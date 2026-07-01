Terremotos en Venezuela: desinformaciones y recomendaciones para no caer en contenido falso

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La desinformación se viraliza más rápido en momentos de crisis.

En el contexto de los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud que sacudieron Venezuela en la tarde del 24 de junio de 2026, circularon contenidos que advirtieron falsamente sobre una alerta de tsunami para la costa de Venezuela.

También han circulado falsos anuncios oficiales de cortes eléctricos, además de imágenes y videos que no corresponden con estos terremotos.

La desinformación se viraliza a mayor velocidad en momentos de crisis. Esto no ha sido una excepción en el contexto de los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud que sacudieron Venezuela en la tarde del 24 de junio de 2026.

En momentos de crisis es esencial verificar antes de compartir algún contenido. Si eres una persona que vive fuera de Venezuela –hay 8 millones de venezolanos en el exterior– y quieres mantener a tus seres queridos dentro y fuera del país informados sobre lo que ocurre, recuerda que los algoritmos de las redes sociales saben mostrarte lo más impactante y no necesariamente lo que es fidedigno y ha sido verificado.

Aquí desmentimos algunos contenidos desinformantes que han circulado.

No hubo alerta de tsunami para la costa de Venezuela ni el 24 de ni el 25 junio de 2026

Varios contenidos en TikTok afirman que, tras los terremotos, se emitió una alerta de tsunami para La Guaira (ciudad ubicada en la costa central de Venezuela, a unas 9 millas –14 km) de Caracas, la capital). Eso es falso. Ni el servicio de sismología de Venezuela ni el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos emitieron una alerta de tsunami para Venezuela.

Debido a los terremotos, el sistema estadounidense de tsunami sí emitió a las 6:13 pm ET una advertencia de tsunami para las islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que fue posteriormente cancelada a las 7:15 pm ET.

Los verificadores venezolanos del Observatorio Venezolano de Fake News, miembros de la red LatamChequea a la que también pertenece Factchequeado, detectaron una cuenta que para divulgar esta desinformación utilizó un video de una alerta de tsunami que corresponde a Japón de 2011.

El 25 de junio en Factchequeado también detectamos videos afirmando falsamente que había una alerta de tsunami. *

Importante: para verificar que existe una advertencia o alerta de tsunami ingresa al Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos donde en la página principal aparece cuál fue la última actividad sísmica registrada y si hay alguna alerta o advertencia de tsunami relacionada. Si no ves en el mapa un cuadro rojo, naranja, o amarillo es que no hay ni una alerta (warning), ni advertencia (advisory), ni aviso de vigilancia (watch).

Alerta significa que un tsunami capaz de causar inundación costera amplia se espera o ya está ocurriendo, advertencia señala que puede haber corrientes fuertes y olas peligrosas para personas dentro o muy cerca del agua y el aviso de vigilancia es una alerta temprana para avisar que un tsunami es posible pero no ha sido confirmado.

Por ejemplo, así se veía la página principal el 26 de junio a la 1:30 pm ET. Se registró un sismo al oeste de Puerto Rico, pero no generó ningún tipo de advertencia de tsunami. El otro punto verde en el mapa está relacionado con los terremotos de Venezuela, que, como te comentamos, generaron una advertencia para el Caribe que fue posteriormente cancelada.

Si bien la página está en inglés, varias alertas tienen una versión en español. Para leerlas haz clic en “additional resources” y elige, de estar disponible, “Spanish message”. Eso te abrirá una página adicional con toda la explicación de cualquier advertencia.

La corporación eléctrica de Venezuela no anunció “un apagón en todo el territorio” por 24 horas debido a los terremotos

En TikTok algunas cuentas afirman que Corpoelec (la corporación estatal que provee electricidad en Venezuela) habría anunciado un “apagón nacional” por más de 24 horas. Eso es falso. Corpoelec no ha anunciado cortes de electricidad, como puedes ver en sus canales oficiales y como también han verificado los colegas del Observatorio Venezolano de Fake News.

También han circulado imágenes sacadas de contexto y generadas con IA

El Observatorio Venezolano de Fake News desmintió que los terremotos hubiesen provocado el desplome del puente de Yacural, ubicado en el estado Lara, en el centro-occidente del país. Medios locales han indicado que el paso por la zona transcurre con normalidad. En Factchequeado encontramos la misma imagen circulando al menos desde mayo de 2026, cuando el puente sí sufrió daños estructurales por el colapso de una de sus bases, según informaron medios locales.

Observatorio Venezolano de Fake News también detectó en grupos de WhatsApp una imagen de un edificio derrumbado que fue “editada o generada con inteligencia artificial de Google” –según verificó el Observatorio y luego Factchequeado a través de la herramienta SynthID de Google– y un video de un temblor que ocurrió en septiembre de 2025 pero que circula como si fuese actual.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

