a adjudicar las solicitudes de las personas afectadas”.

Dalal-Dheini añadió que es probable que el gobierno busque apelar el fallo de McConnell y solicite que se suspenda su orden temporalmente mientras avanza el litigio. Charles Kuck, abogado de inmigración, coincidió, pero dijo a Factchequeado que no cree que el gobierno logre suspender la decisión del juez.

Al momento en el que actualizamos esta nota, el fallo del juez McConnell seguía vigente y el gobierno no había apelado.

USCIS había anunciado las restricciones en el contexto del ataque a 2 soldados de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

El 26 de noviembre de 2025, un hombre disparó contra dos soldados de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe. Beckstrom murió al día siguiente, mientras que Wolfe estuvo en estado crítico pero sobrevivió..

Las autoridades informaron que el atacante era de nacionalidad afgana, vivía en el estado de Washington (es decir, no en D.C.), y que había llegado a Estados Unidos como refugiado en 2021 bajo la Operation Allies Welcome (Operación Aliados Bienvenidos) que se llevó a cabo luego de que Afganistán cayera en manos del Talibán. Las autoridades no han revelado el motivo del ataque hasta el momento en el que publicamos esta nota. El sospechoso se declaró no culpable.

El caso de asilo político del atacante fue otorgado en abril de 2025 por la administración de Trump, según reportaron ABC News, Reuters, y The Washington Post.

Tras el ataque, el director de USCIS, Joseph Edlow, indicó el 28 de noviembre de 2025 que la agencia pausaría todas las decisiones de asilo y que reexaminarían todas las Green Cards entregadas “de todos los extranjeros de todos los países de preocupación”. USCIS amplió estas restricciones en diciembre de 2025.

Un día después del ataque, en un mensaje publicado el Día de Acción de Gracias, Trump prometió en su red social TruthSocial “pausar permanentemente toda migración proveniente de países del tercer mundo”.